Додано: Чет 09 лют, 2023 20:46

Bobua написав: ............

Ось тут був мій допис, в ньому зовсім про інше:



Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):



1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій.

І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?



2)

тили продовжують вимагати "кордони91р", чи ще якусь муть; влада-генерали тиснуть на солдатів, солдати вмирають ні за що, але народу це не муляє, бо ж 25років у війську -- то норм. перевірена прадідами схема;

......

бо ЛАД сказав, що глибоко -- то буде задорого, та й чого вони там мають бути в безпеці, поки в міста регулярно прилітатимуть ракети...? ............Ось тут був мій допис, в ньому зовсім про інше: Напад росії і білорусі на Україну Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій.2)тили продовжують вимагати "кордони91р", чи ще якусь муть; влада-генерали тиснуть на солдатів, солдати вмирають ні за що, але народу це не муляє, бо ж 25років у війську -- то норм. перевірена прадідами схема;......бо ЛАД сказав, що глибоко -- то буде задорого, та й чого вони там мають бути в безпеці, поки в міста регулярно прилітатимуть ракети...?

в ущерб

А що таке перемога? От в яку мить ми знатимемо, що перемогли?

Кордони 91р? А якщо стрельнуть з-за тих кордонів, з відстані 1, 10, 100...м, чи десь аж з Каспію? Що тоді робити? Ми ж скромні, сором'язливі й за кордон чомусь не стріляємо... Ми навіть тут інколи не стріляємо!

Чи перемога -- то коли дійдемо до Хабаровська (наявні добровольці й виловлені, звісно ж, бо досвідчені ухилянти "занадто цивільні", їм "воювать ніззя", поки мріють про "перемогу").

Чи до Пекіну підем, якщо він почне захищати натовпи своїх емігрантів? Вдаримо по китаю китайськими дронами, га?

такую

Глибокий бліндаж нічо не змінить?

Це з якої точки зору??

Невже є якесь розпорядження небес, що всі військові мають вмерти, і саме тому навіть хворих повертають поближче до фронту, а ще й не копають глибочезні бліндажі? Аби не затягувати процес??



* миру не може бути... довгого (наразі).

* і швидкий вдаваний мир -- гірший за деякі види війни, бо з "мирної" московії знімуть санкції, і х.з. яким боком то нам потім вилізе...

* погана війна -- коли ми граємось у тупі наступи, і масово вмираємо.

* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти. 1)* миру не може бути... довгого (наразі).* і швидкий вдаваний мир -- гірший за деякі види війни, бо з "мирної" московії знімуть санкції, і х.з. яким боком то нам потім вилізе...* погана війна -- коли ми граємось у тупі наступи, і масово вмираємо.* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти.



Приклад оборони.

Посеред весни накопали (в т.ч. і трактором трошки) ям.

У кінці весни комусь схотілось наступати -- пройшли ~7км. Були загиблі.

На початку літа старі бліндажі вже осипались, а в окопах росло листя з корінців у стінках...

Посеред осені й зараз, коли москвини знову замріялись про "данбаснаш" -- ми вже почали втрачати ті нові окопи... І багато людей.

Хіба ж не краще було би за літо нагнати тракторів і поглибити, посилити старі окопи-бліндажі. Й вивести людей з рукотворного убозтва назад, щойно стало гарячіше? 2)Приклад оборони.Посеред весни накопали (в т.ч. і трактором трошки) ям.У кінці весни комусь схотілось наступати -- пройшли ~7км. Були загиблі.На початку літа старі бліндажі вже осипались, а в окопах росло листя з корінців у стінках...Посеред осені й зараз, коли москвини знову замріялись про "данбаснаш" -- ми вже почали втрачати ті нові окопи... І багато людей.Хіба ж не краще було би за літо нагнати тракторів і поглибити, посилити старі окопи-бліндажі. Й вивести людей з рукотворного убозтва назад, щойно стало гарячіше?

Щодо ешелонування...

Лісосмуга. 1.5км довжиною. Вибираєте три точки, й глибоко вкопуєтесь.

За 0.75км вбік -- ще одна. Теж 3точки.

Кому видніше -- той стріляє.

З тилового села ще солдати приїдуть, як треба буде.

А ще є натовпи військових у тилових містах.

Де треба буде вбити "проривчик", туди й поїдуть.

А прорив не відбувається ж просто так.

Великі скупчення у наш час хіба ж можна приховати?

3)

Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області, які не мобілізували своїх солдатів на свій захист. Якийсь мінімум хоча би.

Скільки % людей з кримів-донбасів нині воює за Україну? Хоча би з усіх тих переселенців, які тут з 2014р... Я працював з такими. Катались туди-сюди. Деякі ще й "республіки" хвалили... А це ж приїздили, мабуть, найкращі, найтолерантніші...

А скільки тих "житєлєй" пішло в "апалчєнци" і стріляло в українців... І я повинен потім жити в одній країні з отаким, бо комусь в тилах захотілось "кордонів91р"???



Передёргиваете. Я говорил не так.1. Я не требую обязательно "кордони91р".2. Я говорил не о том, что это будет "задорого" и жалко денег для безопасности бойцов, а просто у нас не хватит средств на серьёзное оборудование 2 000 км. А укреплять надо именно по всей границе, иначе можно просто нанести удар в обход укреплений.3. Я не отдаю предпочтений безопасности мирного населениябезопасности солдат. Но вообще-то естественно в первую очередь заботиться о тылах, где находятся женщины и дети.Уверен, что Вы тоже хотите знать, что Ваша семья в безопасности. В общем-то за это Вы и воюете.Хабаровск и Пекин это просто глупость. Более того, считаю, что даже Белгород, Курск и Воронеж тоже брать не придётся. При наличии ЯО это слишком рискованно. Да и Запад на такое не пойдёт (и в общем, будет прав).Так что победить в этой войне так, как победили Германию, не удастся.Победа может быть по подобию Вьетнама. Они ни Вашингтон, ни Нью-Йорк не захватили, тем не менее это была победа. При каких условиях мы можем одержатьпобеду, уже писал, сказать не могу. И на каких рубежах это будет. Это будет зависеть от многих обстоятельств, которые сейчас учесть невозможно.Конечно, изменит - сбережёт жизни солдат при обстреле.Реально ли выкопать достаточное их количество "на нуле", судить не берусь. Техникой вряд ли. Руками, думаю, никто не запрещает копать и сегодня.Выкопать их в 5-10-? км от нуля и отступить на заранее подготовленные позиции? Может быть можно, но опять же судить не берусь. Это сильно зависит от того, где эти позиции и от дальнейших планов.Т.е. "хороша війна" - это примерно так, как было до 24.02.Лично я, возможно, мог бы согласиться (правда, не по сегодняшней линии).Но вот Путин явно не согласен. Он требует признания своих захватов. Причём даже в бОльших размерах, чем ему это реально удалось - ему хочется 4 области. И хорошо, что осенью успели освободить Харьковскую, а то он бы ещё и Харьков требовал.Так, как Вы описываете "хорошу війну", сегодня не получится.Об этом выше уже написал.Но учтите, что если не пытаться наступать, то и победить будет невозможно.Когда начали наступление под Харьковом, думаю, даже военное руководство не рассчитывало на такой успех.Если бы не атаковали под Херсоном, а просто окопались, то и Херсон был бы до сих пор под агрессором. Надеюсь, Вы не верите, что росс. армия совершила бы "жест доброй воли" и без угрозы с нашей стороны сама ушла.Если бы мы просто окапывались и сидели в блиндажах, то росс. войска до сих пор были бы в Чернигове и под Киевом.Это не эшелонирование.Приховати можно всё - харьковское наступление это продемонстрировало.В Херсоне не успели провести мобилизацию, его почти сразу захватили. Так что в армии херсонцев было мало. Что, за Херсон не надо было бороться?В Харькове в начале войны тоже было не до мобилизации и харьковчан в армии было, наверное, маловато (сегодня, думаю, уже давно достаточно). Тоже не надо было воевать за Харьков?Насчёт "жити в одній країні з отаким" тоже не очень представляю, здесь несколько раз писал об этом, получал сомнительные ответы и баню.Ещё раз.Хорошо понимаю Ваши чувства, но предлагаемые Вами решения, к сожалению в большинстве малореальны.