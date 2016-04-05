Starikan написав:ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
Все верно, у меня местний завод, Електроприбор , делал реле времени для ракет. точнее любого часового механизма, на рубинових камнях. Одному заводу забабахать полний цикл - НЕВОЗМОЖНО.
Вообще-то, ХТЗ имел вначале (и очень долго) практически полный цикл. Уже позже начали делать моторы на другом заводе, выделился кузнечно-прессовый.
Чугуевский завод топливной аппаратуры основан в 1971 году. Сегодня - это один из крупнейших производителей топливной аппаратуры в СНГ. Продукция ЧЗТА известна практически всем, кто эксплуатирует трактора, комбайны, грузовые автомобили и автобусы с дизельными двигателями. Сейчас данный актив представляет собой имущественный комплекс.
Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther. Об этом сказал генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер. Также он заявил, что Украина заинтересовалась и БМП Lynx.
Ещё немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов построить в Украине завод по производству новейших танков, сообщил глава компании. Panther является самым современным и самым мощным немецким танком. Однако для экспорта этой техники Украине также необходимо получить одобрение Германии, как это было с Leopard.
Starikan написав:............... Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.
Не буду спорить насчёт мерзавец, но даже мерзавец может быть умным и авторитетным. А может быть дураком. Как Янук.
В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.
Это вообще-то не означает, что институт "изжил себя", а просто государство урезало финансирование. Как раз то, о чём я писал. А урезали бы ещё сильнее, чтобы не хватало и на зарплаты, пошли бы вы все в ларьки торговать. Да не в 2021, а в 1993-95, как на заводах. Интересно, чтобы Вы тогда говорили. Наверное, радовались бы?
ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
Ещё раз. В Украине заводы работать не могут и не нужны? Великая с/х держава? Вооружения будем закупать за зерно? Может тогда проще сразу сдаться?
головне - неефективність.
коли раніше міністерство замовляло трактори, то робили й 50 тис тракторів на рік. а коли їх треба продавати - не буду Вас розчаровувати, скільки покупають тракторів ХТЗ зараз.
військові заводи на кшталт Малишева - це або для багатих держав, або мілітаризованих та бідних типу Пакистана чи КНДР.
пересічні бажають же жити багато - тому баланс економіка-армія складна річ. маючи неадекватного сусіда - взагалі.
совок помер - тому давайте шукати інші приклади для розвитку
beee написав:Нужно разобраться, что есть більшою цінністю: люди или территории
люди с территорией гораздо более ценные, чем без. Помните сколько Моисей водил евреев по пустыне?
а для чего водил? чтобы за 30 лет сменилось 2 поколения и родились новые люди, которые не знали Египетского рабства (в нашем применении, люди от 1986/87 года и младше не знали совка ссср )
менталлитет рабов (в рф) тоже может исчезнуть через 30 лет (просто 30 лет 2500лет назад и сегодня -это 2 большие разницы)
От коли згадують оте водіння, випускають головне -- що: 1. Не просто водив, а мабуть щось їм тулмачив. 2. Мойсей водив, а не аби хтось.
Без цього можна і 1000 років водити.
З.и. до того ж: Грець його знає, навіщо люди сюди практично наукові дослідження викладають))) Ну є ж приклад мексиканського міста, яке поділили навпіл. І півміста живуть по розвиненому демократичному американському, а друга -- по мексиканські. Одні і ті ж самі люди колись.
І ніхто нікого нікуди не водив, не очікував ніяких змін поколінь та менталітетів.
Таких доказів в тій книзі купа...
З.з.и. А в тих же корейців, японців -- да в них менталітет рабів у кубі. Тільки прикрашений трохи. І наче ж до розвинених суспільств відносяться. Розвивалися.