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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3508350935103511
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:люди с территорией гораздо более ценные, чем без. Помните сколько Моисей водил евреев по пустыне?

помню и помню еще сколько и как воевало государство Израиль, за право существовать.
ломаем хребет руZZкой гадине вместе.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:00

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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:19

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Уточните, пожалуйста, как просит Bobua, что Вы будете считать победой.

В усі часи існування людства перемогою вважалось захоплення територій, поразкою - втрата територій.

Вьетнам не выиграл территории и не проиграл.
Он победил или нет?
По Вашей логике наша победа невозможна без развала России.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги".
А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1

забудьте. даже мотолыга - это кооперация многих предприятий. так что увы, мотолыги больше 25 лет не собирают. да и немного устаревшая модель :D

И что?
Эти "многие предприятия" могли/должны были бы работать так же, как и ХТЗ.
Модель устаревшая, но за эти годы могла бы появиться и новая. + сегодня были бы рады и такой устаревшей. И украинским танкам тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 лют, 2023 00:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:32

Свіженьке від Байдена

«У Путіна немає жодного шансу, він вже втратив Україну… Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: «Заходьте». По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти. Спустіться вниз! Нічого з цього не відбувається», — сказав Байден.

Він зауважив, що нині НАТО координує свої дії на підтримку України, «попри те, що Путін вважає, що це не так».
https://hromadske.radio/news/2023/02/09 ... inu-bayden
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:44

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Я понимаю - у вас свой критерий авторитета, ума и рациональности: "лишь бы ХТЗ работал".
Беларусы именно так и получили Луку.

Считаете Кушнарёва нерациональным дураком без авторитета?
А какие критерии у Вас?
Послушал бы я Ваши рассуждения, если бы ваш институт разогнали (перестали платить зарплаты и сократили сотрудников) и Вам пришлось бы вместо научной работы заняться торговлей в каком-нибудь ларьке (в лучшем случае).

Кстати, если бы ХТЗ работал, он мог бы выпускать хотя бы "мотолыги".
А Малышева - танки. Думаю, это было бы быстрее, чем выпрашивать танки у наших "партнёров". И они бы, наверное были бы не хуже Леопардов 1

Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.

В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.

ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Все верно, у меня местний завод, Електроприбор , делал реле времени для ракет.
точнее любого часового механизма, на рубинових камнях.
Одному заводу забабахать полний цикл - НЕВОЗМОЖНО.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:05

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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:18

  Starikan написав:В наших условиях они не могут работать
могут если их выкупит крупная западная корпорация или китайсы. Соответственно интегрирует в свою систему поставщиков и инвестируют в модернизацию. Из за высоких политических рисков сценарий маловероятный. Китайцы "выкупят" при условии что им отдадут заводы бесплатно. Ещё неизвестно что лучше распилить на металлолом или отдать китайцам.

Напомню харьковский мегабанк признан банкротом и не спасли его такие акционеры

Акционерами банка являлись: Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) — 15,00% уставного капитала; Немецкий банк развития KfW — 15,00% уставного капитала; Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 6,02% уставного капитала.

Такая же судьба могла ждать инвесторов ХТЗ, Турбоатом, Малышева и т.д. потому что чей менеджмент?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 01:11

  Starikan написав:...............
Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.

Не буду спорить насчёт мерзавец, но даже мерзавец может быть умным и авторитетным.
А может быть дураком. Как Янук.

В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.

Это вообще-то не означает, что институт "изжил себя", а просто государство урезало финансирование. Как раз то, о чём я писал. А урезали бы ещё сильнее, чтобы не хватало и на зарплаты, пошли бы вы все в ларьки торговать. Да не в 2021, а в 1993-95, как на заводах. Интересно, чтобы Вы тогда говорили. Наверное, радовались бы?

ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Ещё раз. В Украине заводы работать не могут и не нужны? Великая с/х держава? Вооружения будем закупать за зерно?
Может тогда проще сразу сдаться?
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