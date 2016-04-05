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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3510351135123513>
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 01:28

  Goodman написав:
  Starikan написав:ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Все верно, у меня местний завод, Електроприбор , делал реле времени для ракет.
точнее любого часового механизма, на рубинових камнях.
Одному заводу забабахать полний цикл - НЕВОЗМОЖНО.

Вообще-то, ХТЗ имел вначале (и очень долго) практически полный цикл. Уже позже начали делать моторы на другом заводе, выделился кузнечно-прессовый.
Чугуевский завод топливной аппаратуры основан в 1971 году. Сегодня - это один из крупнейших производителей топливной аппаратуры в СНГ. Продукция ЧЗТА известна практически всем, кто эксплуатирует трактора, комбайны, грузовые автомобили и автобусы с дизельными двигателями. Сейчас данный актив представляет собой имущественный комплекс.

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И объявление:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 04:49

Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther. Об этом сказал генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер. Также он заявил, что Украина заинтересовалась и БМП Lynx.

Ещё немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов построить в Украине завод по производству новейших танков, сообщил глава компании. Panther является самым современным и самым мощным немецким танком. Однако для экспорта этой техники Украине также необходимо получить одобрение Германии, как это было с Leopard.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 05:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Військові повідомляють по ~10 ворожих ТУ-95 в повітрі, які прямують до зони пуску ракет

Якщо підтвердиться інформація про пуски, час підльоту +- півтори години.

https://t.me/kievreal1/35906
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 07:51

  alibob написав:Військові повідомляють по ~10 ворожих ТУ-95 в повітрі, які прямують до зони пуску ракет

Якщо підтвердиться інформація про пуски, час підльоту +- півтори години.

https://t.me/kievreal1/35906

по Запорожью уже отстрелялись с300 с 5 утра :
За час в городе зафиксировано 17 прилетов – это самое большое количество с начала войны,-Куртев
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:39

  ЛАД написав:
  Starikan написав:...............
Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.

Не буду спорить насчёт мерзавец, но даже мерзавец может быть умным и авторитетным.
А может быть дураком. Как Янук.

В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.

Это вообще-то не означает, что институт "изжил себя", а просто государство урезало финансирование. Как раз то, о чём я писал. А урезали бы ещё сильнее, чтобы не хватало и на зарплаты, пошли бы вы все в ларьки торговать. Да не в 2021, а в 1993-95, как на заводах. Интересно, чтобы Вы тогда говорили. Наверное, радовались бы?

ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Ещё раз. В Украине заводы работать не могут и не нужны? Великая с/х держава? Вооружения будем закупать за зерно?
Может тогда проще сразу сдаться?

головне - неефективність.

коли раніше міністерство замовляло трактори, то робили й 50 тис тракторів на рік. а коли їх треба продавати - не буду Вас розчаровувати, скільки покупають тракторів ХТЗ зараз.

військові заводи на кшталт Малишева - це або для багатих держав, або мілітаризованих та бідних типу Пакистана чи КНДР.

пересічні бажають же жити багато - тому баланс економіка-армія складна річ. маючи неадекватного сусіда - взагалі.

совок помер - тому давайте шукати інші приклади для розвитку ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Летять ракети (
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:11

  vitaliian написав:
  beee написав:Нужно разобраться, что есть більшою цінністю: люди или территории
люди с территорией гораздо более ценные, чем без. Помните сколько Моисей водил евреев по пустыне?


а для чего водил? чтобы за 30 лет сменилось 2 поколения и родились новые люди, которые не знали Египетского рабства (в нашем применении, люди от 1986/87 года и младше не знали совка ссср )

менталлитет рабов (в рф) тоже может исчезнуть через 30 лет (просто 30 лет 2500лет назад и сегодня -это 2 большие разницы)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:28

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Нужно разобраться, что есть більшою цінністю: люди или территории
люди с территорией гораздо более ценные, чем без. Помните сколько Моисей водил евреев по пустыне?


а для чего водил? чтобы за 30 лет сменилось 2 поколения и родились новые люди, которые не знали Египетского рабства (в нашем применении, люди от 1986/87 года и младше не знали совка ссср )

менталлитет рабов (в рф) тоже может исчезнуть через 30 лет (просто 30 лет 2500лет назад и сегодня -это 2 большие разницы)

От коли згадують оте водіння, випускають головне -- що:
1. Не просто водив, а мабуть щось їм тулмачив.
2. Мойсей водив, а не аби хтось.

Без цього можна і 1000 років водити.

З.и. до того ж:
Грець його знає, навіщо люди сюди практично наукові дослідження викладають)))
Ну є ж приклад мексиканського міста, яке поділили навпіл.
І півміста живуть по розвиненому демократичному американському, а друга -- по мексиканські. Одні і ті ж самі люди колись.

І ніхто нікого нікуди не водив, не очікував ніяких змін поколінь та менталітетів.

Таких доказів в тій книзі купа...

З.з.и.
А в тих же корейців, японців -- да в них менталітет рабів у кубі.
Тільки прикрашений трохи.
І наче ж до розвинених суспільств відносяться. Розвивалися.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Одні і ті ж самі люди колись.
дві Кореї
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:41

  edvardd написав:
  alibob написав:Військові повідомляють по ~10 ворожих ТУ-95 в повітрі, які прямують до зони пуску ракет

Якщо підтвердиться інформація про пуски, час підльоту +- півтори години.

https://t.me/kievreal1/35906

по Запорожью уже отстрелялись с300 с 5 утра :
За час в городе зафиксировано 17 прилетов – это самое большое количество с начала войны,-Куртев

Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі у місті Харків.

Ворог продовжує атакувати Харків.

Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі було зафіксовано близько 10 вибухів.
https://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-okupa ... 61962.html
detroytred
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