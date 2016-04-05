ЛАД написав:Флаг организации "Донєцкая рєспубліка" это не "прапор ДНР". То, что его взяли за образец другой вопрос. И к тому же, если вдаваться в историю, флаг несколько изменялся (например, в самом начале у организации был просто чёрный флаг).
Це ви пересмикуєте. Вам написали, що з 2004 ходили з "прапорами ДНР". Ви відповіли, що такого не було. Але таки було - була сєпарська організація з подібним(якщо не вдаватися в деталі) прапором. Тобто існував і процес і прапор... Якщо ж ви вирішили просто придратися до слів - то так, ви абсолютно праві, ДНР і її прапор виникли в 14 році.
ЛАД написав:Было. Но это не противоречит тому, что он был авторитетным и влиятельным и рациональным и умным.
слово рациональное -подразумевает способность использовать разум, интеллект (рацио) для прогнозирования дальнейшего развития событий хотя бы на 2-3 года
никакой нормальный политик (тем более уровня кушнарева) не пытался бы работать на развал своей страны.
Политики Барселоны, Ирландии, Шотландии, референдумы о независимости (это из более-менее свежего). Можно ещё вспомнить, к примеру, распад Чехословакии. Даже развал Союза - тоже "сработали на развал страны. Всё это "ненормальные/не рациональные политики"?
а Сивковича вы как рассматриваете? его протеже Гетьманцев разрушает бизнес страны
Никак не рассматриваю. Никогда его особо не слушал. Не интересен.
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.
Цікаво, для чого вони це запустили?
Може причина банальна - немає бажаючих. Там ж обіцяли - пів року відвоював - вільний. Очевидно що це брехня, але ж надіялись. Ось пів року пройшло і все стало ясно що ніякий ти не "вільний". А брати зеків "насильно" напевно неефективно.
пригожин попал в немилость, зэки теперь идут в армейские чвк