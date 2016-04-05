Або Сінгапур. Жили собі жили. І далі б так само жили.
Але вікно можливостей і Лі Куань -- і опа! без усяких побажань і запитів суспільства, народу та водіння по пустелі - інша країна. До того ж той же самий Лі Куань, який і був)) В країні: "Щоб зрозуміти Сінгапур, і чому він став тим, чим є, ви маєте почати з того, що така країна не повинна була і не могла існувати. Почнемо з того, що у нас не було складових нації, елементарних чинників: однорідного населення, спільної мови, культури і долі. Це вже давня історія, і я зробив свій внесок».
Це не про те, що треба копіювати, а про наявність реального бажання в можновладців, як першонеобхідної умови для змін (розвитку країни).
‼️Российские террористы за час нанесли 17 ударов по Запорожской области
По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, это наибольшая атака по городу с февраля 2022 года. Целились по "самым военным объектам" - энергетической инфраструктуре. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ЛАД написав:Вьетнам не выиграл территории и не проиграл. Он победил или нет? По Вашей логике наша победа невозможна без развала России.
Коли втрати/отримання території немає - питання перемоги/поразки є спірне. Переміг В'єтнам чи ні - питання спірне. І взагалі, В'єтнам - це громадянська війна по-моєму.
Ні. ДНР, ЛНР і Крим - це по факту територія РФ на 24.02.2022. Повернення хоча б частини цих територій - це однозначно перемога України. До чого тут розпад РФ??? Чи втрата РФ ДНР це розпад РФ по-вашому? Тоді так. Ви чітко читайте що я пишу і не фантазуйте своє.
Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», – додав Данілов. https://varta1.com.ua/news/vorog-sprobu ... 60798.html
Starikan написав:............... Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.
Не буду спорить насчёт мерзавец, но даже мерзавец может быть умным и авторитетным. А может быть дураком. Как Янук.
В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.
Это вообще-то не означает, что институт "изжил себя", а просто государство урезало финансирование. Как раз то, о чём я писал. А урезали бы ещё сильнее, чтобы не хватало и на зарплаты, пошли бы вы все в ларьки торговать. Да не в 2021, а в 1993-95, как на заводах. Интересно, чтобы Вы тогда говорили. Наверное, радовались бы?
ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
Ещё раз. В Украине заводы работать не могут и не нужны? Великая с/х держава? Вооружения будем закупать за зерно? Может тогда проще сразу сдаться?
головне - неефективність.
коли раніше міністерство замовляло трактори, то робили й 50 тис тракторів на рік. а коли їх треба продавати - не буду Вас розчаровувати, скільки покупають тракторів ХТЗ зараз.
військові заводи на кшталт Малишева - це або для багатих держав, або мілітаризованих та бідних типу Пакистана чи КНДР.
пересічні бажають же жити багато - тому баланс економіка-армія складна річ. маючи неадекватного сусіда - взагалі.
совок помер - тому давайте шукати інші приклади для розвитку
"Зараз" ХТЗ уже достаточно давно ничего не выпускает. "маючи неадекватного сусіда", мы обязаны иметь заводы типа Малышева. Можно не такой крупный - то к-во танков, которое он выпускал в Союзе сегодня не нужно. "приклади для розвитку" можно искать любые, но если мы хотим быть современным развитым государством, мы должны иметь промышленность и развивать науку, а не так, как описал Starikan. И промышленность нужна, т.к. "пересічні бажають же жити багато". Это возможно только в развитом государстве. Может быть, и в "великой с/х державе", но тогда население должно быть раз в 5 меньше.
detroytred написав:Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», – додав Данілов. https://varta1.com.ua/news/vorog-sprobu ... 60798.html