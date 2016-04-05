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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:35
Судя по разгромленной колонне под Угледаром, у Рашки шансов уже нет. Для успешного масштабного наступления нужно превосходство в воздухе, чтоб артиллерия не могла накрывать наступающих, чтоб минометчик или артиллерист и головы поднять не мог.
Вообщем будут весь год ракетами пуляться и фаршировать свое мясо.
Я думал там есть еще порох. А по вчерашнему разгрому - ставлю крест. Расходимся.
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 10 лют, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:36
Zebra
это сильно отличается от ваших предыдущих прогнозов. Надоело панику нагонять?)
7 человек получили ранения в Харьковском районе после ракетного удара в 10:30 утра, сообщил Олег Синегубов.
Во Львовской области ракета упала у остановки неподалеку от села в Золочевском районе. Пострадавших нет, заявили местные власти.
В Хмельницкой области прилет по объекту критической инфраструктуры. После взрыва в Хмельницком часть города осталась без света.
Над Киевом сбили 10 российских ракет, зафиксированы повреждения электросетей, сообщил мэр Кличко. Пострадавших нет. Над Одесской областью сбили 13 ракет, сообщил губернатор Марченко.
Министр энергетики Украины Галущенко заявил, что во многих регионах введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:41
vitaliian написав:Zebra
это сильно отличается от ваших предыдущих прогнозов. Надоело панику нагонять?)
Я предполагал и боялся, что там есть мозги. Но мозгов там нет.
Шанс победить у них был. Я озвучивал - все ракеты на Киев, всех мобилизованных на Киев, все танки, авиацию, все что есть, пойти ва-банк. Тупо Киев закидать мясом и ракетами, вертушками и самолетами, гусеницами. Вывести все войска с юга и востока и бросить на Киев, Киевскую область. Они бы победили. А сейчас я вижу картину, что развал Рашки неизбежен. Из за того, что власть там атрофировалась, армия тем более.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:53
Zebra Ну от припустимо що вони б так зробили, і взяли Київ як Маріуполь. Невже б це було кінцем війни і уряд не переїхав би до Львова? Невже б ми за той час не звільнили південь, Донбас і Крим?
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:59
Zebra написав:
Вывести все войска с юга и востока и бросить на Киев, Киевскую область. Они бы победили
вы ошибаетесь в том что думаете что Киев = вся Украина. Это обычное место на карте, да с трамваями, метро, Подолом и зоопарком. Украина нечто другое. Невозможно завоевать тех, кто не хочет быть завоёванным, это вековая война. Русских бы резали в Киеве на каждом углу. Взрывали в авто. Травили крысиным ядом.
Про мозги даже обсуждать не хочу, взвесьте все потери РФ с одной стороны и приобретения с другой. Даже первоклашка увидит что мозгов там в принципе нет. Пуйло при смерти и ему как царю хочется утянуть на тот свет как можно больше людей. В древнем Египте хоронили прислугу вместе с фараоном. Тут что то подобное. Эта история не про мозги.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 10 лют, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:03
vitaliian написав:
Невозможно завоевать тез, кто не хочет быть завоёванных,
можливо, але треба окупаційну армію хоча б у співвідношенні 1 до 10 (~3 млн.)
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:11
Zebra Основна нерухомість далеко не в Києві, а в Монако, Лондоні та інших спокійних місцях. Та й Україна не Росія: вбий Зеленського - на його крісло сяде десяток інших і держава особливо не постраждає.
А Пуніт винищив всіх, хто хоч трохи міг його замінити з його смертю развалится багато чого.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:15
Zebra написав:
Таких дебілів ніде у світі більше немає.
А вони цим дебілізмом пишаються, загортаючи у свою обгортку.
І зневажливо сміються над раціоналізмом, свободою, правами, здобутками інших.
Отакі вони...
Орки одним словом.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:15
БАХМУТ 9.02.23: 2/10
перше і надважливе:
явище «вагнер-зек» розпиздохалося в свому зародиші саме об мури НАШОГО Бахмуту (нехай і ціною Соледара). Зеко-вагнер ВСЕ. Попереду зеко-мобіки підвиду «регулярні🪱війська».
Доленосна спроба, блискавичний дефолт впливу
чвк за формулою: Соледар+хуй вам,а не Бахмут=чвк в утіль. Безмежна влада була так поряд, недогожин
ПАСТКА СПРАЦЮВАЛА на 100%.
️так виглядає, що всираючись над спробами зросійщити Бахмут влобову, хробачня концентрується над флангами з довгим плечем (від 5 до 10км), пускаючи метастазами на прорив/убій штурмові залишки 🪱🪱-вагнердонів. багато і компрессійно.
️не зробити висновок, що напруга на околицях та у передмісті Бахмуту спала, - це зовсім не так. Ворог сильно тисне. Але не має успіху. Висока тому ціна плачена щоденно.
Тихої та теплої,
МАДЯР
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:21
Zebra написав:
Той же мер Харкова чи Одеси міг би почати "переговори" з Рашкою,
в 2014 мог. Сейчас все увидели кто такой пуйло и его топовые "гео.проекты" ДНР ЛНР. Мэрам перечисленных городов есть что терять - завоёванные территории отдавались на разграбление чеченцам. Никакого русского мира не существует. Есть орда варваров, сброд из зэков, ура-патриотов, и 100 сортов халявщиков. В этом суть РФ. Башкирия и Татарстан уже готовят почву для выхода из состава РФ.
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