А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:43
А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:16
Уже понад 20 тисяч людей подали заявки на вступ до штурмових бригад «Гвардії наступу».
Найбільше охочих подали заявки через сайт — таких уже 14 тисяч. Серед них 7,5 тисячі хочуть приєднатися до підрозділів Національної гвардії.
Як повідомлялося, 2 лютого у Міністерстві внутрішніх справ заявили про початок формування штурмових бригад «Гвардія наступу», до яких можуть вступати добровольці. Основою цих підрозділів будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії.
ПС. Дякую нашим військовим за дописи на цій гілці та за їх важку роботу. Тримайтеся та бережіть себе. Ми донатимо та молимось за вас.
Додано: Суб 11 лют, 2023 19:53
І до чого тоді "експерти" постійно згадують "земля замерзне (розмерзне)"?
Такі махіни спокійнісінько і самі їздять та одну другу тягають.
І по полю, і по раскатаній колії.
До того ж, якби таких (подібних) машин було десятки, сотні...
А не дві, які ламаються.
Або ось цей "Град":
Звичайно без піхоти ніяк, але ж арта - бог війни...
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37
vitaliian
По поводу "ЗелеСНкий - президент россии": я уже много лет пишу - для обывателей Зап.Европы и США всё, что восточнее Польши - россия. В которой были Ленин, Сталин, Гагарин, Спутник и которая первая вошла в Берлин (кстати, очередная глупейшая ошибка Запада).
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 11 лют, 2023 20:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37
Есть некоторые вещи, о которых можно говорить на кухне или в окопе.
Но которые нельзя проецировать напоказ:
языковые различия; кого мобилизовали, кого нет; почему генералы не показываются в окопах на передке и т. д.
Я не пытаюсь учить патриотизму. Но как только начнется "пошли они на... пускай сами", на этом война и закончится.
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:40
Тогда вперед, освобождать Таганрог и Кубань !!!111
Протрезвейте наконец.
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