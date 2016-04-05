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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3508350935103511>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:05

  prodigy написав:.....
я скинул видео-посмотрите для информации
Сивкович был особистом в СГВГ в 80х в звании капитана, сегодня наверно уже генерал-майор или даже више в ФСБ
сколько таких сивковичей было в Украине.
Наливаченко говорил что в СБУ в 2014г было больше 30% российских кротов (или проросийски настроеных офицеров). делайте выводы о величине проникновения вражеской разведки в наши спецслужбы и органы (МВД, таможня, ДПС)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-42976224
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко убежден, что экс-президент Виктор Янукович "сдал Крым" России сознательно, а подготовка к аннексии автономии Россией началась задолго до того, как он бежал из Украины.

В то, что кротов было более, чем достаточно, вполне верю и без видео.
"сдал Крым" вообще-то не Янукович. :) Ни сознательно, ни бессознательно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:06

Начался конфликт между Трухановым и ДТЭКом
Труханов прокомментировал ситуацию в городе и наехал на ДТЕК

Главное:
🔸энергетики ни разу не согласовывали графики с городом, что блокирует работу бизнеса и мешает жить одесситам;
🔸ДТЭК не ответила на обращении мэрии о помощи в рабочих руках: 8 аварийных бригад с автотехникой, которые город готов был предоставить;
🔸Труханов разгневался и обратился к областной комиссии по ЧС, чтобы были предприняты меры.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:08

  Schmit написав:А "Мінськ-2" це був "програш України"?

Звичайно. Україна втратила території.
А хіба хтось вважає інакше?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:12

  flyman написав:вихід є: чекати коли пропливе труп ворога

"чекати"? Прикольне слово коли люди помирають на фронті і не тільки.
Ти напевно просто чекаєш поки все скінчиться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:12

  andrijk777 написав:.............
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%.
Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%.
Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна. :D

Мир(будь-який) з путінською расеєю це однозначно буде програш України - я в цьому майже впевнений.

Т.е. единственный вариант - крах режима Путина.
Можно долго ждать, хотя не исключаю.

Уточните, пожалуйста, как просит Bobua, что Вы будете считать победой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нужно разобраться, что есть більшою цінністю: люди или территории. А то я запутался.
Хотя стаття 2 йде вище ст.3
Востаннє редагувалось beee в Чет 09 лют, 2023 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Т.е. единственный вариант - крах режима Путина.
Можно долго ждать, хотя не исключаю.

ИМХО може режим і встоїть. Головне щоб економіці, зокрема ВПК настав пісець. ИМХО наша перемога буде після того як юань буде коштувати хоча б 1000000 рублів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:20

  ЛАД написав:Уточните, пожалуйста, как просит Bobua, что Вы будете считать победой.

В усі часи існування людства перемогою вважалось захоплення територій, поразкою - втрата територій.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:30

  beee написав:Нужно разобраться, что есть більшою цінністю: люди или территории
люди с территорией гораздо более ценные, чем без. Помните сколько Моисей водил евреев по пустыне?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:32

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Т.е. единственный вариант - крах режима Путина.
Можно долго ждать, хотя не исключаю.

ИМХО може режим і встоїть. Головне щоб економіці, зокрема ВПК настав пісець. ИМХО наша перемога буде після того як юань буде коштувати хоча б 1000000 рублів.

А як це "ВПК настав пісець"? Навіть в Кореї ВПК "успішно" розвивається. А РФ далеко не Корея, в РФ є купа газу/нафти і інших ресурсів, які продовжують купляти.
І юань по 1000000 рублів точно не буде по тій ж причині.
andrijk777
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