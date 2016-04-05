UAГенерал Александр Павлюк: У России пока нет возможности наступать на два фронтаКИЕВ, ЧЕТВЕРГ 02 ФЕВРАЛЯ 2023 11:00Генерал Александр Павлюк: У России пока нет возможности наступать на два фронтаКомандующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр ПавлюкАВТОР:УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКОПравда ли, что в боях за Киев у них было преимущество в войсках 12 к 1?– Здесь наступательные действия вели примерно 32 батальонно-тактических групп России – это всего до 22 тысяч личного состава. Из них примерно 18 БТГр – с полесского направления (Киевщина, Житомирщина), 14 БТГр – из северского (Черниговщина, Сумщина).Основой обороны в первый день стали воины 72-й отдельной механизированной бригады Черных Запорожцев. Но почти сразу к ним присоединились подразделения 160-го учебного центра "Десна" и другие учебные центры. Естественно, в обороне Киева также участвовали подразделения территориальной обороны, другие формирования (ДФТГ). Несмотря на это, количественное, а главное – техническое преимущество у врага действительно было значительным, но чтобы 12 к 1 – возможно, это было только в первые дни.– Как им удалось так быстро дойти до Киева?– Во-первых, они действительно преобладали по количеству. Однако дело не только в нем, но и в качестве их подготовки: наступление вели элитные десантно-штурмовые подразделения и другие группы специального назначения. Их техническая оснащенность была на самом высоком уровне.Во-вторых, для них было важно как можно скорее захватить правительственный квартал и установить контроль над политическим руководством страны. Это ключевые причины, из-за которых они пытались продвигаться как можно скорее.– В какой момент стало ясно, что их наступление на Киев проваливается? Какие события были переломными?О том, возможно ли новое наступление России из Беларуси, почему провалилась первая попытка агрессора захватить столицу и как Киевская область готовится к обороне в случае повторения удара с Севера – в интервью РБК-Украина рассказал Командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.Российская армия готовится к новому наступлению. О желании Москвы взять реванш как минимум с декабря говорит и украинское военно-политическое руководство, и представители западных структур.Выглядит маловероятным то, что агрессор в ближайшее время способен организовать стратегическую наступательную операцию сразу на нескольких направлениях, как это было в начале вторжения. Пока фокус Кремля нацелен на Донбасс. Однако украинские военные не исключают, что Россия может снова повторить поход с Севера, в частности, на столицу.Командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк говорит, что сейчас на территории Беларуси у россиян нет соответствующей группировки, которая могла бы провести такое наступление. Когда началась широкомасштабная агрессия, Павлюк руководил Операцией объединенных сил (ООС), а в середине марта президент назначил его главой Киевской ОВА – пожалуй, в самый критический период для столицы и области.Сейчас генерал отвечает за оборону региона на тот случай, если оккупанты решатся повторить свою прошлогоднюю авантюру. В интервью РБК-Украина Александр Павлюк рассказал о том, что происходило в зоне ООС, когда начиналась война, что не учли россии, когда шли на столицу, возможно ли повторение февральских событий и как в области готовятся дать отпор агрессору.– До 24 февраля вы предполагали, что будет такое широкомасштабное вторжение?– Честно говоря, предполагал. У меня все же была надежда, что вторжение не будет в таком формате, но мероприятия, которые проводили российские войска, указывали, что нужно готовиться к худшему.Почти год назад, примерно в этих числах, мы прогнозировали, что начнутся активные боевые действия, но мы все же больше склонялись к тому, что они будут происходить на Донбассе. Очень надеялись, что широкомасштабного вторжения не будет – все-таки 21 век, центр Европы. К тому же Украина имела гарантии сохранения целостности по Будапештскому меморандуму. Однако еще раз получила лишь очередное подтверждение, чего на самом деле стоят соглашения с Москвой.– Насколько я понимаю, на момент полномасштабного вторжения вы были именно на Донбассе. Опишите в ретроспективе, что тогда происходило?– На тот момент я командовал Операцией Объединенных сил. Однако первые реальные признаки возможного полномасштабного вторжения начались на Востоке с 16 февраля с началом массированных артиллерийских обстрелов наших позиций с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, количество которых возросло в десятки раз. Огонь в основном велся из населенных пунктов. Цель – спровоцировать нас на ведение ответного огня и обвинить в нанесении ударов по мирному населению, чтобы создать повод для дальнейшей эскалации.Также враг приступил к проведению активных мобилизационных мероприятий. Боевые бригады противника доукомплектовывались и выводились с линии столкновения для создания ударных группировок. Их меняли подразделения, сформированные из мобилизованных. Было четко видно, что все идет к вторжению и боевым действиям. Потому мы к этому готовились.– Какие мероприятия по подготовке были с нашей стороны? Какая стояла задача на тот момент – у наших войск и у оккупантов?– Прежде всего – сохранить жизнь личного состава. Только так можно нанести противнику невосполнимые потери. Поэтому мы не теряли времени. Понимая угрозу, мы принимали все возможные меры противодействия. В частности, по усилению оборонительных рубежей и позиций и перегруппировке наших войск с учетом возможных вариантов действий противника. Кроме того, было осуществлено перемещение и тренировка резервов на самых угрожающих направлениях, рассредоточение материально-технического обеспечения и боеприпасов. Создавались ложные позиции и районы обороны, был проведен ряд мероприятий по живучести и безопасности пунктов управления. Весь этот комплекс мер дал свой результат.Генерал Александр Павлюк: У России пока нет возможности наступать на два фронтаТак, 24 февраля противник перешел в наступление, нанеся перед этим мощный ракетно-бомбовый и артиллерийский удар, используя и крылатые ракеты, и авиацию, и всю имеющуюся артиллерию. Все удары, которые были по нам нанесены, включая удар по командному пункту, где я находился, не дали противнику желаемого результата.Первый удар россиян мы смогли предвидеть и предотвратить большие потери. После этого мощные удары начались в направлении Счастья и Волновахи. У врага была задача пробить нашу оборону, рассечь, уничтожить. Наши войска отлично справились: эти удары были отбиты, противник – уничтожен. Однако это был вал, который катился волна за волной: одну уничтожили – пошла вторая, третья, четвертая. В первый день все попытки прорвать нашу оборону закончились для врага безрезультатно и большими потерями.– Если брать Восток, то большее давление в первые дни они делали именно в Луганской области? Выглядело так, что у них там наблюдалось больше продвижение, в отличие от Донецкой?– Сосредоточение основных усилий противника было на двух направлениях: Веселая Гора - Счастье – в Луганской области и Никольское - Волноваха – в Донецкой. На этих направлениях были созданы самые мощные и боеспособные группировки: примерно 8 тысяч человек личного состава на каждом, 100-120 танков и 180-200 боевых бронированных машин. Кроме того, на луганском направлении действия ударной группировки поддерживала российская армия, она наступала с Севера и Востока, пытаясь окружить наши войска.Наши резервы на основных ключевых узлах, таких как Сватово, Старобельск, Беловодск сумели остановить противника. Но из-за отсутствия сил и средств для сплошной линии обороны возникла угроза окружения. Все, что у меня было в резервах, я распределил. У противника было огромное преимущество.Батальон, который вел бой в районе Беловодска, прорываясь из оцепления, уничтожил при этом четыре опорных пункта россиян, которые они уже успели оборудовать на путях выхода. Чтобы остановить это нашествие и не допустить дальнейшего окружения наших войск, было принято решение создать новый оборонительный рубеж по линии Северодонецк - Рубежное - Кременная - Лиман.– Много было наших граждан – имею в виду среди этих "мобиков", которых забирали с оккупированных территорий так называемых "ДНР/ЛНР"?– Мобилизированных было очень много. Россия использует население временно оккупированных территорий как ресурс для войны. Даже несмотря на то, что принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях является военным преступлением.Зачем россиянам рисковать жизнью своих военных, если можно поставить "живой щит" из чужих граждан? Следовательно, мобилизованных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей бросали в бой сотнями, если не тысячами, независимо от их готовности. Более того, такие подразделения оккупанты гнали впереди опытных российских военных. Так большинство из мобилизованных становятся обреченными на гибель в первом бою.– Мне кажется, что Россия умышленно использует такую тактику – сгоняя наших людей с оккупированных территорий на войну, чтобы имитировать некую братоубийственную войну и чтобы разжигать ненависть между нами. Вы не считаете?– РФ прибегает к разжиганию вражды, ненависти и раздора веками, используя абсолютно все имеющиеся методы для достижения своих больных имперских целей. Кремлю не нужна Украина, которая оказывает сопротивление. Поэтому ему совершенно безразлично, к каким действиям прибегать, лишь бы видеть нас покорными и порабощенными "русским миром". Даже если речь идет о человеческих жизнях: для них не существует людей или ценностей – только инструменты. Но мы боремся за свою землю и не потерпим здесь ноги кого-либо, кто желает ее присвоить.– Похоже, что на наших оккупированных территориях в так называемых "ДНР / ЛНР" уже сгребли чуть ли не все мужское население. Это так?– Те, кто был способен воевать, уже в большинстве своем призваны. Они уже либо уничтожены, либо искалечены или ранены. Сейчас Кремль прибег к следующему шагу. Призывать начали пожилых людей, которые имели в свое время военную бронь и дефицитные специальности. Опять же, Россия не считается с этим населением, оно для них ничего не значит – лишь инструмент для воплощения собственных планов.– Если они становятся почти что "женскими республиками", не меняются ли там настроения? Ведь женщины теряют мужчин, сыновей, братьев, отцов непонятно за что.– РФ создала на временно оккупированных территориях информационный вакуум. Пропаганда, которую ежедневно транслируют местным, во всем обвиняет Украину. И так уже около десятилетия. Местное население постоянно подвергается этому влиянию и из-за этой пропаганды оно уже вряд ли способно реально оценивать ситуацию.– В середине марта с Востока вас перевели руководить Киевской ОВА, когда оккупанты пытались продвинуться к столице. Правда ли, что в боях за Киев у них было преимущество в войсках 12 к 1?– Здесь наступательные действия вели примерно 32 батальонно-тактических групп России – это всего до 22 тысяч личного состава. Из них примерно 18 БТГр – с полесского направления (Киевщина, Житомирщина), 14 БТГр – из северского (Черниговщина, Сумщина).Генерал Александр Павлюк: У России пока нет возможности наступать на два фронтаОсновой обороны в первый день стали воины 72-й отдельной механизированной бригады Черных Запорожцев. Но почти сразу к ним присоединились подразделения 160-го учебного центра "Десна" и другие учебные центры. Естественно, в обороне Киева также участвовали подразделения территориальной обороны, другие формирования (ДФТГ). Несмотря на это, количественное, а главное – техническое преимущество у врага действительно было значительным, но чтобы 12 к 1 – возможно, это было только в первые дни.– Как им удалось так быстро дойти до Киева?– Во-первых, они действительно преобладали по количеству. Однако дело не только в нем, но и в качестве их подготовки: наступление вели элитные десантно-штурмовые подразделения и другие группы специального назначения. Их техническая оснащенность была на самом высоком уровне.Во-вторых, для них было важно как можно скорее захватить правительственный квартал и установить контроль над политическим руководством страны. Это ключевые причины, из-за которых они пытались продвигаться как можно скорее.– В какой момент стало ясно, что их наступление на Киев проваливается? Какие события были переломными? Условно – это затопление дамбы в Демидове, может, что-то другое?– Самая критическая ситуация была во время боя за Мощун, когда оккупанты перешли реку Ирпень и захватили плацдарм. Это была самая угрожающая ситуация выхода противника на окраины Киева. Благодаря подрыву дамбы вода уничтожила переправы, которые навел противник – их планы были сорваны. Группировка, перешедшая реку, была уничтожена, по врагу наносились постоянные удары, нарушалась их логистика.Мы постепенно наращивали здесь силы и наконец создали условия, чтобы начать окружать врага и перерезать логистическое обеспечение. Шансов и перспектив у россиян не оставалось с теми силами и средствами, которые у них тогда были. Кроме того, в результате боевых действий на Востоке противник понес огромные потери как по личному составу, так и по вооружению и военной технике. Вести боевые действия на нескольких направлениях он уже не был способен. Потому россияне вынуждены были отступить от Киева.Оккупанты выходили с территории Киевской и Черниговской областей под нашим огневым влиянием. Поэтому бросали не только своих погибших, но и множество военной техники. Дальше мы выбили их из Сумской области, после чего российские войска были перегруппированы и переброшены на основное направление – на Донбасс.– В чем все же были ошибки российских войск во время наступления на Киев? Поскольку мне приходилось слышать от аналитиков и военных, что на самом деле их операция на первый взгляд была достаточно грамотной – и воздушный мост, и высадка десанта, и попытки прорваться к мостам.– Недооценка наших войск и недооценка настроений людей. Их наступление было построено на том, что здесь не будет сопротивления, что люди готовы их встречать и что россияне стремительными темпами смогут зайти, выполнить свои задачи и поднять российский флаг в Киеве. Но их начали уничтожать на каждом перекрестке, на каждой дороге, массово поднялись люди, которые вступали в территорильную оборону и добровольческие формирования. Вооруженные силы показали себя на отлично. И это все было для них неожиданно. То есть человеческое сопротивление сыграло огромную роль.