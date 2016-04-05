prodigy написав:..... я скинул видео-посмотрите для информации Сивкович был особистом в СГВГ в 80х в звании капитана, сегодня наверно уже генерал-майор или даже више в ФСБ сколько таких сивковичей было в Украине. Наливаченко говорил что в СБУ в 2014г было больше 30% российских кротов (или проросийски настроеных офицеров). делайте выводы о величине проникновения вражеской разведки в наши спецслужбы и органы (МВД, таможня, ДПС) https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-42976224
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко убежден, что экс-президент Виктор Янукович "сдал Крым" России сознательно, а подготовка к аннексии автономии Россией началась задолго до того, как он бежал из Украины.
В то, что кротов было более, чем достаточно, вполне верю и без видео. "сдал Крым" вообще-то не Янукович. Ни сознательно, ни бессознательно.
Труханов прокомментировал ситуацию в городе и наехал на ДТЕК
Главное: 🔸энергетики ни разу не согласовывали графики с городом, что блокирует работу бизнеса и мешает жить одесситам; 🔸ДТЭК не ответила на обращении мэрии о помощи в рабочих руках: 8 аварийных бригад с автотехникой, которые город готов был предоставить; 🔸Труханов разгневался и обратился к областной комиссии по ЧС, чтобы были предприняты меры.
andrijk777 написав:............. Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%. Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%. Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна.
Мир(будь-який) з путінською расеєю це однозначно буде програш України - я в цьому майже впевнений.
Т.е. единственный вариант - крах режима Путина. Можно долго ждать, хотя не исключаю.
Уточните, пожалуйста, как просит Bobua, что Вы будете считать победой.
ЛАД написав:Т.е. единственный вариант - крах режима Путина. Можно долго ждать, хотя не исключаю.
ИМХО може режим і встоїть. Головне щоб економіці, зокрема ВПК настав пісець. ИМХО наша перемога буде після того як юань буде коштувати хоча б 1000000 рублів.
А як це "ВПК настав пісець"? Навіть в Кореї ВПК "успішно" розвивається. А РФ далеко не Корея, в РФ є купа газу/нафти і інших ресурсів, які продовжують купляти. І юань по 1000000 рублів точно не буде по тій ж причині.