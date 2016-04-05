А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср
|
|
|
Додано: Суб 11 лют, 2023 17:43
А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:16
Уже понад 20 тисяч людей подали заявки на вступ до штурмових бригад «Гвардії наступу».
Найбільше охочих подали заявки через сайт — таких уже 14 тисяч. Серед них 7,5 тисячі хочуть приєднатися до підрозділів Національної гвардії.
Як повідомлялося, 2 лютого у Міністерстві внутрішніх справ заявили про початок формування штурмових бригад «Гвардія наступу», до яких можуть вступати добровольці. Основою цих підрозділів будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії.
ПС. Дякую нашим військовим за дописи на цій гілці та за їх важку роботу. Тримайтеся та бережіть себе. Ми донатимо та молимось за вас.
|