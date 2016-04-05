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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:34
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.
Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman
перед этим.
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%.
Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%.
Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна.
Мир(будь-який) з путінською расеєю це однозначно буде програш України. - я в цьому майже впевнений.
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andrijk777
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:43
так и было, все эти псевдо громадские организации имели единый центр управления в Москве (хотя кураторов были несколько)
Последние 15 лет смотрю много исторических фильмов- россии везьде один сценарий
откусить маленькую территорию (как в 1918г Харьков), потом там квази-столица квази народной республики, а дальше расширение (вплоть до оккупации всей страны/республики)
-1940 Финляндия (откусили 25км и сразу готовое финское правительство)
-1940 оккупация Балтии
-1992 Молдова
-1992 Осетия
-2014 днр/лнр
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:45
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.
Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman
перед этим.
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%.
Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%.
Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна. Мир(будь-який) з путінською расеєю це однозначно буде програш України.
- я в цьому майже впевнений.
А "Мінськ-2" це був "програш України"?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:45
Starikan написав: GALeon написав: prodigy написав:
И кто будет работать в судах? И выполнять работу госслужащих?
Или достаточно военных трибуналов или просто троек?
Уже давно делались подсчеты и пришли к выводу, что официальные зарплаты этих категорий - мизер в масштабе страны. В отличие от пенсионеров, которых 11 млн
А вот идиотизм типа создания структур, которые "будут работать с населением Крыма после освобождения" нужно немедленно прекратить. И закрыть те НИИ, которые по факту не работают.
Но я плохо понимаю, как работает военное положение: что можно, что нельзя, а что есть вопиющее нарушение Конституции.
Введення стану війни ВРУ спочатку.
Маєм воєнний стан "від ліхтаря".
Вам тут уже 100500 раз кидали зсилки про порушення і Конституції і Законів, а ви "плохо понімаю"
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:47
Президент України Володимир Зеленський відреагував на факти ухилення від служби в армії і заявив, що Україна не може, як Росія - "заганяти людей палками" на війну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу. Зокрема, у президента запитали, коли вся країна і суспільство перейдуть у "воєнний стан" з огляду на те, що деякі чоловіки призовного віку намагаються ухилитися від служби в армії, а розважальні заклади активно продовжують працювати.
"Мені здається, що не треба усе змішувати. Дуже складно воювати так довго. І тут велика вдячність воїнам, і не тільки тим воїнам, які знаходяться на лінії фронту, але перш за все їм, вони віддають свої життя. Але й усім тим, хто воює всередині держави - на своїх робочих місцях, тому що треба підтримувати армію і робочі місця. Люди повинні працювати і сплачувати податки", - сказав Зеленський.
При цьому він сказав, що є люди, які втомлюються жити таким чином, і трапляються психологічні зриви. "Є люди, які потребують реабілітації. Є ті, хто втратив своїх близьких і рідних. Їм дуже складно. Є хтось, хто хоче забути про те, що горе у сім'ї. Просто по-людськи, я думаю, що ми повинні розуміти, що люди різні, і це складова життя. І ми не можемо до всіх ставитись абсолютно однаково", - сказав Зеленський.
Президент додав, що люди повинні усвідомлювати, що, на жаль, війна продовжується, а міцність на полі бою залежить від єдності. "На жаль, є ті, хто відпочивають. І є такі люди. Слава богу, що це не мільйони людей. На жаль, такі виклики були історично впродовж усіх воєн. І ми не є виключенням. І тому, інформаційна політика, перш за все... Президент повинен показувати, як себе треба поводити. Журналісти повинні показувати, де там хтось... відпочивають, і трішечки напружувати такий напрямок", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що йдеться про питання гідності та інших викликів. "Але не забувайте - всі ми люди. До речі, всі ці люди змогли зупинити Росію. І тут найважливіший етап - треба перемогти. І одними словами, що у нас воєнний стан, ми не можемо з вами, на жаль, зосередити увагу всіх, але ми повинні давати цю інформацію, стукати у кожні двері", - сказав Зеленський.
Також президент заявив, що Україна демократична держава, яка розвивається.
"Ми не можемо показувати приклад, як Росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу", - заявив президент.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:50
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.
Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman
перед этим.
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%.
Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%.
Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна.
Мир(будь-який) з путінською расеєю це однозначно буде програш України. - я в цьому майже впевнений.
вихід є: чекати коли пропливе труп ворога
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:52
Макрон наградил Зеленского орденом Почётного легиона.
Орден Почётного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 19:33
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