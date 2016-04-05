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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3512351335143515>
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:25

  beee написав:Данілова цитувати це взагалі якесь неподобство

Треба якось визначитися)))
Bobua будує свої думки на підставі, що нарід хоче, тому влада виконує.

Ви вважаєте, що слова (наміри) далеко не останнього представника влади -- навіть не мають права на згадку в народі.


Тому так і живемо...
Бо невизначеність у ключових питаннях навіть в одному колективі (в даному випадку гілки форуму).

Тому й кажу -- в кожного своя правда.

З.и. мова не про аля єдину думку партії (всі повинні думати однаково)))
А про факт!
Як саме відбувається процес.
Він же відбувається?!
І відбувається саме так, як є.
І ніяк інакше.

Тільки при знанні реального (не помилкового) можна будувати далі якісь рішення, пропозиції.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення,
навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5

тільки дехто тільки тепер почав замислюватися над цим

Поясню. Втрати можуть буди і 1:10, якщо наступати піхотою на механізовану бригаду з танками, БМП, саушками та масовими БПЛА.
Підорам, щоб воювати проти нас треба 2х-2.5 мільйонна армія бо мільйон - це строковики, РВСН, підводники, ППОшники "стратегічних" об'єктів у глибинці і т.п., ті хто не можуть безпосередньо воювати. Але цих 2-2.5 мільйона треба всебічно забезпечувати для чого ще треба 12 мільйонів в опк, пошитті форми, виробництві автомобільної техніки, медицині та забезпеченні харчами. Тобто це означатиме, що 14-15 млн. людей в рашці працюватимуть лише на війну. Крім цих є ще діти та пенсіонери, та ті що живуть на виплати держави - і це ще половина суспільства. Плюс є ще армія чиновників, інших силовиків та бюджетників. Виходить, що тих, що роблять щось корисне вкрай мало. Що ми і бачимо по прогнозу вичерпання фінансових резервів педерації до червня 2023 року.
Після цього ламається традиційна капіталістична товарно-грошова система і воювати та забезпечувати війну можна на якійсь системі примусу, їжу роздавати по картках і т.п., але для цього треба провести репресії як в 30-х, загнати всіх назад у колгоспи та заводи, і якщо в 30-ті це ще було можливо, то зараз в педерації 42 мільйони пенсіонерів і виходить якась нестиковочка - не вистачить людей або для війни, або для репресивного апарату, або для залишків "економіки".
Короче колапс, причому який оркі самі собі і створили.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:41

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вьетнам не выиграл территории и не проиграл.
Он победил или нет?
По Вашей логике наша победа невозможна без развала России.

Коли втрати/отримання території немає - питання перемоги/поразки є спірне.
Переміг В'єтнам чи ні - питання спірне. І взагалі, В'єтнам - це громадянська війна по-моєму.

Ні. ДНР, ЛНР і Крим - це по факту територія РФ на 24.02.2022. Повернення хоча б частини цих територій - це однозначно перемога України.
До чого тут розпад РФ??? Чи втрата РФ ДНР це розпад РФ по-вашому? :D :D Тоді так.
Ви чітко читайте що я пишу і не фантазуйте своє.

А если не вернём, а остановимся на рубежах 24.02?
Путінська расея нічого визнавати не буде - гарантую вам на 140%.
Путінська расея на ніякі особливі поступки не піде - гарантую вам на 140%.
Тому перемога України можлива тільки після краху режиму путіна або військова перемога України і як наслідок крах режиму путіна.

Это Ваши слова?
Согласен, я несколько перебрал - крах режима может быть и без развала России.

По факту Крым, да, территория России. Д/ЛНР - нет. Они, конечно сильно контролировались РФ, но её территорией не являлись.

В 1968 году численность американских войск во Вьетнаме составляла 540 тысяч человек.
....С начала войны и к моменту окончания крупных наземных операций США потеряли около 350 танков[109]
.....США: погибло, пропало без вести, умерло от ран и болезней — 58 тыс. (боевые потери — 47 тыс., небоевые — 11 тыс.; из общего числа по состоянию на 2008 год пропавшими без вести считаются более 1700 человек); раненых — 303 тыс. (госпитализировано — 153 тыс., лёгкие ранения — 150 тыс.)

Чисто гражданская война. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:44

  detroytred написав:Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», – додав Данілов.
https://varta1.com.ua/news/vorog-sprobu ... 60798.html

Пан Данилов стал слишком много... разговаривать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:53

  flyman написав:
  detroytred написав:Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», – додав Данілов.
https://varta1.com.ua/news/vorog-sprobu ... 60798.html

Кубань, Білгород, Стародуб, Таганрог, Хелм, Тирасполь, Берестя/Брест?

Там ключове, що це вже виявляється - наш! обов'язок!

От в якому б Законі подивитись на цей обов'язок...

Про повернення "исторических территорий" наче ж раніше хтось почав казати.
Може це такий тролінг?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:53

Черговий сумний огляд від Тома Купера. Там є посилання на те, що відбувається під Бахмутом під час його героїчного захисту. І питання - навіщо?

https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukrai ... 851175ef7b
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:04

  Denik написав:
  flyman написав:песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення,
навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5

тільки дехто тільки тепер почав замислюватися над цим

Поясню. Втрати можуть буди і 1:10, якщо наступати піхотою на механізовану бригаду з танками, БМП, саушками та масовими БПЛА.
Підорам, щоб воювати проти нас треба 2х-2.5 мільйонна армія бо мільйон - це строковики, РВСН, підводники, ППОшники "стратегічних" об'єктів у глибинці і т.п., ті хто не можуть безпосередньо воювати. Але цих 2-2.5 мільйона треба всебічно забезпечувати для чого ще треба 12 мільйонів в опк, пошитті форми, виробництві автомобільної техніки, медицині та забезпеченні харчами. Тобто це означатиме, що 14-15 млн. людей в рашці працюватимуть лише на війну. Крім цих є ще діти та пенсіонери, та ті що живуть на виплати держави - і це ще половина суспільства. Плюс є ще армія чиновників, інших силовиків та бюджетників. Виходить, що тих, що роблять щось корисне вкрай мало. Що ми і бачимо по прогнозу вичерпання фінансових резервів педерації до червня 2023 року.
Після цього ламається традиційна капіталістична товарно-грошова система і воювати та забезпечувати війну можна на якійсь системі примусу, їжу роздавати по картках і т.п., але для цього треба провести репресії як в 30-х, загнати всіх назад у колгоспи та заводи, і якщо в 30-ті це ще було можливо, то зараз в педерації 42 мільйони пенсіонерів і виходить якась нестиковочка - не вистачить людей або для війни, або для репресивного апарату, або для залишків "економіки".
Короче колапс, причому який оркі самі собі і створили.

Попробуйте аналогичные прикидки по Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:06

  detroytred написав:
  beee написав:Данілова цитувати це взагалі якесь неподобство

Треба якось визначитися)))
Bobua будує свої думки на підставі, що нарід хоче, тому влада виконує.

Ви вважаєте, що слова (наміри) далеко не останнього представника влади -- навіть не мають права на згадку в народі.


Тому так і живемо...
Бо невизначеність у ключових питаннях навіть в одному колективі (в даному випадку гілки форуму).

Тому й кажу -- в кожного своя правда.

З.и. мова не про аля єдину думку партії (всі повинні думати однаково)))
А про факт!
Як саме відбувається процес.
Він же відбувається?!
І відбувається саме так, як є.
І ніяк інакше.

Тільки при знанні реального (не помилкового) можна будувати далі якісь рішення, пропозиції.

А що, може був референдум, про НАТО, ЄС, чи про ЛНР/ДНР?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А що, може був референдум, про НАТО, ЄС, чи про ЛНР/ДНР?

А любитель законів та конституційних прав Конституцію читав?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Попробуйте аналогичные прикидки по Украине.

По педерації забув додати, що їм утримувати ще 10 млн. лукашистів білорусі, 15 мільйонів асадівців в сирії плюс всякі абхазії/осетії + 2 мільйони біженців з ОРДЛО, Запорізької області, Херсонщини та колаборантів Харківщини.

Ще підори заявали по скороченню видобутку нафти на 500 тис. барелів,
https://www.rbc.ru/economics/10/02/2023 ... rom_main_1
а це вдарить по їх фактичних напівсоюзникам, які в них купують нафту: Китаю, Індії, Туреччині.
В того самого Ердогана є шанс програти вибори через економічні проблеми, погіршенні здорожчанням нафти та землетрусом.
Denik
 
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