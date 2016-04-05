о чем вы тут спорите почти год?
сегодня хоронил брата троюродного (мы с ним 25 лет с детства прожили в одном доме)
когда въехали на кладбище заметил Аллею Героев (24 могилы и еще 2 ямы порожние-значит скоро подвезут)
в мае 2022 (когда хоронили бабушку невестки) не было ни одной могилы
первого (в конце августа 2022) похоронили Костю (1990гр),
его отец работал с моим братом лет 20
в 2007г поехали на шашлыки в Севериновку на 4 машинах (там снимали Зеленый фургон), Костя был тогда в 11 классе(молодой парень, школьник)
только 3 героя -взрослые мужики -1966, 1971 и 1974г.р.
остальные в основном 1989-1994 (есть флаг Николаевской 79 ОДШБр) (младше 1994 нет)
фамилий знакомых не нашел, но все такие молодые красивые парни на фото
есть один погибший в марте и один мае (так понимаю, что привезли тела после освобождения Херсонской области)
4 человека (дата смерти двое 11дек 2022 и двое 12дек 2022)