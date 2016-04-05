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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3519352035213522
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:29

Не все так просто ©

  Bobua написав:Додаткові кошти не треба.
Треба лише одне -- впевненість солдата, що він копає для себе. І копає в одному місці, й аж до демобілізації.
Я вже давно писав як "копають" фаталісти, алкаші і т.п.
Але навіть і їх можна зрозуміти.
Бо деморалізує копати для когось, чи кидати зроблене... Деморалізує в N-й раз робити багато, якщо попередні рази майже і не знадобились (бо було відносно тихо, напр.)

Ви от, напр., наскільки багато сил вкладаєте в квартиру, якщо щомісяця її треба кидати і починати будувати-ремонтувати нову? :(

100% так і є!
От, наприклад, з останнього...(відносно недалеко Бахмута) - правда, тут перший раз за нас викопали(військовою технікою) бліндаж і накрили його... - наші заїхали/облаштували його/поставили буржуйку... і, не пройшло і ТРИ дні, як нам надали наказ "змінити позиції"))
Змінили позиції - правда, знову пощастило, що на готовий бліндаж переїхали... - знову його облаштували/поставили буржуйку... - через 3-4дні нас відводять на ротацію (вав! - не пройшло і року!))) ) у область, де ми воювали багато місяців, а тепер там тихо...
Та не довго ми там "відпочили" - через тиждень нас вже відправили в зону БД(відносно недалеко "реве ревучий"© ;) ) - знову рити(цього разу власноруч) бліндажі.
  Bobua написав:Не думаю, що тили почуватимуться в безпеці, якщо на фронті вмиратиме багато наших. А в новинах казатимуть про мобілізацію, що "все пропало, бо ухилянти досягли небаченої в історії майстерності"...
Крім того -- якщо не тратити сили на невиправдані наступи, то буде більше сил і на відбиття ракет.атак

Я б теж казав добряче окопатись/зміцнити оборону і в позиції "тримаємо міцно оборону" - чекати, коли всі пакети зброї і техніки приїдуть в Україну, а не почувши лише ОБІЦЯНКИ - починати наступ))
  Bobua написав:Херсон, Харків -- (як я зрозумів) звільнені завдяки арті. Залякала, задовбала москвинів, і вони втекли.
А Київ, Північ -- ще й завдяки логіст.проблемам у москвинів.
І всюди вирішальною була саме стійка оборона -- на виснаження суперника.


Що заважає зробити так з усім півднем і кримом?
Обвалити Міст, і ретельно продивлятись (супутниками, літаками, безпілотниками...) і одразу ж прострілювати всі дороги й мости від Вугледара і аж до Маріуполя... (там є і якась річка). Це менше 100км по прямій.
Побачили поїзд з цистернами -- і нема поїзду з цистернами.
Побачили автоколону з цистернами -- і нема автоколони з цистернами. :)
Відрізати постачання всьому їхньому угрупованню ...
І хай тікають вплав. :)


Наступати на вже вільну територію, чи стріляючи в тікаючі спини -- це норм. Я 100% за це.
Наступати на укріплені позиції -- ні, дякуємо, всі дуже дякуємо, залишаємо цю честь вам, о великі й жахливі любителі відвойовувань...

Та наступати можна б було, коли:
а) познищували більшість їхніх складів у тилу і робили б з їхніми поставками пального/техніки те, що ви вище описуєте(тобто теж знищували)
б) мали б вже всю, чи майже всю обіцяну закордонну техніку/боєприпаси
  Bobua написав:І я, на жаль, отримую тут трошки іншу інфо про війну, типу "хлопців розбили..., у них перегрілись всі автомати..., лишилась пара гранат..., просили арту на себе..., "

А я про це мовчу... - бо багато не втішного чую...
І знаю, що піхота часто на нас(арту) зла/зляться, чому ми їх в тій, чи іншій ситуації НЕ прикрили?
А що - невже ви думаєте, що ми можемо вистрілити без наказу комбата?(а він теж не може сам від себе дати наказ, якщо йому не дали зверху "добро"!)
Бо, якщо щось(не туди вистрілили і прилетіло по наших) - це ж кримінал! В'язниця!
Тому, не все так просто!

Хоч, деколи і дякували нам командири піхоти, коли ми їм допомагали(але, на цю підтримку нам давали "добро")

А щоб отак "просто" шмальнути снарядом, як от наприклад, солдат може шмальнути з автомата по фазану/зайцю... - ні, синку - це фантастика!© :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:39

  antey1969 написав:Класс, некоторые готовы отдавать все населенные пункты, которые не поставили мобилизованных.
У нас еще много полей, рек, лесов и озер, где тоже нет мобилизованных. Может и их сразу отдать?
Воистину, у нас беда с полезными идиотами.


Розумію вас, з Німеччини, Польщі чи Канади дуже файно йти в атаку на ті поля, ріки та ліси.
То може вам потрібно в окоп до Bobua-навчите його стійкості та самопожертві. А ще краще ви на його місце а він на ваше. Впевнений, через рік на фронті(ну як у того ж таки Bobua) жодних проявів невдоволення від вас не почуємо, навпаки-вся Україна переказуватиме оповіді про ваші подвиги!
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Ветка сдохла... мусолится одно и то же

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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd, большое спасибо за бронежилет, передали, всё ок, как раз в тему )))

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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:54

  antey1969 написав:Класс, некоторые готовы отдавать все населенные пункты, которые не поставили мобилизованных.
У нас еще много полей, рек, лесов и озер, где тоже нет мобилизованных. Может и их сразу отдать?
Воистину, у нас беда с полезными идиотами.

послышался голос "эксперта-патриота" из Германии
баварские колбаски как, нормально заходят?
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:57

Oryx подсчитал потери РФ в военной технике за 8-10 февраля: суммарно получилось 103 единицы за три дня, из них 36 танков. Задокументированных потерь Украины за этот же период: 20 единиц, из них 2 танка.
Таков результат неудачных штурмов Угледара и Авдеевки. Соотношение потерь 5 к 1 не очень-то похоже на "перемалывание ВСУ", на которое камлают некоторые, не правда ли?
Общее же соотношение потерь РФ и Украины, по данным Oryx - 9189 и 2941 соответственно, или 3,12 к 1, с тенденцией увеличения разрыва в крайнее время.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:04

  Ukrainian написав:Oryx подсчитал потери РФ в военной технике за 8-10 февраля: суммарно получилось 103 единицы за три дня, из них 36 танков. Задокументированных потерь Украины за этот же период: 20 единиц, из них 2 танка.
Таков результат неудачных штурмов Угледара и Авдеевки. Соотношение потерь 5 к 1 не очень-то похоже на "перемалывание ВСУ", на которое камлают некоторые, не правда ли?
Общее же соотношение потерь РФ и Украины, по данным Oryx - 9189 и 2941 соответственно, или 3,12 к 1, с тенденцией увеличения разрыва в крайнее время.


А как там по личному составу, что пишут?
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