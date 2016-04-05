Замечательное видео разгрома танковой колонны рашистов под Угледаром. Ликвидируется 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота. Состоялось пару дней назад. "Инцидент" уже можно считать самым крупным единоразовым актом утилизации техники русни. Речь идет о минимум 31 поврежденной и брошенной машине. Из них, по разным данным, от 13 до 15 танков (в том числе Т-72Б3 и Т-80БВМ), 12 БМП-1 и БМП-2, а также две МТ-ЛБ. Слава ЗСУ! https://t.me/blacklampa/8249
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лют, 2023 19:06, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Это позорная страница мировой истории, триумф пуйла на фоне слабого Запада
А не кажется, что это было приманкой для Пуйла? Мол смотри, тебе ничего не будет, давай дальша
Не будемо вже натягувати сову на глобус... От так і бачу як в 2014 сидять Меркель і компанія і говорять "а давайте хай путін нападе на Україну, повбиває там сотню тисяч людей, створить фінансову, міграційну та енергетичну кризу, почне погрожувати Заходу ядерною війною... а потім ми виграємо"
Letusrock написав:От так і бачу як в 2014 сидять Меркель і компанія і говорять
Та не в 14 году. А раньше. Горизонт планирования может быть и 5, и 10 лет...
Ну да, где то так и было: закрыли глаза на Крым, чтоб Пуйло поднял ставки и полез в тупую дальше. А как полез, то начали помогать нам. Причем помощь не сразу в достаточном количестве, а постепенно, чтоб армия РФ медленно стачивалась.
Letusrock написав:От так і бачу як в 2014 сидять Меркель і компанія і говорять
Та не в 14 году. А раньше. Горизонт планирования может быть и 5, и 10 лет...
Ну да, где то так и было: закрыли глаза на Крым, чтоб Пуйло поднял ставки и полез в тупую дальше. А как полез, то начали помогать нам. Причем помощь не сразу в достаточном количестве, а постепенно, чтоб армия РФ медленно стачивалась.
Разве не так?
так и представил себе сидят Меркель, Обама и обсуждают такую многоходовочку)))))
Прохожий написав:так и представил себе сидят Меркель, Обама и обсуждают такую многоходовочку)))))
извините парни но вы реально бронелобые
Ну так і ми ще 23 лютого минулого року не вірили, що у нашому сторіччі, у середині Європи живуть такі іпануті сусіди. І їх мільйони. А про захід з їх своїм спокійним життям і казати нічого. Головне що робиться зараз, а не те що було тоді. Чи є висновки чи нема. Якщо всілякі орбани берлусконі та австрійсько-німецька-французська ліва гопота просто продалися за гроші, то Меркель агент, тут і казати нічого. Просто наслідок НДР.
ЛАД написав:Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.
Тут про стратегічне і тактичне партнерство. На жаль через дії влади (корупція, непрофесіоналізм...) для "Заходу" ми лише тактичний союзник, як Афганістан у часи протистояння з СеРиСеРи, а не стратегічний, як Тайвань чи Південна Корея. Тому зброя дозовано з усіма витікаючими (довга війна і руїна).
Schmit написав:....... ...4tZTnYJedng... Тут про стратегічне і тактичне партнерство. На жаль через дії влади (корупція, непрофесіоналізм...) для "Заходу" ми лише тактичний союзник, як Афганістан у часи протистояння з СеРиСеРи, а не стратегічний, як Тайвань чи Південна Корея. Тому зброя дозовано з усіма витікаючими (довга війна і руїна).
Можно Вас попросить не представлять здесь политических болтунов?