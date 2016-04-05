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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3514351535163517
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:А сейчас я вижу картину, что развал Рашки неизбежен. Из за того, что власть там атрофировалась, армия тем более.

Зараз саме і йде про демонтаж рашки як якоїсь системи.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:19

Сьогодні Росія випустила рекордну кількість ракет С-300, до 35 штук по Харківській та Запорізькій областях, каже речник ПС Юрій Ігнат.

Если в Харьков прилетело 10, то получается в Запорожье 25...?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Атаки России 9 и 10 февраля: стало известно, сколько ракет сбили силы ПВО
Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.
...
Как уточнил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля РФ выпустила 71 крылатую ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калибр" - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.
pesikot
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