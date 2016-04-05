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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3510351135123513
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:49

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Одні і ті ж самі люди колись.
дві Кореї

Отож.

Або Сінгапур. Жили собі жили. І далі б так само жили.

Але вікно можливостей і Лі Куань -- і опа! без усяких побажань і запитів суспільства, народу та водіння по пустелі - інша країна.
До того ж той же самий Лі Куань, який і був))
В країні:
"Щоб зрозуміти Сінгапур, і чому він став тим, чим є, ви маєте почати з того, що така країна не повинна була і не могла існувати. Почнемо з того, що у нас не було складових нації, елементарних чинників: однорідного населення, спільної мови, культури і долі. Це вже давня історія, і я зробив свій внесок».

Це не про те, що треба копіювати, а про наявність реального бажання в можновладців, як першонеобхідної умови для змін (розвитку країни).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Лі Куань
Це той рідкісний приклад, коли диктатор адекватний.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:31

Ворог продовжує атакувати Харків
куда пропал мой друг Костя юрист?! Надеюсь с ним все хорошо.
vitaliian
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