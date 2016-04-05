Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:07
Zebra написав:
А сейчас я вижу картину, что развал Рашки неизбежен. Из за того, что власть там атрофировалась, армия тем более.
Зараз саме і йде про демонтаж рашки як якоїсь системи.
Denik
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:19
Сьогодні Росія випустила рекордну кількість ракет С-300, до 35 штук по Харківській та Запорізькій областях, каже речник ПС Юрій Ігнат.
Если в Харьков прилетело 10, то получается в Запорожье 25...?
edvardd
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:22
Атаки России 9 и 10 февраля: стало известно, сколько ракет сбили силы ПВО
Украинские защитники
уничтожили 61 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе. ... Как уточнил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля РФ выпустила 71 крылатую ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калибр" - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.
pesikot
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:52
vitaliian написав:
Это позорная страница мировой истории, триумф пуйла на фоне слабого Запада
А не кажется, что это было приманкой для Пуйла? Мол смотри, тебе ничего не будет, давай дальша
Andrey2512
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:54
ЦЮРИХ, 10 фев (Рейтер) - Швейцария отклонила запрос Испании на реэкспорт швейцарских зенитных орудий в Украину, сообщило в пятницу правительство Берна.
В январе Мадрид обратился с просьбой разрешить отправку в Украину двух 35-мм зенитных орудий, произведенных в Швейцарии. Ранее Швейцария наложила вето на запросы Дании и Германии , которые хотели отправить бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства для помощи Украине в ее войне против России. https://www.reuters.com/world/europe/swiss-govt-rejects-request-spain-allow-it-re-export-anti-aircraft-guns-ukraine-2023-02-10/
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:58
может кому пригодится, бензин єкономить..
edvardd
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:02
Denik написав:
В того самого Ердогана є шанс програти вибори через економічні проблеми, погіршенні здорожчанням нафти та землетрусом.
https://ua.korrespondent.net/articles/4 ... -zemletrus
Власне аналітики підтверджують вплив землетрусу на політику Туреччини.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:31
edvardd написав:
может кому пригодится, бензин єкономить..
ИМХО, зарядная станция лучше
А вот к зарядной станции ещё и инверторный генератор - вообще супер
Но это моё сильное ИМХО
pesikot
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:40
Andrey2512 написав:
А не кажется, что это было приманкой для Пуйла? Мол смотри, тебе ничего не будет, давай дальша
Всі ці теорії змов про геніальні плани, многоходівки, пастки... А на ділі ми маємо ситуацію, коли кожен тягне гроші на себе, як лебідь, щука і рак, й не можуть домовитись про елементарні речі.
Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:51
edvardd написав:
может кому пригодится, бензин єкономить..
отлично получается экономить бензин подключив генератор к магистральному газу
7грн/час работы)
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