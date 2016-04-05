Додано: Чет 09 лют, 2023 22:44

ЛАД написав: Starikan написав: Я понимаю - у вас свой критерий авторитета, ума и рациональности: "лишь бы ХТЗ работал".

Беларусы именно так и получили Луку. Я понимаю - у вас свой критерий авторитета, ума и рациональности: "лишь бы ХТЗ работал".Беларусы именно так и получили Луку.

Считаете Кушнарёва нерациональным дураком без авторитета?

А какие критерии у Вас?

Послушал бы я Ваши рассуждения, если бы ваш институт разогнали (перестали платить зарплаты и сократили сотрудников) и Вам пришлось бы вместо научной работы заняться торговлей в каком-нибудь ларьке (в лучшем случае).



Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги".

А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1 Считаете Кушнарёва нерациональным дураком без авторитета?А какие критерии у Вас?Послушал бы я Ваши рассуждения, если бы ваш институт разогнали (перестали платить зарплаты и сократили сотрудников) и Вам пришлось бы вместо научной работы заняться торговлей в каком-нибудь ларьке (в лучшем случае).Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги".А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1

Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.