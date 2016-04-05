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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3510351135123513
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 09:49

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Одні і ті ж самі люди колись.
дві Кореї

Отож.

Або Сінгапур. Жили собі жили. І далі б так само жили.

Але вікно можливостей і Лі Куань -- і опа! без усяких побажань і запитів суспільства, народу та водіння по пустелі - інша країна.
До того ж той же самий Лі Куань, який і був))
В країні:
"Щоб зрозуміти Сінгапур, і чому він став тим, чим є, ви маєте почати з того, що така країна не повинна була і не могла існувати. Почнемо з того, що у нас не було складових нації, елементарних чинників: однорідного населення, спільної мови, культури і долі. Це вже давня історія, і я зробив свій внесок».

Це не про те, що треба копіювати, а про наявність реального бажання в можновладців, як першонеобхідної умови для змін (розвитку країни).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Лі Куань
Це той рідкісний приклад, коли диктатор адекватний.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:31

Ворог продовжує атакувати Харків
куда пропал мой друг Костя юрист?! Надеюсь с ним все хорошо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:43

‼️Российские террористы за час нанесли 17 ударов по Запорожской области

По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, это наибольшая атака по городу с февраля 2022 года. Целились по "самым военным объектам" - энергетической инфраструктуре. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
Российские террористы за час нанесли 17 ударов по Запорожской области

По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, это наибольшая атака по городу....
так по місту чи області?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 10:54

  ЛАД написав:Вьетнам не выиграл территории и не проиграл.
Он победил или нет?
По Вашей логике наша победа невозможна без развала России.

Коли втрати/отримання території немає - питання перемоги/поразки є спірне.
Переміг В'єтнам чи ні - питання спірне. І взагалі, В'єтнам - це громадянська війна по-моєму.

Ні. ДНР, ЛНР і Крим - це по факту територія РФ на 24.02.2022. Повернення хоча б частини цих територій - це однозначно перемога України.
До чого тут розпад РФ??? Чи втрата РФ ДНР це розпад РФ по-вашому? :D :D Тоді так.
Ви чітко читайте що я пишу і не фантазуйте своє.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:06

Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», – додав Данілов.
https://varta1.com.ua/news/vorog-sprobu ... 60798.html
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:12

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:...............
Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.

Не буду спорить насчёт мерзавец, но даже мерзавец может быть умным и авторитетным.
А может быть дураком. Как Янук.

В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.

Это вообще-то не означает, что институт "изжил себя", а просто государство урезало финансирование. Как раз то, о чём я писал. А урезали бы ещё сильнее, чтобы не хватало и на зарплаты, пошли бы вы все в ларьки торговать. Да не в 2021, а в 1993-95, как на заводах. Интересно, чтобы Вы тогда говорили. Наверное, радовались бы?

ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Ещё раз. В Украине заводы работать не могут и не нужны? Великая с/х держава? Вооружения будем закупать за зерно?
Может тогда проще сразу сдаться?

головне - неефективність.

коли раніше міністерство замовляло трактори, то робили й 50 тис тракторів на рік. а коли їх треба продавати - не буду Вас розчаровувати, скільки покупають тракторів ХТЗ зараз.

військові заводи на кшталт Малишева - це або для багатих держав, або мілітаризованих та бідних типу Пакистана чи КНДР.

пересічні бажають же жити багато - тому баланс економіка-армія складна річ. маючи неадекватного сусіда - взагалі.

совок помер - тому давайте шукати інші приклади для розвитку ;)

"Зараз" ХТЗ уже достаточно давно ничего не выпускает.
"маючи неадекватного сусіда", мы обязаны иметь заводы типа Малышева. Можно не такой крупный - то к-во танков, которое он выпускал в Союзе сегодня не нужно.
"приклади для розвитку" можно искать любые, но если мы хотим быть современным развитым государством, мы должны иметь промышленность и развивать науку, а не так, как описал Starikan.
И промышленность нужна, т.к. "пересічні бажають же жити багато". Это возможно только в развитом государстве. Может быть, и в "великой с/х державе", но тогда население должно быть раз в 5 меньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:34

  detroytred написав:Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», – додав Данілов.
https://varta1.com.ua/news/vorog-sprobu ... 60798.html

Кубань, Білгород, Стародуб, Хелм, Берестя/Брест?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Данілова цитувати це взагалі якесь неподобство
beee
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