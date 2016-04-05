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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3517351835193520
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:51

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Крым это ностальгия по совку.
я про те, що анексію Криму хоч і не признали в світі, але наслідків серйозних для РФ нет було. І навіть питання про повернення Криму хоча б на рівні дзвінків Макрона чи Шольца не піднімалось.

Всі пам'ятають, за яких обставин Крим опинився в складі УРСР?
Отож.
Макрони (саркозі) та шольци (меркелі) теж пам'ятають. І за кулісами трактували події 2014го не на нашу користь. Тим більше, що для їх пересічного бюргера все, що на Схід від Польщі - росія.
Та й будемо відверті - не все, що робилося під час Майдану, їм подобалося. Вони ж брали участь у підписанні якихось домовленостей з Яником.

Та й мої родичі, частина яких народилася у Харкові, а потім переїхала до москви , ще за часів СРСР обурювалися передачею Крима Українї.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 10 лют, 2023 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:54

  Ukrainian написав:...........
А який сенс давати 500 хімарсів якщо логістичної можна прогодувати тільки 30 ? Який сенс давати 10 батарей патріотів якщо їх немає кому обслуговувати та ремонтувати ?

Тільки те що не дають ракет на 1000 плюс км таки підозріло

Не дают даже на 300 км.
А насчёт логистики и обслуживания - было бы желание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

3 волна
Балалайки летят
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:06

ЛАД
Слово "заводы" для вас сакральное (по понятной причине).
Больше эту тему обсуждать не буду.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:12

  UA написав:3 волна
Балалайки летят

выключаю свет, завариваю кофе, кстати, по-польски)) сажусь перед окном и наслаждаюсь великолепной стрельбой. в прошлый раз было эпичное сбитие
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:20

  yanyura написав:
  Kudrjavuy написав:"Лебединое Озеро" покажут в кремле: https://www.rbc.ua/ukr/news/richnitsyu- ... 42353.html
Неужели ..йло здохло?

А 8 марта "по просьбам трудящихся" там же повторят "на бис"?
https://kremlinpalace.org/events/lebedi ... y-balet-45

Значит ожидается "промежуток", типа "Андропов-Черненко"?
Готовят на поток.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:31

  detroytred написав: Або Сінгапур. Жили собі жили. І далі б так само жили.

Але вікно можливостей і Лі Куань -- і опа! без усяких побажань і запитів суспільства, народу та водіння по пустелі - інша країна.
До того ж той же самий Лі Куань, який і був))
В країні:
"Щоб зрозуміти Сінгапур, і чому він став тим, чим є, ви маєте почати з того, що така країна не повинна була і не могла існувати. Почнемо з того, що у нас не було складових нації, елементарних чинників: однорідного населення, спільної мови, культури і долі. Це вже давня історія, і я зробив свій внесок».
Це не про те, що треба копіювати, а про наявність реального бажання в можновладців, як першонеобхідної умови для змін (розвитку країни).

О-хо-хо, опять Сингапур 8)
Маленькое пятнышко на карте с населением 5+ млн.
Как та же пресловутая и ужасно реформистская Грузия, сгноившая в тюряге своего реформатора - поменялся один олигарх и все дела.

Пусть попробует Ли Куан (да и любой диктатор) повернуть одним махом всю украинскую систему. Реальне (и единое) бажання может быть у 2-3 можновладцив максимум, что делать с остальными 100-1000, у которых свои интересы?
По легенде, Ли Куан посадил (с помощью карманного суда, который и сам назначил) нескольких "друзей", а что делать с тысячей?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:32

  prodigy написав:Иппон

Ваза-арі 8)
Іппон буде, коли хлопці зможуть обіцянки "помацати" :wink:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:37

  ЛАД написав:
  Starikan написав:ЛАД
Опять вы за свое. Где я писал, что заводы не нужны? Нужны, но не такие.

А наш институт был создан с подачи С.Королева и финансировался во многом за его деньги. Кончился СССР, затем закончилась кооперация с рашкой и беларусами (в 2000х), потом с китайцами, потом пытались взаимодействовать с ХАЗом (дефектоскопия), медиками и военкой (тепловизоры) - безуспешно, у них нет и не было денег, даже таких мизерных, которые были нужны. Что-то теплится за счет зарубежных грантов.

Интересно, Вы, вроде, спорите со мной, а фактически говорите о том же. :)
При Союзе ваш (и не только ваш) институт успешно работал, а сейчас "нет и не было денег, даже таких мизерных".
О заводах Вы писали:
ХТЗ, ХЭМЗы и прочие Малышевы при совке работали в тесной кооперации со всем Союзом и делали продукцию для всего Союза. В наших условиях они не могут работать.

Ну, Малышева отдельная ситуация, вероятно, не стоит поставлять танки в Россию. Правда, они обошлись и без него.
А ХТЗ, ХЭМЗ и пр. аналог. могли бы продолжать работать.
Могу допустить, что они должны были бы несколько сократиться. Но ведь не до нуля!
Какие "не такие" заводы нужны по Вашему мнению?

а ХТЗ й працював навіть до початку війни, якщо ви не знали ;)

слабенько, але знаєте чому? тому що трактори ХТЗ як виявилося не дуже то й потрібні нашим селянам. їм треба john deere, new holland або case. хоч б/у, але імпортна техніка.

а от як ви бачите, наскільки вони повинні зменшитися? ;)
такі заводи, як ХТЗ - вони не зменшуються - ось так от
Shaman
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