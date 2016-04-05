Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:41

flyman написав: песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення,

навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5



тільки дехто тільки тепер почав замислюватися над цим песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення,навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5тільки дехто тільки тепер почав замислюватися над цим

Поясню. Втрати можуть буди і 1:10, якщо наступати піхотою на механізовану бригаду з танками, БМП, саушками та масовими БПЛА.Підорам, щоб воювати проти нас треба 2х-2.5 мільйонна армія бо мільйон - це строковики, РВСН, підводники, ППОшники "стратегічних" об'єктів у глибинці і т.п., ті хто не можуть безпосередньо воювати. Але цих 2-2.5 мільйона треба всебічно забезпечувати для чого ще треба 12 мільйонів в опк, пошитті форми, виробництві автомобільної техніки, медицині та забезпеченні харчами. Тобто це означатиме, що 14-15 млн. людей в рашці працюватимуть лише на війну. Крім цих є ще діти та пенсіонери, та ті що живуть на виплати держави - і це ще половина суспільства. Плюс є ще армія чиновників, інших силовиків та бюджетників. Виходить, що тих, що роблять щось корисне вкрай мало. Що ми і бачимо по прогнозу вичерпання фінансових резервів педерації до червня 2023 року.Після цього ламається традиційна капіталістична товарно-грошова система і воювати та забезпечувати війну можна на якійсь системі примусу, їжу роздавати по картках і т.п., але для цього треба провести репресії як в 30-х, загнати всіх назад у колгоспи та заводи, і якщо в 30-ті це ще було можливо, то зараз в педерації 42 мільйони пенсіонерів і виходить якась нестиковочка - не вистачить людей або для війни, або для репресивного апарату, або для залишків "економіки".Короче колапс, причому який оркі самі собі і створили.