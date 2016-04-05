|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:51
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
Крым это ностальгия по совку.
я про те, що анексію Криму хоч і не признали в світі, але наслідків серйозних для РФ нет було. І навіть питання про повернення Криму хоча б на рівні дзвінків Макрона чи Шольца не піднімалось.
Всі пам'ятають, за яких обставин Крим опинився в складі УРСР?
Отож.
Макрони (саркозі) та шольци (меркелі) теж пам'ятають. І за кулісами трактували події 2014го не на нашу користь. Тим більше, що для їх пересічного бюргера все, що на Схід від Польщі - росія.
Та й будемо відверті - не все, що робилося під час Майдану, їм подобалося. Вони ж брали участь у підписанні якихось домовленостей з Яником.
Та й мої родичі, частина яких народилася у Харкові, а потім переїхала до москви , ще за часів СРСР обурювалися передачею Крима Українї.
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 10 лют, 2023 22:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19117
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2448 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:54
Ukrainian написав:
...........
А який сенс давати 500 хімарсів якщо логістичної можна прогодувати тільки 30 ? Який сенс давати 10 батарей патріотів якщо їх немає кому обслуговувати та ремонтувати ?
Тільки те що не дають ракет на 1000 плюс км таки підозріло
Не дают даже на 300 км.
А насчёт логистики и обслуживания - было бы желание.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23867
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:59
3 волна
Балалайки летят
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7507
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1686 раз.
- Подякували: 2093 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:06
ЛАД
Слово "заводы" для вас сакральное (по понятной причине).
Больше эту тему обсуждать не буду.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19117
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2448 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:12
UA написав:
3 волна
Балалайки летят
выключаю свет, завариваю кофе, кстати, по-польски)) сажусь перед окном и наслаждаюсь великолепной стрельбой. в прошлый раз было эпичное сбитие
-
beee
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:20
Значит ожидается "промежуток", типа "Андропов-Черненко"?
Готовят на поток.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10584
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:31
detroytred написав:
Або Сінгапур. Жили собі жили. І далі б так само жили.
Але вікно можливостей і Лі Куань -- і опа! без усяких побажань і запитів суспільства, народу та водіння по пустелі - інша країна.
До того ж той же самий Лі Куань, який і був))
В країні:
"Щоб зрозуміти Сінгапур, і чому він став тим, чим є, ви маєте почати з того, що така країна не повинна була і не могла існувати. Почнемо з того, що у нас не було складових нації, елементарних чинників: однорідного населення, спільної мови, культури і долі. Це вже давня історія, і я зробив свій внесок».
Це не про те, що треба копіювати, а про наявність реального бажання в можновладців, як першонеобхідної умови для змін (розвитку країни).
О-хо-хо, опять Сингапур
Маленькое пятнышко на карте с населением 5+ млн.
Как та же пресловутая и ужасно реформистская Грузия, сгноившая в тюряге своего реформатора - поменялся один олигарх и все дела.
Пусть попробует Ли Куан (да и любой диктатор) повернуть одним махом всю украинскую систему. Реальне (и единое) бажання может быть у 2-3 можновладцив максимум, что делать с остальными 100-1000, у которых свои интересы?
По легенде, Ли Куан посадил (с помощью карманного суда, который и сам назначил) нескольких "друзей", а что делать с тысячей?
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19117
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2448 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:37
ЛАД написав: Starikan написав:ЛАД
Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.
А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов.
Интересно, Вы, вроде, спорите со мной, а фактически говорите о том же.
При Союзе ваш (и не только ваш) институт успешно работал, а сейчас "нет и не было денег, даже таких мизерных".
О заводах Вы писали:
ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.
Ну, Малышева отдельная ситуация, вероятно, не стоит поставлять танки в Россию. Правда, они обошлись и без него.
А ХТЗ
, ХЭМЗ и пр. аналог. могли бы продолжать работать.
Могу допустить, что они должны были бы несколько сократиться. Но ведь не до нуля!
Какие "не такие" заводы нужны по Вашему мнению?
а ХТЗ й працював навіть до початку війни, якщо ви не знали
слабенько, але знаєте чому? тому що трактори ХТЗ як виявилося не дуже то й потрібні нашим селянам. їм треба john deere, new holland або case. хоч б/у, але імпортна техніка.
а от як ви бачите, наскільки вони повинні зменшитися?
такі заводи, як ХТЗ - вони не зменшуються - ось так от
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2764
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112261
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|480378
|
|
|1
|4788
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|