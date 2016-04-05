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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3518351935203521
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 02:33

  Starikan написав:ЛАД
Слово "заводы" для вас сакральное (по понятной причине).
Больше эту тему обсуждать не буду.

Такое же сакральное как "институты" (НИИ).
Интересно, какое слово сакральное для Вас? Если заводы не нужны, НИИ тоже. Против предпринимателей Вы тоже, вроде, настроены достаточно резко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 02:56

  Shaman написав:..............
а ХТЗ й працював навіть до початку війни, якщо ви не знали ;)

слабенько, але знаєте чому? тому що трактори ХТЗ як виявилося не дуже то й потрібні нашим селянам. їм треба john deere, new holland або case. хоч б/у, але імпортна техніка.

а от як ви бачите, наскільки вони повинні зменшитися? ;)
такі заводи, як ХТЗ - вони не зменшуються - ось так от

"якщо ви не знали", то
В 2019 году ХТЗ выпустил 585 единиц техники и реализовал 638. Выручка предприятия составила почти 800 млн грн.[72]

В 2020 году на Харьковском тракторном заводе было объявлено, что предприятие планирует начать производство трамваев.[73]

В марте 2021 года на Харьковском тракторном заводе начата процедура санации предприятия до открытия производства по делу о банкротстве, по решению Харьковского окружного административного суда (суд первой инстанции) и Второго административного суда (апелляционная инстанция), который обязал ХТЗ заплатить государству 401 млн грн. долга, отказав ХТЗ в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.

(Из Вики).
И с 2011 работал с отрицательно чистой "прибылью". :)
Если Вы называете это "работой". то конечно.
Думаю, мы не будем на этой ветке обсуждать, почему "їм треба john deere, new holland або case. хоч б/у, але імпортна техніка".
Замечу только, что почему-то все государства стремятся к тому, чтобы их жители покупали больше продукции собственного производства.
А так, конечно, можно покупать импортные трактора, машины, станки, самолёты, танки, снаряды да и всё остальное. Вот только за какие деньги?
А так каждый новый президент приезжал в Харьков, посещал ХТЗ, ХАЗ, обещал помощь и поддержку и... всё оставалось по-старому. До нового президента.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 03:14

Банк России изменил прогноз по платежному балансу. Регулятор ожидает, что в базовом сценарии счет текущих операций платежного баланса РФ (экспорт минус импорт) в 2023 году составит 66 млрд долларов.

https://www.fontanka.ru/2023/02/10/72051236/
ЛАД
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