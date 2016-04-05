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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3509351035113512
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 01:28

  Goodman написав:
  Starikan написав:ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Все верно, у меня местний завод, Електроприбор , делал реле времени для ракет.
точнее любого часового механизма, на рубинових камнях.
Одному заводу забабахать полний цикл - НЕВОЗМОЖНО.

Вообще-то, ХТЗ имел вначале (и очень долго) практически полный цикл. Уже позже начали делать моторы на другом заводе, выделился кузнечно-прессовый.
Чугуевский завод топливной аппаратуры основан в 1971 году. Сегодня - это один из крупнейших производителей топливной аппаратуры в СНГ. Продукция ЧЗТА известна практически всем, кто эксплуатирует трактора, комбайны, грузовые автомобили и автобусы с дизельными двигателями. Сейчас данный актив представляет собой имущественный комплекс.

http://b2bpoisk.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313738
И объявление:
Описание Токарный обрабатывающий центр EMCO TURN 425 240 тыс. грн
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По Вашей заявке вышлем фото на ваш е-мейл. ООО «ЧЗТА»
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