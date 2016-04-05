ЛАД написав:

Starikan написав: ...............

Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет. ...............Кушнарев мерзавец и сепар. Если он для вас ум и авторитет, то для меня - нет.

В институте я не работаю с января 2021 года (проработал ровно 50 лет). Он изжил себя, реально работали только сотрудники мат. и теор. отделов, для экспериментаторов не было ни технической, ни технологической базы уже лет 5-10. Осталось в массе одно старичье, которое, с одной стороны, получает на руки за стаж и регалии около 20К (плюс пенсии 10+К), с другой - только выступает на зум-семинарах с обзорами чужих работ. В Киеве еще как-то дрыгаются, в Харькове наука умерла.

ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Не буду спорить насчёт мерзавец, но даже мерзавец может быть умным и авторитетным.А может быть дураком. Как Янук.Это вообще-то не означает, что институт "изжил себя", а просто государство урезало финансирование. Как раз то, о чём я писал. А урезали бы ещё сильнее, чтобы не хватало и на зарплаты, пошли бы вы все в ларьки торговать. Да не в 2021, а в 1993-95, как на заводах. Интересно, чтобы Вы тогда говорили. Наверное, радовались бы?Ещё раз. В Украине заводы работать не могут и не нужны? Великая с/х держава? Вооружения будем закупать за зерно?Может тогда проще сразу сдаться?