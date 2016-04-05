Такое же сакральное как "институты" (НИИ).
Интересно, какое слово сакральное для Вас? Если заводы не нужны, НИИ тоже. Против предпринимателей Вы тоже, вроде, настроены достаточно резко.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 02:33
Додано: Суб 11 лют, 2023 02:56
"якщо ви не знали", то
(Из Вики).
И с 2011 работал с отрицательно чистой "прибылью".
Если Вы называете это "работой". то конечно.
Думаю, мы не будем на этой ветке обсуждать, почему "їм треба john deere, new holland або case. хоч б/у, але імпортна техніка".
Замечу только, что почему-то все государства стремятся к тому, чтобы их жители покупали больше продукции собственного производства.
А так, конечно, можно покупать импортные трактора, машины, станки, самолёты, танки, снаряды да и всё остальное. Вот только за какие деньги?
А так каждый новый президент приезжал в Харьков, посещал ХТЗ, ХАЗ, обещал помощь и поддержку и... всё оставалось по-старому. До нового президента.
Додано: Суб 11 лют, 2023 03:14
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