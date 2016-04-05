Додано: Чет 09 лют, 2023 18:47

Президент України Володимир Зеленський відреагував на факти ухилення від служби в армії і заявив, що Україна не може, як Росія - "заганяти людей палками" на війну.



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу. Зокрема, у президента запитали, коли вся країна і суспільство перейдуть у "воєнний стан" з огляду на те, що деякі чоловіки призовного віку намагаються ухилитися від служби в армії, а розважальні заклади активно продовжують працювати.



"Мені здається, що не треба усе змішувати. Дуже складно воювати так довго. І тут велика вдячність воїнам, і не тільки тим воїнам, які знаходяться на лінії фронту, але перш за все їм, вони віддають свої життя. Але й усім тим, хто воює всередині держави - на своїх робочих місцях, тому що треба підтримувати армію і робочі місця. Люди повинні працювати і сплачувати податки", - сказав Зеленський.

При цьому він сказав, що є люди, які втомлюються жити таким чином, і трапляються психологічні зриви. "Є люди, які потребують реабілітації. Є ті, хто втратив своїх близьких і рідних. Їм дуже складно. Є хтось, хто хоче забути про те, що горе у сім'ї. Просто по-людськи, я думаю, що ми повинні розуміти, що люди різні, і це складова життя. І ми не можемо до всіх ставитись абсолютно однаково", - сказав Зеленський.