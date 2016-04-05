ЛАД написав:... Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги". А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1
забудьте. даже мотолыга - это кооперация многих предприятий. так что увы, мотолыги больше 25 лет не собирают. да и немного устаревшая модель
И что? Эти "многие предприятия" могли/должны были бы работать так же, как и ХТЗ. Модель устаревшая, но за эти годы могла бы появиться и новая. + сегодня были бы рады и такой устаревшей. И украинским танкам тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 лют, 2023 00:48, всього редагувалось 1 раз.
«У Путіна немає жодного шансу, він вже втратив Україну… Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: «Заходьте». По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти. Спустіться вниз! Нічого з цього не відбувається», — сказав Байден.
Starikan написав:Я понимаю - у вас свой критерий авторитета, ума и рациональности: "лишь бы ХТЗ работал". Беларусы именно так и получили Луку.
Считаете Кушнарёва нерациональным дураком без авторитета? А какие критерии у Вас? Послушал бы я Ваши рассуждения, если бы ваш институт разогнали (перестали платить зарплаты и сократили сотрудников) и Вам пришлось бы вместо научной работы заняться торговлей в каком-нибудь ларьке (в лучшем случае).
Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги". А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1
Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.
В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.
ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
Starikan написав:В наших условиях они не могут работать
могут если их выкупит крупная западная корпорация или китайсы. Соответственно интегрирует в свою систему поставщиков и инвестируют в модернизацию. Из за высоких политических рисков сценарий маловероятный. Китайцы "выкупят" при условии что им отдадут заводы бесплатно. Ещё неизвестно что лучше распилить на металлолом или отдать китайцам.
Напомню харьковский мегабанк признан банкротом и не спасли его такие акционеры
Акционерами банка являлись: Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) — 15,00% уставного капитала; Немецкий банк развития KfW — 15,00% уставного капитала; Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 6,02% уставного капитала.
Такая же судьба могла ждать инвесторов ХТЗ, Турбоатом, Малышева и т.д. потому что чей менеджмент?
Starikan написав:............... Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.
Не буду спорить насчёт мерзавец, но даже мерзавец может быть умным и авторитетным. А может быть дураком. Как Янук.
В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.
Это вообще-то не означает, что институт "изжил себя", а просто государство урезало финансирование. Как раз то, о чём я писал. А урезали бы ещё сильнее, чтобы не хватало и на зарплаты, пошли бы вы все в ларьки торговать. Да не в 2021, а в 1993-95, как на заводах. Интересно, чтобы Вы тогда говорили. Наверное, радовались бы?
ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
Ещё раз. В Украине заводы работать не могут и не нужны? Великая с/х держава? Вооружения будем закупать за зерно? Может тогда проще сразу сдаться?