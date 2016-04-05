Bobua написав:Додаткові кошти не треба.
Треба лише одне -- впевненість солдата, що він копає для себе. І копає в одному місці, й аж до демобілізації.
Я вже давно писав як "копають" фаталісти, алкаші і т.п.
Але навіть і їх можна зрозуміти.
Бо деморалізує копати для когось, чи кидати зроблене... Деморалізує в N-й раз робити багато, якщо попередні рази майже і не знадобились (бо було відносно тихо, напр.)
Ви от, напр., наскільки багато сил вкладаєте в квартиру, якщо щомісяця її треба кидати і починати будувати-ремонтувати нову?
100% так і є!
От, наприклад, з останнього...(відносно недалеко Бахмута) - правда, тут перший раз за нас викопали(військовою технікою) бліндаж і накрили його... - наші заїхали/облаштували його/поставили буржуйку... і, не пройшло і ТРИ дні, як нам надали наказ "змінити позиції"))
Змінили позиції - правда, знову пощастило, що на готовий бліндаж переїхали... - знову його облаштували/поставили буржуйку... - через 3-4дні нас відводять на ротацію (вав! - не пройшло і року!))) ) у область, де ми воювали багато місяців, а тепер там тихо...
Та не довго ми там "відпочили" - через тиждень нас вже відправили в зону БД(відносно недалеко "реве ревучий"© ) - знову рити(цього разу власноруч) бліндажі.
Bobua написав:Не думаю, що тили почуватимуться в безпеці, якщо на фронті вмиратиме багато наших. А в новинах казатимуть про мобілізацію, що "все пропало, бо ухилянти досягли небаченої в історії майстерності"...
Крім того -- якщо не тратити сили на невиправдані наступи, то буде більше сил і на відбиття ракет.атак
Я б теж казав добряче окопатись/зміцнити оборону і в позиції "тримаємо міцно оборону" - чекати, коли всі пакети зброї і техніки приїдуть в Україну, а не почувши лише ОБІЦЯНКИ - починати наступ))
Bobua написав:Херсон, Харків -- (як я зрозумів) звільнені завдяки арті. Залякала, задовбала москвинів, і вони втекли.
А Київ, Північ -- ще й завдяки логіст.проблемам у москвинів.
І всюди вирішальною була саме стійка оборона -- на виснаження суперника.
Що заважає зробити так з усім півднем і кримом?
Обвалити Міст, і ретельно продивлятись (супутниками, літаками, безпілотниками...) і одразу ж прострілювати всі дороги й мости від Вугледара і аж до Маріуполя... (там є і якась річка). Це менше 100км по прямій.
Побачили поїзд з цистернами -- і нема поїзду з цистернами.
Побачили автоколону з цистернами -- і нема автоколони з цистернами.
Відрізати постачання всьому їхньому угрупованню ...
І хай тікають вплав.
Наступати на вже вільну територію, чи стріляючи в тікаючі спини -- це норм. Я 100% за це.
Наступати на укріплені позиції -- ні, дякуємо, всі дуже дякуємо, залишаємо цю честь вам, о великі й жахливі любителі відвойовувань...
Та наступати можна б було, коли:
а) познищували більшість їхніх складів у тилу і робили б з їхніми поставками пального/техніки те, що ви вище описуєте(тобто теж знищували)
б) мали б вже всю, чи майже всю обіцяну закордонну техніку/боєприпаси
А я про це мовчу... - бо багато не втішного чую...
І знаю, що піхота часто на нас(арту) зла/зляться, чому ми їх в тій, чи іншій ситуації НЕ прикрили?
А що - невже ви думаєте, що ми можемо вистрілити без наказу комбата?(а він теж не може сам від себе дати наказ, якщо йому не дали зверху "добро"!)
Бо, якщо щось(не туди вистрілили і прилетіло по наших) - це ж кримінал! В'язниця!
Тому, не все так просто!
Хоч, деколи і дякували нам командири піхоти, коли ми їм допомагали(але, на цю підтримку нам давали "добро")
А щоб отак "просто" шмальнути снарядом, як от наприклад, солдат може шмальнути з автомата по фазану/зайцю... - ні, синку - це фантастика!©