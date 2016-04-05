Банк России изменил прогноз по платежному балансу. Регулятор ожидает, что в базовом сценарии счет текущих операций платежного баланса РФ (экспорт минус импорт) в 2023 году составит 66 млрд долларов.
|
|
|
Додано: Суб 11 лют, 2023 03:14
Додано: Суб 11 лют, 2023 08:05
Вже майже рік війни, можна було десять разів підготувати і персонал, і ремонтників, і логістику, і не тільки для хаймарсів з петріотами, а і для танків та авіації... Не в тому причина - очевидно ж.
Що підозрілого, так і задумано. F16 ще з початку літа "дають" і досі глухо.
Зе приїхав - літаки дають, чуть від'їхав - вже не дають. Все, як сказав Чорновіл. Анонсують, типу дають, влада починає десь тупити - ой, вже не дають, на фронті ситуація погіршується - знову дають, ще один затуп - вже знову не дають. Врешті щось таки дають, але мало, невчасно...
Тому так, поки що ми лише тактичний партнер. Але є надія, бо "Захід" ще досі визначається з цим питанням. З одної сторони наша клептократична влада латиноамериканського типу їх відштовхує, а з іншої - Афганістан і 10 років війни в центрі Європи їм також не дуже потрібні.
Додано: Суб 11 лют, 2023 09:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Петиція.
Офіційно перейменувати назву "росія" на "московія".
подайте хто скільки зможе голосів... :)
"
... Це надважливий крок в інформаційній війні, який допоможе Україні ПЕРЕМОГТИ.
"
sergey_sryvkin
Напад росії і білорусі на Україну
Ага.
Я зрозумів.
Мені не варто писати речення, з яких легко вирізати компроматні шматки.
Тобто, замість
("Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області, які не мобілізували своїх солдатів на свій захист. Якийсь мінімум хоча би.")
просто треба було би написати інакше, наприклад
("Якщо міста й області не мобілізували свої солдатів на свій захист, якийсь мінімум хоча би -- то я готовий легко й невимушено віддавати оте от щось, не триматись же за нього...")
Правильно? :)
Тоді вже не можна буде вирізати "клікбейтний" шматочок? ;)
У 14-15рр нас врятувало лише дві речі:
1) москвини збили чужий боїнг, замість своїх туристів, і тому не мали приводу для повномасштабного вторгнення;
2) Порох зміг у Мінську заморозити то все..., і вмовив світ на хоч якісь санкції -- і це таки було перемогою.
А у 22р ми вигребли за інший, неправильний тип заморожування -- оборонних програм впродовж 19-21рр. :(
Не розумію такої "перемоги"... -- вийти на кордони, і потім втратити все.
Спробуйте зігнати в карткову гру "ферма" (карти з тваринами + карти з грошима). У грі страшна й непередбачувана інфляція, і треба вдумливо балансувати між тваринами і грошима. Гроші швидко знецінюються, в кінці нічо не варті..., але і без них погано -- ферму розкуплять за безцінь.
Поки ми жертви -- нас підтримує розвинутий, жалісливий світ.
Вихід на кордони -- і в світі можуть раптом виникнути питання, а як же ж це сталось, а чому вони не жаліли ні своїх солдатів, ні міста, ні людей... І навіщо далі ті санкції... І у світі хтось гавкне, "а давайтє памагать галадающєй масквє..." І та масква почне знову накопичувати ракети...
Хороше в ній:
1) ми ховаємось і не вмираємо;
2) поки видно агресію -- є санкції (з дитинства за них, вони розвалили ссср :).
Якщо атака дорожча оборони в рази, десятки разів -- то обороні нема чого ламатися. :)
Якби у 2014 переміг Овоч, і завів Україну в тайожне стійло (де нині БілоРусь), і якби ЗУНР змогла повстати й від'єднатись, і якби я зміг виїхати ще тоді в ЗУНР живим, і якби поляки прийшли нам на допомогу (ввели війська) -- то я впевнений, що майже ніхто із ЗУНР не поїхав би мобілізовуватись у східну орду. :) Але, разом з тим, більшість населення не хотіла би ще одного "звільнення" і репресій (як у 39-41рр), і воювала би зі східною ордою. І це було би правильно.
І саме тому я не хочу нині бути тут, на донбасі, бо це зусебіч неправильно... :( Так само як ЗУНР не хотіла би "звільнення" -- так, мабуть, і крими та елдеенерії його не хочуть.
Тут люди вибрали свій шлях. Мені він може здаватись незрозумілим, але це зовсім не моя, не наша справа... Якщо десятки-сотні тисяч їхніх чоловіків не воюють за право жити в Україні -- отже, їм всім (разом взятим) не потрібне це право.
А ще не хочу першого поранення (але воно вже є..., і х.з. чи колись мине...), і не хочу "додаткових".
Єдина вигода війни саме тут, на донбабве -- московія місцевих (на укр. частині) не мобілізує. А самі вони не поїдуть за "парєбрік", мабуть.
Але і це не 100% факт, бо ми знаходили на передовій (окопи) укр.військ.квиток молодого жителя місцевого села. Схоже було, що він пішов "дружити" з окупантами, щойно вони сюди дійшли в березні... А він жив останні 8років з укр.боку! Отже, відвойовування вже років 8 як окупованих територій -- то зовсім дивно і невиправдано.
Напад росії і білорусі на Україну
2)
Додаткові кошти не треба.
Треба лише одне -- впевненість солдата, що він копає для себе. І копає в одному місці, й аж до демобілізації.
Я вже давно писав як "копають" фаталісти, алкаші і т.п.
Але навіть і їх можна зрозуміти.
Бо деморалізує копати для когось, чи кидати зроблене... Деморалізує в N-й раз робити багато, якщо попередні рази майже і не знадобились (бо було відносно тихо, напр.)
Ви от, напр., наскільки багато сил вкладаєте в квартиру, якщо щомісяця її треба кидати і починати будувати-ремонтувати нову? :(
3)
Не думаю, що тили почуватимуться в безпеці, якщо на фронті вмиратиме багато наших. А в новинах казатимуть про мобілізацію, що "все пропало, бо ухилянти досягли небаченої в історії майстерності"...
Крім того -- якщо не тратити сили на невиправдані наступи, то буде більше сил і на відбиття ракет.атак.
Але ці дурниці (про "споконвічно укр.землі") гуляють у новинах.
І чомусь не пишуть, що ці землі мають прийти самі, а от пишуть про якесь безглузде "відвойовування"...
див. вище, чому руками не вдається...
Ні. Не так.
Тоді ми не мали зброї, склади систематично вибухали, і ми грались у "припинення вогню" (не відповідали на обстріли :().
Нині ми можемо глибоко вкопатись, шукати з неба цілі, й бомбити всі їхні скупчення (поки вони ще окупанти) високоточною зброєю.
І хвалитися не км-км² (приховуючи свої втрати), а хвалитися найголовнішим, найважливішим досягненням -- співвідношенням втрат. Чи, може, народові таке неважливо..? :(
Санченко вже питав у своїх "дайджестах", чи дозріли ми чути про свої втрати, чи досить дорослі ми є?
Херсон, Харків -- (як я зрозумів) звільнені завдяки арті. Залякала, задовбала москвинів, і вони втекли.
А Київ, Північ -- ще й завдяки логіст.проблемам у москвинів.
І всюди вирішальною була саме стійка оборона -- на виснаження суперника.
Що заважає зробити так з усім півднем і кримом?
Обвалити Міст, і ретельно продивлятись (супутниками, літаками, безпілотниками...) і одразу ж прострілювати всі дороги й мости від Вугледара і аж до Маріуполя... (там є і якась річка). Це менше 100км по прямій.
Побачили поїзд з цистернами -- і нема поїзду з цистернами.
Побачили автоколону з цистернами -- і нема автоколони з цистернами. :)
Відрізати постачання всьому їхньому угрупованню ...
І хай тікають вплав. :)
Наступати на вже вільну територію, чи стріляючи в тікаючі спини -- це норм. Я 100% за це.
Наступати на укріплені позиції -- ні, дякуємо, всі дуже дякуємо, залишаємо цю честь вам, о великі й жахливі любителі відвойовувань...
І щодо "штурмів".
Ви, народ, схоже передивились фільмів і серіалів на цю тему.
Напр., і тих, де Шварцнегер в повен зріст щось штурмує (ще до того, як йому зробили сталеве тіло), і поганці падають десятками-сотнями, а от у нього влучити нездатні взагалі...
Або фільмачків про Джона Віка.
А от коротенька давня (і нетаємна) казочка про штурмові справи в лісосмузі, донбабве 22р, "нуль":
Спочатку на світанку броньовичок покатався, постріляв, і поїхав назад.
Потім -- тиша.
Далі, в обід, звичайним копачам і черговим фронту розповіли по рації, що "там вже наші, йдіть охочі "зачищати..."
Кілька людей пішли, розслаблені, але, на щастя, вчасно помітили москвинів в окопі, й відбулись одним легким пораненням...
Під вечір рація почала істерити, погрожувати (типу "наступайте, бо поставлю в куток і дам ремня"), а коли це чомусь не подіяло, то ще й почала тиснути на жалість -- "там наші поранені, йдіть рятуйте..."
WTF -- звідки вони там? Як то із самого ранку??
Але вже почали приходити справжні штурмовики, одна групка, друга... (всі схожі -- в дуже модних шоломах і всякому такому), але от і вони раптом кажуть "та ні, це й справді не треба робити, це самогубчо, ми не будем..."! WTF??
І одна групка пішла назад. Друга лишилась. Ще всі разом, в дружному у пориві постріляли в нічний ліс (бідні, бідні сови...) І полягали спатки після цієї милої колисанки. А друга групка ще й спальні місця займала.... А опівночі, в дрімотній тиші, ще й броньовичок без жодного пострілу погудів, ніби хрущ гемеошковий, туди-назад пару хвилин... WTF??? А шо, так можна було...?
Завіса.
А ще -- це було би смішно, якби написала Астрід Ліндгрен.
А так -- ні разу не смішно. Особливо пораненим... :(
А мораль цієї казочки, любі малята, десь отака: не можуть дітки, які не воювали, і не штурмували хоч щось крім пісочниці біля своєї хати -- млосно говорити війську з тилів "ідіть, штурмуйте, відвойовуйте..."
А ще -- це трагедія, коли люди не вкладаючись в перемогу і на десяту-соту частку своєї законної(!) норми, вважають, що можуть диктувати якою та перемога має бути. :(
О. Супер...
То тепер підете на фронт?
Чи ще щось заважає...?
А от навіщо принижувати маніпулятивні, перекручені питання назвою "прості"? :)
Ні... Вони не прості...
І я, на жаль, отримую тут трошки іншу інфо про війну, типу "хлопців розбили..., у них перегрілись всі автомати..., лишилась пара гранат..., просили арту на себе..., "
А ще я й розумію, що вони там навіть норм. ямок не мали (див. вище про проблеми ручного копання-накривання), бо тиловий нарід дуже войовничий, і не дав нам, війську, права стояти на місці навіть тут, на цій дирляндії..., де просування вперед не має ж сенсу. Де за нас навіть партизанів нема. А особливо на мізерні відстані (до 10км)
Додано: Суб 11 лют, 2023 10:34
Bobua
Чому так?
Тому що картинку про всі згадані Вами складові війни пересічний бачить ту, яку йому подають офіційні особи, посадовці, ЗМІ (посадових осіб)).
А не ту, що показуєте Ви.
То до кого претензії-то?
В мережі є багато зауважень від військових різного рангу, що вже треба з народом по дорослому. Управлінці поки так не вважають.
Як воно краще - хз. Бо критерій цієї кращості у всіх різний.
\\\бо тиловий нарід дуже войовничий, і не дав нам, війську, права стояти на місці навіть тут\\\
Так у Вас тиловий нарід - ухилянти...
Вони адже точно нікуди вас не штовхають уперед.
Інша справа Ваші претензії до диванних хероїв. До їх хероїчних вимог.
Але до завдань і розпоряджень, які вам надаються, вони, на мій погляд, не мають ніякого відношення.
Додано: Суб 11 лют, 2023 12:06
Це було очікувано, оскільки їхнє законодавство такі фінти забороняє. При чому, наскільки я розібрався, ледь не на конституційному рівні. Наразі парламент розглядає можливість дозволити поставку у воюючі країни, якщо війна визнана справедливою генасамблеєю ООН. Але поки цього не відбулося(а досить довга історія), можуть бути тільки дві причини таких запитів: ІБД або якісь спроби тиску на Швейцарію. Або й те й інше...
Додано: Суб 11 лют, 2023 12:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я на фронт поки що не піду. Я боюсь. Хоча совість мучає, що ви там, а я тут. Намагаюсь заспокоїти її тим, що допомагаю військовим. Насправді помогає слабо. Все одно мучає. Але страх сильніший...
Насправді все дуже фігово. Пітун воюватиме до останнього русского. А їх багато. Тому нам теж, підозрюю, з часом доведеться мобілізувати всіх, в хоча б дві ноги і дві руки(пофіг, звідки вони ростуть).
Захід даватиме нам зброю. Потрошки. Не тому, що їм шкода, а тому, що в них самих нічого нема. Піднімати зі складів ржаву непрацюючу техніку, міняти всі прокладки і патрубки(які по 30 років не випускають) - навряд чи варто очікувати на великі потоки техніки.
Щодо штурмів. Вірю, що в армії ще купа офіцерів-імбецилів. І в воєнкоматах, про які тут багато хто скиглить, і на фронті. На жаль це так...
Але разом з тим - ви бачите тільки свою позицію. Ви можете викопати яму там сидіти. А потім вас оточать. Не тому що зліва і зправа мудаки, які втекли, а тому що їх банально вбили. І що тоді? Лишати вас? Чи хтось має штурмувати втрачені позиції, щоб вас врятувати?
І ще. Коли ми обороняємось - зброю нам не дають. А після звільнення півночі пішли Хаймарси. Після звільнення Херсона - танки.
А коли ми віддали Крим - навіть серйозних санкцій не було. Допомогають тому, хто щось робить, а не тому, хто чекає з моря погоди.
Так, на жаль, за зброю теж доводиться платити кровю військових. На жаль, така логіка війни. І ми нічого з цим не зробимо. Можливо ми своїми діями чи бездіяльністю привели до цього, а може й ні. Але на жаль, ми зараз там, де ми є.
P.S. Так, серед місцевих є люди, які пішли воювати за Росію, є й примусово мобілізовані. Разом з тим, мій двоюрідний брат воює в одному з донбаських підрозділів. Та от, їхній батальйон вже втретє на переформуванні. Тому не варто всіх місцевих гребсти під одну гребінку.
P.P.S. Мені щиро жаль, що ви там, а я тут.
Додано: Суб 11 лют, 2023 12:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Класс, некоторые готовы отдавать все населенные пункты, которые не поставили мобилизованных.
У нас еще много полей, рек, лесов и озер, где тоже нет мобилизованных. Может и их сразу отдать?
Воистину, у нас беда с полезными идиотами.
Додано: Суб 11 лют, 2023 13:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Какие хорошие новости
Додано: Суб 11 лют, 2023 13:10
Не все так просто ©
[видалив...
Сайт глючить
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 11 лют, 2023 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 лют, 2023 13:28
Не все так просто ©
[quote="!©
Видалив повтор - сьогодні щось важко вантажиться форум...
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 11 лют, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: xasibaj і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|