Додано: Суб 11 лют, 2023 13:29

Bobua написав: Додаткові кошти не треба.

Треба лише одне -- впевненість солдата, що він копає для себе. І копає в одному місці, й аж до демобілізації.

Я вже давно писав як "копають" фаталісти, алкаші і т.п.

Але навіть і їх можна зрозуміти.

Бо деморалізує копати для когось, чи кидати зроблене... Деморалізує в N-й раз робити багато, якщо попередні рази майже і не знадобились (бо було відносно тихо, напр.)



Ви от, напр., наскільки багато сил вкладаєте в квартиру, якщо щомісяця її треба кидати і починати будувати-ремонтувати нову? Додаткові кошти не треба.Треба лише одне -- впевненість солдата, що він копає для себе. І копає в одному місці, й аж до демобілізації.Я вже давно писав як "копають" фаталісти, алкаші і т.п.Але навіть і їх можна зрозуміти.Бо деморалізує копати для когось, чи кидати зроблене... Деморалізує в N-й раз робити багато, якщо попередні рази майже і не знадобились (бо було відносно тихо, напр.)Ви от, напр., наскільки багато сил вкладаєте в квартиру, якщо щомісяця її треба кидати і починати будувати-ремонтувати нову?

Bobua написав: Не думаю, що тили почуватимуться в безпеці, якщо на фронті вмиратиме багато наших. А в новинах казатимуть про мобілізацію, що "все пропало, бо ухилянти досягли небаченої в історії майстерності"...

Крім того -- якщо не тратити сили на невиправдані наступи, то буде більше сил і на відбиття ракет.атак Не думаю, що тили почуватимуться в безпеці, якщо на фронті вмиратиме багато наших. А в новинах казатимуть про мобілізацію, що "все пропало, бо ухилянти досягли небаченої в історії майстерності"...Крім того -- якщо не тратити сили на невиправдані наступи, то буде більше сил і на відбиття ракет.атак

Bobua написав: Херсон, Харків -- (як я зрозумів) звільнені завдяки арті. Залякала, задовбала москвинів, і вони втекли.

А Київ, Північ -- ще й завдяки логіст.проблемам у москвинів.

І всюди вирішальною була саме стійка оборона -- на виснаження суперника.





Що заважає зробити так з усім півднем і кримом?

Обвалити Міст, і ретельно продивлятись (супутниками, літаками, безпілотниками...) і одразу ж прострілювати всі дороги й мости від Вугледара і аж до Маріуполя... (там є і якась річка). Це менше 100км по прямій.

Побачили поїзд з цистернами -- і нема поїзду з цистернами.

Побачили автоколону з цистернами -- і нема автоколони з цистернами.

Відрізати постачання всьому їхньому угрупованню ...

І хай тікають вплав.





Наступати на вже вільну територію, чи стріляючи в тікаючі спини -- це норм. Я 100% за це.

Наступати на укріплені позиції -- ні, дякуємо, всі дуже дякуємо, залишаємо цю честь вам, о великі й жахливі любителі відвойовувань... Херсон, Харків -- (як я зрозумів) звільнені завдяки арті. Залякала, задовбала москвинів, і вони втекли.А Київ, Північ -- ще й завдяки логіст.проблемам у москвинів.І всюди вирішальною була саме стійка оборона -- на виснаження суперника.Що заважає зробити так з усім півднем і кримом?Обвалити Міст, і ретельно продивлятись (супутниками, літаками, безпілотниками...) і одразу ж прострілювати всі дороги й мости від Вугледара і аж до Маріуполя... (там є і якась річка). Це менше 100км по прямій.Побачили поїзд з цистернами -- і нема поїзду з цистернами.Побачили автоколону з цистернами -- і нема автоколони з цистернами.Відрізати постачання всьому їхньому угрупованню ...І хай тікають вплав.Наступати на вже вільну територію, чи стріляючи в тікаючі спини -- це норм. Я 100% за це.Наступати на укріплені позиції -- ні, дякуємо, всі дуже дякуємо, залишаємо цю честь вам, о великі й жахливі любителі відвойовувань...

Bobua написав: І я, на жаль, отримую тут трошки іншу інфо про війну, типу "хлопців розбили..., у них перегрілись всі автомати..., лишилась пара гранат..., просили арту на себе..., " І я, на жаль, отримую тут трошки іншу інфо про війну, типу "хлопців розбили..., у них перегрілись всі автомати..., лишилась пара гранат..., просили арту на себе..., "

100% так і є!От, наприклад, з останнього...(відносно недалеко Бахмута) - правда, тут перший раз за нас викопали(військовою технікою) бліндаж і накрили його... - наші заїхали/облаштували його/поставили буржуйку... і, не пройшло і ТРИ дні, як нам надали наказ "змінити позиції"))Змінили позиції - правда, знову пощастило, що на готовий бліндаж переїхали... - знову його облаштували/поставили буржуйку... - через 3-4дні нас відводять на ротацію (вав! - не пройшло і року!))) ) у область, де ми воювали багато місяців, а тепер там тихо...Та не довго ми там "відпочили" - через тиждень нас вже відправили в зону БД(відносно недалеко "реве ревучий"©) - знову рити(цього разу власноруч) бліндажі.Я б теж казав добряче окопатись/зміцнити оборону і в позиції "тримаємо міцно оборону" - чекати, коли всі пакети зброї і техніки приїдуть в Україну, а не почувши лише ОБІЦЯНКИ - починати наступ))Та наступати можна б було, коли:а) познищували більшість їхніх складів у тилу і робили б з їхніми поставками пального/техніки те, що ви вище описуєте(тобто теж знищували)б) мали б вже всю, чи майже всю обіцяну закордонну техніку/боєприпасиА я про це мовчу... - бо багато не втішного чую...І знаю, що піхота часто на нас(арту) зла/зляться, чому ми їх в тій, чи іншій ситуації НЕ прикрили?А що - невже ви думаєте, що ми можемо вистрілити без наказу комбата?(а він теж не може сам від себе дати наказ, якщо йому не дали зверху "добро"!)Бо, якщо щось(не туди вистрілили і прилетіло по наших) - це ж кримінал! В'язниця!Тому, не все так просто!Хоч, деколи і дякували нам командири піхоти, коли ми їм допомагали(але, на цю підтримку нам давали "добро")А щоб отак "просто" шмальнути снарядом, як от наприклад, солдат може шмальнути з автомата по фазану/зайцю... - ні, синку - це фантастика!©