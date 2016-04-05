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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:34
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.
Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman
перед этим.
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%.
Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%.
Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна.
Мир(будь-який) з путінською расеєю це однозначно буде програш України. - я в цьому майже впевнений.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:43
так и было, все эти псевдо громадские организации имели единый центр управления в Москве (хотя кураторов были несколько)
Последние 15 лет смотрю много исторических фильмов- россии везьде один сценарий
откусить маленькую территорию (как в 1918г Харьков), потом там квази-столица квази народной республики, а дальше расширение (вплоть до оккупации всей страны/республики)
-1940 Финляндия (откусили 25км и сразу готовое финское правительство)
-1940 оккупация Балтии
-1992 Молдова
-1992 Осетия
-2014 днр/лнр
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:45
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.
Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman
перед этим.
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%.
Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%.
Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна. Мир(будь-який) з путінською расеєю це однозначно буде програш України.
- я в цьому майже впевнений.
А "Мінськ-2" це був "програш України"?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:45
Starikan написав: GALeon написав: prodigy написав:
И кто будет работать в судах? И выполнять работу госслужащих?
Или достаточно военных трибуналов или просто троек?
Уже давно делались подсчеты и пришли к выводу, что официальные зарплаты этих категорий - мизер в масштабе страны. В отличие от пенсионеров, которых 11 млн
А вот идиотизм типа создания структур, которые "будут работать с населением Крыма после освобождения" нужно немедленно прекратить. И закрыть те НИИ, которые по факту не работают.
Но я плохо понимаю, как работает военное положение: что можно, что нельзя, а что есть вопиющее нарушение Конституции.
Введення стану війни ВРУ спочатку.
Маєм воєнний стан "від ліхтаря".
Вам тут уже 100500 раз кидали зсилки про порушення і Конституції і Законів, а ви "плохо понімаю"
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:47
Президент України Володимир Зеленський відреагував на факти ухилення від служби в армії і заявив, що Україна не може, як Росія - "заганяти людей палками" на війну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу. Зокрема, у президента запитали, коли вся країна і суспільство перейдуть у "воєнний стан" з огляду на те, що деякі чоловіки призовного віку намагаються ухилитися від служби в армії, а розважальні заклади активно продовжують працювати.
"Мені здається, що не треба усе змішувати. Дуже складно воювати так довго. І тут велика вдячність воїнам, і не тільки тим воїнам, які знаходяться на лінії фронту, але перш за все їм, вони віддають свої життя. Але й усім тим, хто воює всередині держави - на своїх робочих місцях, тому що треба підтримувати армію і робочі місця. Люди повинні працювати і сплачувати податки", - сказав Зеленський.
При цьому він сказав, що є люди, які втомлюються жити таким чином, і трапляються психологічні зриви. "Є люди, які потребують реабілітації. Є ті, хто втратив своїх близьких і рідних. Їм дуже складно. Є хтось, хто хоче забути про те, що горе у сім'ї. Просто по-людськи, я думаю, що ми повинні розуміти, що люди різні, і це складова життя. І ми не можемо до всіх ставитись абсолютно однаково", - сказав Зеленський.
Президент додав, що люди повинні усвідомлювати, що, на жаль, війна продовжується, а міцність на полі бою залежить від єдності. "На жаль, є ті, хто відпочивають. І є такі люди. Слава богу, що це не мільйони людей. На жаль, такі виклики були історично впродовж усіх воєн. І ми не є виключенням. І тому, інформаційна політика, перш за все... Президент повинен показувати, як себе треба поводити. Журналісти повинні показувати, де там хтось... відпочивають, і трішечки напружувати такий напрямок", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що йдеться про питання гідності та інших викликів. "Але не забувайте - всі ми люди. До речі, всі ці люди змогли зупинити Росію. І тут найважливіший етап - треба перемогти. І одними словами, що у нас воєнний стан, ми не можемо з вами, на жаль, зосередити увагу всіх, але ми повинні давати цю інформацію, стукати у кожні двері", - сказав Зеленський.
Також президент заявив, що Україна демократична держава, яка розвивається.
"Ми не можемо показувати приклад, як Росія - "заганяти когось палками" на війну. Ми не така держава. Тому що це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом Європейського Союзу", - заявив президент.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:50
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.
Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman
перед этим.
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%.
Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%.
Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна.
Мир(будь-який) з путінською расеєю це однозначно буде програш України. - я в цьому майже впевнений.
вихід є: чекати коли пропливе труп ворога
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:52
Макрон наградил Зеленского орденом Почётного легиона.
Орден Почётного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 19:33
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:46
Bobua написав:
............
Ось тут був мій допис, в ньому зовсім про інше: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):
1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій.
І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?
2)
тили продовжують вимагати "кордони91р", чи ще якусь муть; влада-генерали тиснуть на солдатів, солдати вмирають ні за що, але народу це не муляє, бо ж 25років у війську -- то норм. перевірена прадідами схема;
......
бо ЛАД сказав, що глибоко -- то буде задорого, та й чого вони там мають бути в безпеці, поки в міста регулярно прилітатимуть ракети...?
Передёргиваете. Я говорил не так.
1. Я не требую обязательно "кордони91р".
2. Я говорил не о том, что это будет "задорого" и жалко денег для безопасности бойцов, а просто у нас не хватит средств на серьёзное оборудование 2 000 км. А укреплять надо именно по всей границе, иначе можно просто нанести удар в обход укреплений.
3. Я не отдаю предпочтений безопасности мирного населения в ущерб
безопасности солдат. Но вообще-то естественно в первую очередь заботиться о тылах, где находятся женщины и дети.
Уверен, что Вы тоже хотите знать, что Ваша семья в безопасности. В общем-то за это Вы и воюете.
А що таке перемога? От в яку мить ми знатимемо, що перемогли?
Кордони 91р? А якщо стрельнуть з-за тих кордонів, з відстані 1, 10, 100...м, чи десь аж з Каспію? Що тоді робити? Ми ж скромні, сором'язливі й за кордон чомусь не стріляємо... Ми навіть тут інколи не стріляємо!
Чи перемога -- то коли дійдемо до Хабаровська (наявні добровольці й виловлені, звісно ж, бо досвідчені ухилянти "занадто цивільні", їм "воювать ніззя", поки мріють про "перемогу").
Чи до Пекіну підем, якщо він почне захищати натовпи своїх емігрантів? Вдаримо по китаю китайськими дронами, га?
Хабаровск и Пекин это просто глупость. Более того, считаю, что даже Белгород, Курск и Воронеж тоже брать не придётся. При наличии ЯО это слишком рискованно. Да и Запад на такое не пойдёт (и в общем, будет прав).
Так что победить в этой войне так, как победили Германию, не удастся.
Победа может быть по подобию Вьетнама. Они ни Вашингтон, ни Нью-Йорк не захватили, тем не менее это была победа. При каких условиях мы можем одержать такую
победу, уже писал, сказать не могу. И на каких рубежах это будет. Это будет зависеть от многих обстоятельств, которые сейчас учесть невозможно.
Глибокий бліндаж нічо не змінить?
Це з якої точки зору??
Невже є якесь розпорядження небес, що всі військові мають вмерти, і саме тому навіть хворих повертають поближче до фронту, а ще й не копають глибочезні бліндажі? Аби не затягувати процес??
Конечно, изменит - сбережёт жизни солдат при обстреле.
Реально ли выкопать достаточное их количество "на нуле", судить не берусь. Техникой вряд ли. Руками, думаю, никто не запрещает копать и сегодня.
Выкопать их в 5-10-? км от нуля и отступить на заранее подготовленные позиции? Может быть можно, но опять же судить не берусь. Это сильно зависит от того, где эти позиции и от дальнейших планов.
1)
* миру не може бути... довгого (наразі).
* і швидкий вдаваний мир -- гірший за деякі види війни, бо з "мирної" московії знімуть санкції, і х.з. яким боком то нам потім вилізе...
* погана війна -- коли ми граємось у тупі наступи, і масово вмираємо.
* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти.
Т.е. "хороша війна" - это примерно так, как было до 24.02.
Лично я, возможно, мог бы согласиться (правда, не по сегодняшней линии).
Но вот Путин явно не согласен. Он требует признания своих захватов. Причём даже в бОльших размерах, чем ему это реально удалось - ему хочется 4 области. И хорошо, что осенью успели освободить Харьковскую, а то он бы ещё и Харьков требовал.
Так, как Вы описываете "хорошу війну", сегодня не получится.
2)
Приклад оборони.
Посеред весни накопали (в т.ч. і трактором трошки) ям.
У кінці весни комусь схотілось наступати -- пройшли ~7км. Були загиблі.
На початку літа старі бліндажі вже осипались, а в окопах росло листя з корінців у стінках...
Посеред осені й зараз, коли москвини знову замріялись про "данбаснаш" -- ми вже почали втрачати ті нові окопи... І багато людей.
Хіба ж не краще було би за літо нагнати тракторів і поглибити, посилити старі окопи-бліндажі. Й вивести людей з рукотворного убозтва назад, щойно стало гарячіше?
Об этом выше уже написал.
Но учтите, что если не пытаться наступать, то и победить будет невозможно.
Когда начали наступление под Харьковом, думаю, даже военное руководство не рассчитывало на такой успех.
Если бы не атаковали под Херсоном, а просто окопались, то и Херсон был бы до сих пор под агрессором. Надеюсь, Вы не верите, что росс. армия совершила бы "жест доброй воли" и без угрозы с нашей стороны сама ушла.
Если бы мы просто окапывались и сидели в блиндажах, то росс. войска до сих пор были бы в Чернигове и под Киевом.
Щодо ешелонування...
Лісосмуга. 1.5км довжиною. Вибираєте три точки, й глибоко вкопуєтесь.
За 0.75км вбік -- ще одна. Теж 3точки.
Кому видніше -- той стріляє.
З тилового села ще солдати приїдуть, як треба буде.
А ще є натовпи військових у тилових містах.
Де треба буде вбити "проривчик", туди й поїдуть.
А прорив не відбувається ж просто так.
Великі скупчення у наш час хіба ж можна приховати?
Это не эшелонирование.
Приховати можно всё - харьковское наступление это продемонстрировало.
3)
Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області, які не мобілізували своїх солдатів на свій захист. Якийсь мінімум хоча би.
Скільки % людей з кримів-донбасів нині воює за Україну? Хоча би з усіх тих переселенців, які тут з 2014р... Я працював з такими. Катались туди-сюди. Деякі ще й "республіки" хвалили... А це ж приїздили, мабуть, найкращі, найтолерантніші...
А скільки тих "житєлєй" пішло в "апалчєнци" і стріляло в українців... І я повинен потім жити в одній країні з отаким, бо комусь в тилах захотілось "кордонів91р"???
В Херсоне не успели провести мобилизацию, его почти сразу захватили. Так что в армии херсонцев было мало. Что, за Херсон не надо было бороться?
В Харькове в начале войны тоже было не до мобилизации и харьковчан в армии было, наверное, маловато (сегодня, думаю, уже давно достаточно). Тоже не надо было воевать за Харьков?
Насчёт "жити в одній країні з отаким" тоже не очень представляю, здесь несколько раз писал об этом, получал сомнительные ответы и баню.
Ещё раз.
Хорошо понимаю Ваши чувства, но предлагаемые Вами решения, к сожалению в большинстве малореальны.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 20:59
Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав:
Кушнарев - враг Украины.
Вы что, не помните, как он бесновался на трибуне в Северодонецке?prodigy
, по-моему, тоже забыл.
А я навсегда запомнил:
"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой,
с Нашистской силой темною, с Оранжевой чумой".
Было.
Но это не противоречит тому, что он был авторитетным и влиятельным и рациональным и умным.
Я понимаю - у вас свой критерий авторитета, ума и рациональности: "лишь бы ХТЗ работал".
Беларусы именно так и получили Луку.
Считаете Кушнарёва нерациональным дураком без авторитета?
А какие критерии у Вас?
Послушал бы я Ваши рассуждения, если бы ваш институт разогнали (перестали платить зарплаты и сократили сотрудников) и Вам пришлось бы вместо научной работы заняться торговлей в каком-нибудь ларьке (в лучшем случае).
Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги".
А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1
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