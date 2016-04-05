vitaliian написав:Zebra это сильно отличается от ваших предыдущих прогнозов. Надоело панику нагонять?)
Я предполагал и боялся, что там есть мозги. Но мозгов там нет. Шанс победить у них был. Я озвучивал - все ракеты на Киев, всех мобилизованных на Киев, все танки, авиацию, все что есть, пойти ва-банк. Тупо Киев закидать мясом и ракетами, вертушками и самолетами, гусеницами. Вывести все войска с юга и востока и бросить на Киев, Киевскую область. Они бы победили. А сейчас я вижу картину, что развал Рашки неизбежен. Из за того, что власть там атрофировалась, армия тем более.
Для мене це було очевидно після 2-3 місяців війни. Мозгов нет, але нажаль є ресурси(необхідні світу) і відповідно є гроші(долари). + є люди(населення). І є можливості загнати цих людей на фронт. І які б там байки не розказували про "сучасну війну", реальність показує що м'ясом можна воювати. Розвалу рашки не буде. - впевнений на 90% - можете подивитись свіже відео Мілова на цю тему: https://www.youtube.com/watch?v=g7L-g2sVzj4
Zebra написав:Ну коротше, я вже на 100% впевнений, що в цьому році війна закінчиться
Прогноз Буданова, набір у штурмові бригади для звільнення територій, підготовка кадрів для Криму від Верещук --- посадовці теж впевнені. Щось знають... Тільки б не як з шашликами. Да й не може бути (як з шашликами), бо таке двічі не роблять.
Ну і головне: перемога (не через роки) над рашкою потрібна Байдену (виходячи з намірів балотуватися, по Швецю).
Zebra написав:окупують деякі території, які ніхто не визнає,
ну з Кримом пройшло...
Крым это ностальгия по совку. Многие росиянцы отдыхали там при совке (и позже) в санаториях и очень Крым любили.
Пуйло искал национальную идею, которая бы позволила ему оставаться при власти пожизненно. И не нашел ничего лучше, чем возродить совок. Когда Крым отошёл без крови и выстрелов, это выглядело как победа.
А Разрушенный бомбас на РФ никому не нужен. Тут пуйло просчитался.
Спросите любого русского зачем ему Донбасс, Херсон, Запорожье, Мариуполь, в ответ будет нецензурная брань.
Никогда они украинцев одним народом не считали. В детстве я часто бывал на РФ и мне ребенку в лицо говорили: "запорожец не машина, а х...л не человек".
Нагадить, разграбить да будут рады, завоёвывать, то что им не нужно критинизм.
Розвідка Великої Британії заявляє, що на північній околиці Бахмута сили групи «Вагнер» просунулися на 2−3 кілометри далі на захід, контролюючи сільську місцевість поблизу магістралі М-03, що веде до міста.
«Російські війська все більше домінують на північних підступах до Бахмута. На півдні російські підрозділи просунулися довкола західної околиці міста Вугледар, де вони відновили наступальні операції наприкінці січня 2023 року», — йдеться в повідомленні, поширеному Міноборони Британії.
При цьому, у розвідці наголошують, що російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо значних втрат навколо Вугледара, оскільки були залучені недосвідчені підрозділи.
«Ймовірно, російські війська втекли і залишили щонайменше 30 майже неушкоджених броньованих машин під час одного інциденту після невдалого штурму», — додали в розвідці.
Напередодні, президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни будуть триматися в Бахмуті, поки не надійде необхідне озброєння
я про те, що анексію Криму хоч і не признали в світі, але наслідків серйозних для РФ нет було. І навіть питання про повернення Криму хоча б на рівні дзвінків Макрона чи Шольца не піднімалось.
Это позорная страница мировой истории, триумф пуйла на фоне слабого Запада. Был бы сейчас президентом Обама или Темп все повторилось бы и с другими областями.
Скоріше не Захід слабкий(він завжди таким був), а путін сильний. путін вважався дуже сильним і розумним до 24.02.2022. Гітлеру також йшли на значні поступки, тому що вважали його сильним(боялись). Гітлер дійсно виявився досить сильним, а путін виявився слабаком.