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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3520352135223523
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:43

  Starikan написав:Всі пам'ятають, за яких обставин Крим опинився в складі УРСР?
Отож.

Та й мої родичі, частина яких народилася у Харкові, а потім переїхала до москви , ще за часів СРСР обурювалися передачею Крима Українї.

А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.

Україна не Усср
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:16

Уже понад 20 тисяч людей подали заявки на вступ до штурмових бригад «Гвардії наступу».
Найбільше охочих подали заявки через сайт — таких уже 14 тисяч. Серед них 7,5 тисячі хочуть приєднатися до підрозділів Національної гвардії.
Як повідомлялося, 2 лютого у Міністерстві внутрішніх справ заявили про початок формування штурмових бригад «Гвардія наступу», до яких можуть вступати добровольці. Основою цих підрозділів будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/366 ... inciv.html


ПС. Дякую нашим військовим за дописи на цій гілці та за їх важку роботу. Тримайтеся та бережіть себе. Ми донатимо та молимось за вас.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:53

https://m.youtube.com/watch?v=wTLGXieEpG8
І до чого тоді "експерти" постійно згадують "земля замерзне (розмерзне)"?
Такі махіни спокійнісінько і самі їздять та одну другу тягають.
І по полю, і по раскатаній колії.

До того ж, якби таких (подібних) машин було десятки, сотні...
А не дві, які ламаються.

Або ось цей "Град":
https://m.youtube.com/watch?v=f4IZxQghp ... FIAQ%3D%3D

Звичайно без піхоти ніяк, але ж арта - бог війни...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37

vitaliian
По поводу "ЗелеСНкий - президент россии": я уже много лет пишу - для обывателей Зап.Европы и США всё, что восточнее Польши - россия. В которой были Ленин, Сталин, Гагарин, Спутник и которая первая вошла в Берлин (кстати, очередная глупейшая ошибка Запада).
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 11 лют, 2023 20:41, всього редагувалось 2 разів.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37

  drevlyanin написав:
  antey1969 написав:Класс, некоторые готовы отдавать все населенные пункты, которые не поставили мобилизованных.
У нас еще много полей, рек, лесов и озер, где тоже нет мобилизованных. Может и их сразу отдать?
Воистину, у нас беда с полезными идиотами.


Розумію вас, з Німеччини, Польщі чи Канади дуже файно йти в атаку на ті поля, ріки та ліси.
То може вам потрібно в окоп до Bobua-навчите його стійкості та самопожертві. А ще краще ви на його місце а він на ваше. Впевнений, через рік на фронті(ну як у того ж таки Bobua) жодних проявів невдоволення від вас не почуємо, навпаки-вся Україна переказуватиме оповіді про ваші подвиги!

Есть некоторые вещи, о которых можно говорить на кухне или в окопе.
Но которые нельзя проецировать напоказ:
языковые различия; кого мобилизовали, кого нет; почему генералы не показываются в окопах на передке и т. д.
Я не пытаюсь учить патриотизму. Но как только начнется "пошли они на... пускай сами", на этом война и закончится.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:40

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:Всі пам'ятають, за яких обставин Крим опинився в складі УРСР?
Отож.
Та й мої родичі, частина яких народилася у Харкові, а потім переїхала до москви , ще за часів СРСР обурювалися передачею Крима Українї.

А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср

Тогда вперед, освобождать Таганрог и Кубань !!!111
Протрезвейте наконец.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:41

  antey1969 написав:
  drevlyanin написав:
  antey1969 написав:Класс, некоторые готовы отдавать все населенные пункты, которые не поставили мобилизованных.
У нас еще много полей, рек, лесов и озер, где тоже нет мобилизованных. Может и их сразу отдать?
Воистину, у нас беда с полезными идиотами.


Розумію вас, з Німеччини, Польщі чи Канади дуже файно йти в атаку на ті поля, ріки та ліси.
То може вам потрібно в окоп до Bobua-навчите його стійкості та самопожертві. А ще краще ви на його місце а він на ваше. Впевнений, через рік на фронті(ну як у того ж таки Bobua) жодних проявів невдоволення від вас не почуємо, навпаки-вся Україна переказуватиме оповіді про ваші подвиги!

Есть некоторые вещи, о которых можно говорить на кухне или в окопе.
Но которые нельзя проецировать напоказ:
языковые различия; кого мобилизовали, кого нет; почему генералы не показываются в окопах на передке и т. д.
Я не пытаюсь учить патриотизму. Но как только начнется "пошли они на... пускай сами", на этом война и закончится.


Ну і до чого це-ми що, в совку, щоб на кухнях шепотітися? Вільна людина, захистник вітчизни, висловлює своє бачення як краще організувати процес, в котрому приймає безпосередню участь.
Скажіть ще, що потрібно прийняти закони, як в снегірії, про заборону всього. Не подобається його думка-аргументовано дискутуйте а краще не словом а ділом доводьте свою правоту. Чи по вашому краще буде, коли люди зі зброєю триматимуть проблеми та нервове напруження "у собі" допоки не зірвутся? Подивіться на приклад Афганістану 80-х, там державі і суспільству теж було пофіг на те, що думають і відчувають військові під час служби, і чим то закінчилося-поразка у війні, тисячі безглуздих втрат та дофіга колишніх героїв у бандах.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:57

drevlyanin
По факту это уже делается.
С самого начала войны новости подаются так, чтобы не допустить и намека на раскол общества.
Честно говоря, мне в этом вопросе больше по душе позиция Хоттаба.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

То, что творят бугаи в пикселях в каждом городе и пгт - плохо. Это провокации - картинка на весь мир. Мы ничем от рфии не отличаемся.
Нужно делать так, как штурмовые бригады набирают и люди сами пойдут.

Работяг запугали так, что в магазин выйти боятся
beee
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