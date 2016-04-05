Goodman написав:
Все верно, у меня местний завод, Електроприбор , делал реле времени для ракет.
точнее любого часового механизма, на рубинових камнях.
Одному заводу забабахать полний цикл - НЕВОЗМОЖНО.
Вообще-то, ХТЗ имел вначале (и очень долго) практически полный цикл. Уже позже начали делать моторы на другом заводе, выделился кузнечно-прессовый.
Чугуевский завод топливной аппаратуры основан в 1971 году. Сегодня - это один из крупнейших производителей топливной аппаратуры в СНГ. Продукция ЧЗТА известна практически всем, кто эксплуатирует трактора, комбайны, грузовые автомобили и автобусы с дизельными двигателями. Сейчас данный актив представляет собой имущественный комплекс.
И объявление:
Описание Токарный обрабатывающий центр EMCO TURN 425 240 тыс. грн
токарный обрабатывающий центр MANURHIN KMX TWIN 240 тыс.грн., универсальные заточные станки S1 (DECKEL), стенд для регулировки ТНВД, координатно-расточной станок 2421, универсально-заточной станок 3В642. Станки технически исправны, в хорошем работоспособном состоянии. Цены низкие, скидки.
По Вашей заявке вышлем фото на ваш е-мейл. ООО «ЧЗТА»
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Организация ООО «ЧЗТА» (прайс-лист)