Andrey2512 написав:Ну да, где то так и было: закрыли глаза на Крым, чтоб Пуйло поднял ставки и полез в тупую дальше. А как полез, то начали помогать нам. Причем помощь не сразу в достаточном количестве, а постепенно, чтоб армия РФ медленно стачивалась.
Разве не так?
ви глибоко помиляєтесь, вони закрили очі на Крим лише заради газу по 200 баксів, ніхто в ЄС воювати з руськими навіть думати боявся
Schmit написав:....... ...4tZTnYJedng... Тут про стратегічне і тактичне партнерство. На жаль через дії влади (корупція, непрофесіоналізм...) для "Заходу" ми лише тактичний союзник, як Афганістан у часи протистояння з СеРиСеРи, а не стратегічний, як Тайвань чи Південна Корея. Тому зброя дозовано з усіма витікаючими (довга війна і руїна).
Можно Вас попросить не представлять здесь политических болтунов?
Можна. Ось вам думки не "політичного болтуна", а професійного дипломата. На жаль при цій владі такі люди не потрібні, їх замінили сексологині і тамади з усіма витікаючими.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 10 лют, 2023 20:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.
А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов.
ЛАД написав:Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.
[youtube]4tZTnYJedng[/youtube Тут про стратегічне і тактичне партнерство. На жаль через дії влади (корупція, непрофесіоналізм...) для "Заходу" ми лише тактичний союзник, як Афганістан у часи протистояння з СеРиСеРи, а не стратегічний, як Тайвань чи Південна Корея. Тому зброя дозовано з усіма витікаючими (довга війна і руїна).
Интересно, а ведь он ничего нового не озвучил. По факту это как и в общении на форуме, грешно о людях говорить обидное, но и быть на столько тормозами нельзя, в принципе если только Враг. Интересно, что и Вы стали цитировать Орбана, а что Болгары решили попридержать отношения, не в курсе?
Starikan написав:ЛАД Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.
А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов.
Модер удалил прямой текст. Не тупите, не лейте откровенную грязь. Наши керманычи все успешные проекты спустили в убыток, а себе вывели .... за дрянь прибыль в офшор. Те же заводы кинули своих на сверх перспективные проекты, продали тупо всем кто заплатил копейки - а продали свою перспективу. Тупое воровство по беспределу. И при чём здесь "заводы"
Starikan написав:ЛАД Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.
А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов.
Интересно, Вы, вроде, спорите со мной, а фактически говорите о том же. При Союзе ваш (и не только ваш) институт успешно работал, а сейчас "нет и не было денег, даже таких мизерных". О заводах Вы писали:
ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
Ну, Малышева отдельная ситуация, вероятно, не стоит поставлять танки в Россию. Правда, они обошлись и без него. А ХТЗ, ХЭМЗ и пр. аналог. могли бы продолжать работать. Могу допустить, что они должны были бы несколько сократиться. Но ведь не до нуля! Какие "не такие" заводы нужны по Вашему мнению?