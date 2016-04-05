flyman написав:песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення, навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5
тільки дехто тільки тепер почав замислюватися над цим
Поясню. Втрати можуть буди і 1:10, якщо наступати піхотою на механізовану бригаду з танками, БМП, саушками та масовими БПЛА. Підорам, щоб воювати проти нас треба 2х-2.5 мільйонна армія бо мільйон - це строковики, РВСН, підводники, ППОшники "стратегічних" об'єктів у глибинці і т.п., ті хто не можуть безпосередньо воювати. Але цих 2-2.5 мільйона треба всебічно забезпечувати для чого ще треба 12 мільйонів в опк, пошитті форми, виробництві автомобільної техніки, медицині та забезпеченні харчами. Тобто це означатиме, що 14-15 млн. людей в рашці працюватимуть лише на війну. Крім цих є ще діти та пенсіонери, та ті що живуть на виплати держави - і це ще половина суспільства. Плюс є ще армія чиновників, інших силовиків та бюджетників. Виходить, що тих, що роблять щось корисне вкрай мало. Що ми і бачимо по прогнозу вичерпання фінансових резервів педерації до червня 2023 року. Після цього ламається традиційна капіталістична товарно-грошова система і воювати та забезпечувати війну можна на якійсь системі примусу, їжу роздавати по картках і т.п., але для цього треба провести репресії як в 30-х, загнати всіх назад у колгоспи та заводи, і якщо в 30-ті це ще було можливо, то зараз в педерації 42 мільйони пенсіонерів і виходить якась нестиковочка - не вистачить людей або для війни, або для репресивного апарату, або для залишків "економіки". Короче колапс, причому який оркі самі собі і створили.
ЛАД написав:Вьетнам не выиграл территории и не проиграл. Он победил или нет? По Вашей логике наша победа невозможна без развала России.
Коли втрати/отримання території немає - питання перемоги/поразки є спірне. Переміг В'єтнам чи ні - питання спірне. І взагалі, В'єтнам - це громадянська війна по-моєму.
Ні. ДНР, ЛНР і Крим - це по факту територія РФ на 24.02.2022. Повернення хоча б частини цих територій - це однозначно перемога України. До чого тут розпад РФ??? Чи втрата РФ ДНР це розпад РФ по-вашому? Тоді так. Ви чітко читайте що я пишу і не фантазуйте своє.
А если не вернём, а остановимся на рубежах 24.02?
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%. Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%. Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна.
Это Ваши слова? Согласен, я несколько перебрал - крах режима может быть и без развала России.
По факту Крым, да, территория России. Д/ЛНР - нет. Они, конечно сильно контролировались РФ, но её территорией не являлись.
В 1968 году численность американских войск во Вьетнаме составляла 540 тысяч человек. ....С начала войны и к моменту окончания крупных наземных операций США потеряли около 350 танков[109] .....США: погибло, пропало без вести, умерло от ран и болезней — 58 тыс. (боевые потери — 47 тыс., небоевые — 11 тыс.; из общего числа по состоянию на 2008 год пропавшими без вести считаются более 1700 человек); раненых — 303 тыс. (госпитализировано — 153 тыс., лёгкие ранения — 150 тыс.)
detroytred написав:Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», – додав Данілов. https://varta1.com.ua/news/vorog-sprobu ... 60798.html
detroytred написав:Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», – додав Данілов. https://varta1.com.ua/news/vorog-sprobu ... 60798.html
flyman написав:песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення, навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5
тільки дехто тільки тепер почав замислюватися над цим
Поясню. Втрати можуть буди і 1:10, якщо наступати піхотою на механізовану бригаду з танками, БМП, саушками та масовими БПЛА. Підорам, щоб воювати проти нас треба 2х-2.5 мільйонна армія бо мільйон - це строковики, РВСН, підводники, ППОшники "стратегічних" об'єктів у глибинці і т.п., ті хто не можуть безпосередньо воювати. Але цих 2-2.5 мільйона треба всебічно забезпечувати для чого ще треба 12 мільйонів в опк, пошитті форми, виробництві автомобільної техніки, медицині та забезпеченні харчами. Тобто це означатиме, що 14-15 млн. людей в рашці працюватимуть лише на війну. Крім цих є ще діти та пенсіонери, та ті що живуть на виплати держави - і це ще половина суспільства. Плюс є ще армія чиновників, інших силовиків та бюджетників. Виходить, що тих, що роблять щось корисне вкрай мало. Що ми і бачимо по прогнозу вичерпання фінансових резервів педерації до червня 2023 року. Після цього ламається традиційна капіталістична товарно-грошова система і воювати та забезпечувати війну можна на якійсь системі примусу, їжу роздавати по картках і т.п., але для цього треба провести репресії як в 30-х, загнати всіх назад у колгоспи та заводи, і якщо в 30-ті це ще було можливо, то зараз в педерації 42 мільйони пенсіонерів і виходить якась нестиковочка - не вистачить людей або для війни, або для репресивного апарату, або для залишків "економіки". Короче колапс, причому який оркі самі собі і створили.
ЛАД написав:Попробуйте аналогичные прикидки по Украине.
По педерації забув додати, що їм утримувати ще 10 млн. лукашистів білорусі, 15 мільйонів асадівців в сирії плюс всякі абхазії/осетії + 2 мільйони біженців з ОРДЛО, Запорізької області, Херсонщини та колаборантів Харківщини.
Ще підори заявали по скороченню видобутку нафти на 500 тис. барелів, https://www.rbc.ru/economics/10/02/2023 ... rom_main_1 а це вдарить по їх фактичних напівсоюзникам, які в них купують нафту: Китаю, Індії, Туреччині. В того самого Ердогана є шанс програти вибори через економічні проблеми, погіршенні здорожчанням нафти та землетрусом.