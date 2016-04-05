Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:18

Starikan написав: ЛАД

Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.



А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов. Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов.

ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Интересно, Вы, вроде, спорите со мной, а фактически говорите о том же.При Союзе ваш (и не только ваш) институт успешно работал, а сейчас "нет и не было денег, даже таких мизерных".О заводах Вы писали:Ну, Малышева отдельная ситуация, вероятно, не стоит поставлять танки в Россию. Правда, они обошлись и без него.А ХТЗ, ХЭМЗ и пр. аналог. могли бы продолжать работать.Могу допустить, что они должны были бы несколько сократиться. Но ведь не до нуля!Какие "не такие" заводы нужны по Вашему мнению?