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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3521352235233524
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 00:01

  adeges написав:
  Ukrainian написав:Oryx подсчитал потери РФ в военной технике за 8-10 февраля: суммарно получилось 103 единицы за три дня, из них 36 танков. Задокументированных потерь Украины за этот же период: 20 единиц, из них 2 танка.
Таков результат неудачных штурмов Угледара и Авдеевки. Соотношение потерь 5 к 1 не очень-то похоже на "перемалывание ВСУ", на которое камлают некоторые, не правда ли?
Общее же соотношение потерь РФ и Украины, по данным Oryx - 9189 и 2941 соответственно, или 3,12 к 1, с тенденцией увеличения разрыва в крайнее время.


А как там по личному составу, что пишут?

⚡️Ситуація в самому Бахмуті та навколо нього щодня стає ще більш важкою. Увагу і більшість сил на даний момент ворог переніс безпосередньо на саме місто. Намагаються просуватись на територіях приватного сектору, промзони. Надзвичайно важкі бої йдуть за кожен будинок, за кожен метр.

Найбільша наша проблема - зараз найбоєздатніші підрозділи нашої армії втрачають найкращих своїх бійців. На відміну від росіян, які кинули сюди саме сміття і непотріб.

Звісно, з танками та зброєю від закордонних партнерів ми маємо більше шансів на успішний контрнаступ. Але танки, авіацію ми зможемо знайти. А таких людей, які гинуть зараз на фронті - поки ми чекаємо на поставки - не знайдемо.

@MaksymZhorin 👊🏻
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  #<1 ... 3521352235233524
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