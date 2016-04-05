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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3515351635173518>
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:А сейчас я вижу картину, что развал Рашки неизбежен. Из за того, что власть там атрофировалась, армия тем более.

Зараз саме і йде про демонтаж рашки як якоїсь системи.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:19

Сьогодні Росія випустила рекордну кількість ракет С-300, до 35 штук по Харківській та Запорізькій областях, каже речник ПС Юрій Ігнат.

Если в Харьков прилетело 10, то получается в Запорожье 25...?
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Атаки России 9 и 10 февраля: стало известно, сколько ракет сбили силы ПВО
Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.
...
Как уточнил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля РФ выпустила 71 крылатую ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калибр" - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Это позорная страница мировой истории, триумф пуйла на фоне слабого Запада


А не кажется, что это было приманкой для Пуйла? Мол смотри, тебе ничего не будет, давай дальша
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:54

ЦЮРИХ, 10 фев (Рейтер) - Швейцария отклонила запрос Испании на реэкспорт швейцарских зенитных орудий в Украину, сообщило в пятницу правительство Берна.

В январе Мадрид обратился с просьбой разрешить отправку в Украину двух 35-мм зенитных орудий, произведенных в Швейцарии.

Ранее Швейцария наложила вето на запросы Дании и Германии , которые хотели отправить бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства для помощи Украине в ее войне против России.

https://www.reuters.com/world/europe/swiss-govt-rejects-request-spain-allow-it-re-export-anti-aircraft-guns-ukraine-2023-02-10/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:58

может кому пригодится, бензин єкономить..
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:В того самого Ердогана є шанс програти вибори через економічні проблеми, погіршенні здорожчанням нафти та землетрусом.

https://ua.korrespondent.net/articles/4 ... -zemletrus
Власне аналітики підтверджують вплив землетрусу на політику Туреччини.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:31

  edvardd написав:может кому пригодится, бензин єкономить..

ИМХО, зарядная станция лучше
А вот к зарядной станции ещё и инверторный генератор - вообще супер

Но это моё сильное ИМХО
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:А не кажется, что это было приманкой для Пуйла? Мол смотри, тебе ничего не будет, давай дальша

Всі ці теорії змов про геніальні плани, многоходівки, пастки... А на ділі ми маємо ситуацію, коли кожен тягне гроші на себе, як лебідь, щука і рак, й не можуть домовитись про елементарні речі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:может кому пригодится, бензин єкономить..

отлично получается экономить бензин подключив генератор к магистральному газу
7грн/час работы)
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