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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3508350935103511
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:люди с территорией гораздо более ценные, чем без. Помните сколько Моисей водил евреев по пустыне?

помню и помню еще сколько и как воевало государство Израиль, за право существовать.
ломаем хребет руZZкой гадине вместе.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:19

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Уточните, пожалуйста, как просит Bobua, что Вы будете считать победой.

В усі часи існування людства перемогою вважалось захоплення територій, поразкою - втрата територій.

Вьетнам не выиграл территории и не проиграл.
Он победил или нет?
По Вашей логике наша победа невозможна без развала России.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги".
А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1

забудьте. даже мотолыга - это кооперация многих предприятий. так что увы, мотолыги больше 25 лет не собирают. да и немного устаревшая модель :D

И что?
Эти "многие предприятия" могли/должны были бы работать так же, как и ХТЗ.
Модель устаревшая, но за эти годы могла бы появится и новая. + сегодня были бы рады и такой устаревшей. И украинским танкам тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:32

Свіженьке від Байдена

«У Путіна немає жодного шансу, він вже втратив Україну… Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: «Заходьте». По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти. Спустіться вниз! Нічого з цього не відбувається», — сказав Байден.

Він зауважив, що нині НАТО координує свої дії на підтримку України, «попри те, що Путін вважає, що це не так».
https://hromadske.radio/news/2023/02/09 ... inu-bayden
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:44

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Я понимаю - у вас свой критерий авторитета, ума и рациональности: "лишь бы ХТЗ работал".
Беларусы именно так и получили Луку.

Считаете Кушнарёва нерациональным дураком без авторитета?
А какие критерии у Вас?
Послушал бы я Ваши рассуждения, если бы ваш институт разогнали (перестали платить зарплаты и сократили сотрудников) и Вам пришлось бы вместо научной работы заняться торговлей в каком-нибудь ларьке (в лучшем случае).

Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги".
А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1

Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.

В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.

ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Все верно, у меня местний завод, Електроприбор , делал реле времени для ракет.
точнее любого часового механизма, на рубинових камнях.
Одному заводу забабахать полний цикл - НЕВОЗМОЖНО.
Goodman
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