RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3520352135223523
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:43

  Starikan написав:Всі пам'ятають, за яких обставин Крим опинився в складі УРСР?
Отож.

Та й мої родичі, частина яких народилася у Харкові, а потім переїхала до москви , ще за часів СРСР обурювалися передачею Крима Українї.

А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.

Україна не Усср
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1314
З нами з: 19.02.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:16

Уже понад 20 тисяч людей подали заявки на вступ до штурмових бригад «Гвардії наступу».
Найбільше охочих подали заявки через сайт — таких уже 14 тисяч. Серед них 7,5 тисячі хочуть приєднатися до підрозділів Національної гвардії.
Як повідомлялося, 2 лютого у Міністерстві внутрішніх справ заявили про початок формування штурмових бригад «Гвардія наступу», до яких можуть вступати добровольці. Основою цих підрозділів будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/366 ... inciv.html


ПС. Дякую нашим військовим за дописи на цій гілці та за їх важку роботу. Тримайтеся та бережіть себе. Ми донатимо та молимось за вас.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3573
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3520352135223523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 480411
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3604)
11.02.2023 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.