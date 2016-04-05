Starikan написав:ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
Все верно, у меня местний завод, Електроприбор , делал реле времени для ракет. точнее любого часового механизма, на рубинових камнях. Одному заводу забабахать полний цикл - НЕВОЗМОЖНО.
Вообще-то, ХТЗ имел вначале (и очень долго) практически полный цикл. Уже позже начали делать моторы на другом заводе, выделился кузнечно-прессовый.
Чугуевский завод топливной аппаратуры основан в 1971 году. Сегодня - это один из крупнейших производителей топливной аппаратуры в СНГ. Продукция ЧЗТА известна практически всем, кто эксплуатирует трактора, комбайны, грузовые автомобили и автобусы с дизельными двигателями. Сейчас данный актив представляет собой имущественный комплекс.
Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther. Об этом сказал генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер. Также он заявил, что Украина заинтересовалась и БМП Lynx.
Ещё немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов построить в Украине завод по производству новейших танков, сообщил глава компании. Panther является самым современным и самым мощным немецким танком. Однако для экспорта этой техники Украине также необходимо получить одобрение Германии, как это было с Leopard.