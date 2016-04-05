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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3516351735183519
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Ну да, где то так и было: закрыли глаза на Крым, чтоб Пуйло поднял ставки и полез в тупую дальше. А как полез, то начали помогать нам. Причем помощь не сразу в достаточном количестве, а постепенно, чтоб армия РФ медленно стачивалась.

Разве не так?


ви глибоко помиляєтесь, вони закрили очі на Крим лише заради газу по 200 баксів, ніхто в ЄС воювати з руськими навіть думати боявся
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:енергетичну кризу


Кризис только у Газпрома. Потерял рынок ЕС.

Свято место пусто не бывает поэтому западные партнёры уже отбили этим деньги, которые тратят на нас.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:53

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:тактичний союзник

Можна список тактичних союзників які отримали хаймарс патріот насамс леопарди ?

Питання ж не у тому, що конкретно дають, питання у обсягах.
А дють дуже дозовано, з обмеженнями і запізненнями, щоб ми дочасно не загнулись.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:55

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.......
...4tZTnYJedng...
Тут про стратегічне і тактичне партнерство.
На жаль через дії влади (корупція, непрофесіоналізм...) для "Заходу" ми лише тактичний союзник, як Афганістан у часи протистояння з СеРиСеРи, а не стратегічний, як Тайвань чи Південна Корея. Тому зброя дозовано з усіма витікаючими (довга війна і руїна).

Можно Вас попросить не представлять здесь политических болтунов?

Можна. Ось вам думки не "політичного болтуна", а професійного дипломата. На жаль при цій владі такі люди не потрібні, їх замінили сексологині і тамади з усіма витікаючими.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 10 лют, 2023 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 20:55

ЛАД
Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.

А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:01

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.

[youtube]4tZTnYJedng[/youtube
Тут про стратегічне і тактичне партнерство.
На жаль через дії влади (корупція, непрофесіоналізм...) для "Заходу" ми лише тактичний союзник, як Афганістан у часи протистояння з СеРиСеРи, а не стратегічний, як Тайвань чи Південна Корея. Тому зброя дозовано з усіма витікаючими (довга війна і руїна).

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
Интересно, а ведь он ничего нового не озвучил.
По факту это как и в общении на форуме, грешно о людях говорить обидное, но и быть на столько тормозами нельзя, в принципе если только Враг. Интересно, что и Вы стали цитировать Орбана, а что Болгары решили попридержать отношения, не в курсе?

А ситуация - никто не поверит: Дно днищенское.
Соскин не зря 7го это озвучил, а ... дела от нарида закрыть (по торговле Украиной) https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/10/7388765/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:06

  Starikan написав:ЛАД
Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.

А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов.

Модер удалил прямой текст.
Не тупите, не лейте откровенную грязь.
Наши керманычи все успешные проекты спустили в убыток, а себе вывели .... за дрянь прибыль в офшор.
Те же заводы кинули своих на сверх перспективные проекты, продали тупо всем кто заплатил копейки - а продали свою перспективу.
Тупое воровство по беспределу.
И при чём здесь "заводы" :?:
Kudrjavuy
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