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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3518351935203521
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 03:14

Банк России изменил прогноз по платежному балансу. Регулятор ожидает, что в базовом сценарии счет текущих операций платежного баланса РФ (экспорт минус импорт) в 2023 году составит 66 млрд долларов.

https://www.fontanka.ru/2023/02/10/72051236/
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:05

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Питання ж не у тому, що конкретно дають, питання у обсягах.
А дють дуже дозовано, з обмеженнями і запізненнями, щоб ми дочасно не загнулись.

А який сенс давати 500 хімарсів якщо логістичної можна прогодувати тільки 30 ? Який сенс давати 10 батарей патріотів якщо їх немає кому обслуговувати та ремонтувати ?

Вже майже рік війни, можна було десять разів підготувати і персонал, і ремонтників, і логістику, і не тільки для хаймарсів з петріотами, а і для танків та авіації... Не в тому причина - очевидно ж.
  Ukrainian написав:Тільки те що не дають ракет на 1000 плюс км таки підозріло

Що підозрілого, так і задумано. F16 ще з початку літа "дають" і досі глухо.
Зе приїхав - літаки дають, чуть від'їхав - вже не дають. Все, як сказав Чорновіл. Анонсують, типу дають, влада починає десь тупити - ой, вже не дають, на фронті ситуація погіршується - знову дають, ще один затуп - вже знову не дають. Врешті щось таки дають, але мало, невчасно...
Тому так, поки що ми лише тактичний партнер. Але є надія, бо "Захід" ще досі визначається з цим питанням. З одної сторони наша клептократична влада латиноамериканського типу їх відштовхує, а з іншої - Афганістан і 10 років війни в центрі Європи їм також не дуже потрібні.
Schmit
 
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