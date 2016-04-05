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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 лют, 2023 21:42
ЛАД написав:
...
Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги"
.
А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1
забудьте. даже мотолыга - это кооперация многих предприятий. так что увы, мотолыги больше 25 лет не собирают. да и немного устаревшая модель
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Додано: Чет 09 лют, 2023 21:48
vitaliian написав:
люди с территорией гораздо более ценные, чем без. Помните сколько Моисей водил евреев по пустыне?
помню и помню еще сколько и как воевало государство Израиль, за право существовать.
ломаем хребет руZZкой гадине вместе.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:00
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