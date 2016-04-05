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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3505350635073508
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:52

  ЛАД написав:Флаг организации "Донєцкая рєспубліка" это не "прапор ДНР". То, что его взяли за образец другой вопрос. И к тому же, если вдаваться в историю, флаг несколько изменялся (например, в самом начале у организации был просто чёрный флаг).

Це ви пересмикуєте. Вам написали, що з 2004 ходили з "прапорами ДНР". Ви відповіли, що такого не було. Але таки було - була сєпарська організація з подібним(якщо не вдаватися в деталі) прапором. Тобто існував і процес і прапор...
Якщо ж ви вирішили просто придратися до слів - то так, ви абсолютно праві, ДНР і її прапор виникли в 14 році.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:33

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Было.
Но это не противоречит тому, что он был авторитетным и влиятельным и рациональным и умным.


слово рациональное -подразумевает способность использовать разум, интеллект (рацио)
для прогнозирования дальнейшего развития событий хотя бы на 2-3 года

никакой нормальный политик (тем более уровня кушнарева) не пытался бы работать на развал своей страны.

Политики Барселоны, Ирландии, Шотландии, референдумы о независимости (это из более-менее свежего). Можно ещё вспомнить, к примеру, распад Чехословакии. Даже развал Союза - тоже "сработали на развал страны. :)
Всё это "ненормальные/не рациональные политики"?

а Сивковича вы как рассматриваете? его протеже Гетьманцев разрушает бизнес страны

Никак не рассматриваю. Никогда его особо не слушал. Не интересен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:46

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.

Цікаво, для чого вони це запустили?

Може причина банальна - немає бажаючих.
Там ж обіцяли - пів року відвоював - вільний. Очевидно що це брехня, але ж надіялись. Ось пів року пройшло і все стало ясно що ніякий ти не "вільний".
А брати зеків "насильно" напевно неефективно.

пригожин попал в немилость, зэки теперь идут в армейские чвк
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:16

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  pesikot написав:ЛАД, где-то встречал о флагах ДНР ещё с 2004 года

Какие могли быть флаги ДНР, если тогда ещё не было самой ДНР? и ДАЖЕ РАЗГОВОРОВ?
днр не було, а розмови на локальному рівні могли й бути. Ви ж з Харкова навряд чи цікавилися міськими божевільними в Донецьку.


Как зарождалась "ДНР"

https://news.obozrevatel.com/society/kak-zarozhdalas-dnr.htm
mephala
 
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