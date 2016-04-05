А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср
|
|
|
Додано: Суб 11 лют, 2023 17:43
А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср
Додано: Суб 11 лют, 2023 18:16
Уже понад 20 тисяч людей подали заявки на вступ до штурмових бригад «Гвардії наступу».
Найбільше охочих подали заявки через сайт — таких уже 14 тисяч. Серед них 7,5 тисячі хочуть приєднатися до підрозділів Національної гвардії.
Як повідомлялося, 2 лютого у Міністерстві внутрішніх справ заявили про початок формування штурмових бригад «Гвардія наступу», до яких можуть вступати добровольці. Основою цих підрозділів будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії.
ПС. Дякую нашим військовим за дописи на цій гілці та за їх важку роботу. Тримайтеся та бережіть себе. Ми донатимо та молимось за вас.
Додано: Суб 11 лют, 2023 19:53
І до чого тоді "експерти" постійно згадують "земля замерзне (розмерзне)"?
Такі махіни спокійнісінько і самі їздять та одну другу тягають.
І по полю, і по раскатаній колії.
До того ж, якби таких (подібних) машин було десятки, сотні...
А не дві, які ламаються.
Або ось цей "Град":
Звичайно без піхоти ніяк, але ж арта - бог війни...
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37
vitaliian
По поводу "ЗелеСНкий - президент россии": я уже много лет пишу - для обывателей Зап.Европы и США всё, что восточнее Польши - россия. В которой были Ленин, Сталин, Гагарин, Спутник и которая первая вошла в Берлин (кстати, очередная глупейшая ошибка Запада).
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 11 лют, 2023 20:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37
Есть некоторые вещи, о которых можно говорить на кухне или в окопе.
Но которые нельзя проецировать напоказ:
языковые различия; кого мобилизовали, кого нет; почему генералы не показываются в окопах на передке и т. д.
Я не пытаюсь учить патриотизму. Но как только начнется "пошли они на... пускай сами", на этом война и закончится.
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:40
Тогда вперед, освобождать Таганрог и Кубань !!!111
Протрезвейте наконец.
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:41
Ну і до чого це-ми що, в совку, щоб на кухнях шепотітися? Вільна людина, захистник вітчизни, висловлює своє бачення як краще організувати процес, в котрому приймає безпосередню участь.
Скажіть ще, що потрібно прийняти закони, як в снегірії, про заборону всього. Не подобається його думка-аргументовано дискутуйте а краще не словом а ділом доводьте свою правоту. Чи по вашому краще буде, коли люди зі зброєю триматимуть проблеми та нервове напруження "у собі" допоки не зірвутся? Подивіться на приклад Афганістану 80-х, там державі і суспільству теж було пофіг на те, що думають і відчувають військові під час служби, і чим то закінчилося-поразка у війні, тисячі безглуздих втрат та дофіга колишніх героїв у бандах.
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:57
drevlyanin
По факту это уже делается.
С самого начала войны новости подаются так, чтобы не допустить и намека на раскол общества.
Честно говоря, мне в этом вопросе больше по душе позиция Хоттаба.
Додано: Суб 11 лют, 2023 23:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
То, что творят бугаи в пикселях в каждом городе и пгт - плохо. Это провокации - картинка на весь мир. Мы ничем от рфии не отличаемся.
Нужно делать так, как штурмовые бригады набирают и люди сами пойдут.
Работяг запугали так, что в магазин выйти боятся
|