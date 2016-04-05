Додано: Нед 12 лют, 2023 01:11

Bobua написав: Петиція.



Офіційно перейменувати назву "росія" на "московія".

https://petition.president.gov.ua/petition/170958



подайте хто скільки зможе голосів...



"... Це надважливий крок в інформаційній війні, який допоможе Україні ПЕРЕМОГТИ." Петиція.Офіційно перейменувати назву "росія" на "московія".подайте хто скільки зможе голосів..."... Це надважливий крок в інформаційній війні, який допоможе Україні ПЕРЕМОГТИ."

￼ Bobua написав:

........

Поки ми жертви -- нас підтримує розвинутий, жалісливий світ.

Вихід на кордони -- і в світі можуть раптом виникнути питання, а як же ж це сталось, а чому вони не жаліли ні своїх солдатів, ні міста, ні людей... І навіщо далі ті санкції... І у світі хтось гавкне, "а давайтє памагать галадающєй масквє..." І та масква почне знову накопичувати ракети...

￼ Bobua написав:* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти. ￼



І що в ній хорошого? Ніщо не є вічним. Як і будь яка оборона. Рано чи пізно оборона ламається, якщо не знеможливити атаки.

Хороше в ній:

1) ми ховаємось і не вмираємо;

2) поки видно агресію -- є санкції (з дитинства за них, вони розвалили ссср).



Якщо атака дорожча оборони в рази, десятки разів -- то обороні нема чого ламатися.

￼ Bobua написав:

......

І саме тому я не хочу нині бути тут, на донбасі, бо це зусебіч неправильно... Так само як ЗУНР не хотіла би "звільнення" -- так, мабуть, і крими та елдеенерії його не хочуть.

Тут люди вибрали свій шлях. Мені він може здаватись незрозумілим, але це зовсім не моя, не наша справа... Якщо десятки-сотні тисяч їхніх чоловіків не воюють за право жити в Україні -- отже, їм всім (разом взятим) не потрібне це право.



А ще не хочу першого поранення (але воно вже є..., і х.з. чи колись мине...), і не хочу "додаткових".

2)

Додаткові кошти не треба.

Треба лише одне -- впевненість солдата, що він копає для себе. І копає в одному місці, й аж до демобілізації.

Я вже давно писав як "копають" фаталісти, алкаші і т.п.

Але навіть і їх можна зрозуміти.

Бо деморалізує копати для когось, чи кидати зроблене... Деморалізує в N-й раз робити багато, якщо попередні рази майже і не знадобились (бо було відносно тихо, напр.)



Ви от, напр., наскільки багато сил вкладаєте в квартиру, якщо щомісяця її треба кидати і починати будувати-ремонтувати нову?

3)

Не думаю, що тили почуватимуться в безпеці, якщо на фронті вмиратиме багато наших. А в новинах казатимуть про мобілізацію, що "все пропало, бо ухилянти досягли небаченої в історії майстерності"...

Крім того -- якщо не тратити сили на невиправдані наступи, то буде більше сил і на відбиття ракет.атак.

Але ці дурниці (про "споконвічно укр.землі") гуляють у новинах.

І чомусь не пишуть, що ці землі мають прийти самі, а от пишуть про якесь безглузде "відвойовування"...

Глибокий бліндаж нічо не змінить?

Це з якої точки зору??

Невже є якесь розпорядження небес, що всі військові мають вмерти, і саме тому навіть хворих повертають поближче до фронту, а ще й не копають глибочезні бліндажі? Аби не затягувати процес??



Тоді ми не мали зброї, склади систематично вибухали, і ми грались у "припинення вогню" (не відповідали на обстріли ).

Нині ми можемо глибоко вкопатись, шукати з неба цілі, й бомбити всі їхні скупчення (поки вони ще окупанти) високоточною зброєю.

І хвалитися не км-км² (приховуючи свої втрати), а хвалитися найголовнішим, найважливішим досягненням -- співвідношенням втрат. Чи, може, народові таке неважливо..?

Санченко вже питав у своїх "дайджестах", чи дозріли ми чути про свої втрати, чи досить дорослі ми є? Ні. Не так.Тоді ми не мали зброї, склади систематично вибухали, і ми грались у "припинення вогню" (не відповідали на обстріли).Нині ми можемо глибоко вкопатись, шукати з неба цілі, й бомбити всі їхні скупчення (поки вони ще окупанти) високоточною зброєю.І хвалитися не км-км² (приховуючи свої втрати), а хвалитися найголовнішим, найважливішим досягненням -- співвідношенням втрат. Чи, може, народові таке неважливо..?Санченко вже питав у своїх "дайджестах", чи дозріли ми чути про свої втрати, чи досить дорослі ми є?



А Київ, Північ -- ще й завдяки логіст.проблемам у москвинів.

І всюди вирішальною була саме стійка оборона -- на виснаження суперника.





Що заважає зробити так з усім півднем і кримом?

Обвалити Міст, і ретельно продивлятись (супутниками, літаками, безпілотниками...) і одразу ж прострілювати всі дороги й мости від Вугледара і аж до Маріуполя... (там є і якась річка). Це менше 100км по прямій.

Побачили поїзд з цистернами -- і нема поїзду з цистернами.

Побачили автоколону з цистернами -- і нема автоколони з цистернами.

Відрізати постачання всьому їхньому угрупованню ...

І хай тікають вплав.





Наступати на вже вільну територію, чи стріляючи в тікаючі спини -- це норм. Я 100% за це.

Наступати на укріплені позиції -- ні, дякуємо, всі дуже дякуємо, залишаємо цю честь вам, о великі й жахливі любителі відвойовувань... Херсон, Харків -- (як я зрозумів) звільнені завдяки арті. Залякала, задовбала москвинів, і вони втекли.А Київ, Північ -- ще й завдяки логіст.проблемам у москвинів.І всюди вирішальною була саме стійка оборона -- на виснаження суперника.Що заважає зробити так з усім півднем і кримом?Обвалити Міст, і ретельно продивлятись (супутниками, літаками, безпілотниками...) і одразу ж прострілювати всі дороги й мости від Вугледара і аж до Маріуполя... (там є і якась річка). Це менше 100км по прямій.Побачили поїзд з цистернами -- і нема поїзду з цистернами.Побачили автоколону з цистернами -- і нема автоколони з цистернами.Відрізати постачання всьому їхньому угрупованню ...І хай тікають вплав.Наступати на вже вільну територію, чи стріляючи в тікаючі спини -- це норм. Я 100% за це.Наступати на укріплені позиції -- ні, дякуємо, всі дуже дякуємо, залишаємо цю честь вам, о великі й жахливі любителі відвойовувань...



Ви, народ, схоже передивились фільмів і серіалів на цю тему.

Напр., і тих, де Шварцнегер в повен зріст щось штурмує (ще до того, як йому зробили сталеве тіло), і поганці падають десятками-сотнями, а от у нього влучити нездатні взагалі...

Або фільмачків про Джона Віка.



А от коротенька давня (і нетаємна) казочка про штурмові справи в лісосмузі, донбабве 22р, "нуль":

Спочатку на світанку броньовичок покатався, постріляв, і поїхав назад.

Потім -- тиша.

Далі, в обід, звичайним копачам і черговим фронту розповіли по рації, що "там вже наші, йдіть охочі "зачищати..."

Кілька людей пішли, розслаблені, але, на щастя, вчасно помітили москвинів в окопі, й відбулись одним легким пораненням...

Під вечір рація почала істерити, погрожувати (типу "наступайте, бо поставлю в куток і дам ремня"), а коли це чомусь не подіяло, то ще й почала тиснути на жалість -- "там наші поранені, йдіть рятуйте..."

WTF -- звідки вони там? Як то із самого ранку??

Але вже почали приходити справжні штурмовики, одна групка, друга... (всі схожі -- в дуже модних шоломах і всякому такому), але от і вони раптом кажуть "та ні, це й справді не треба робити, це самогубчо, ми не будем..."! WTF??

І одна групка пішла назад. Друга лишилась. Ще всі разом, в дружному у пориві постріляли в нічний ліс (бідні, бідні сови...) І полягали спатки після цієї милої колисанки. А друга групка ще й спальні місця займала.... А опівночі, в дрімотній тиші, ще й броньовичок без жодного пострілу погудів, ніби хрущ гемеошковий, туди-назад пару хвилин... WTF??? А шо, так можна було...?

Завіса.



А ще -- це було би смішно, якби написала Астрід Ліндгрен.

А так -- ні разу не смішно. Особливо пораненим...



А мораль цієї казочки, любі малята, десь отака: не можуть дітки, які не воювали, і не штурмували хоч щось крім пісочниці біля своєї хати -- млосно говорити війську з тилів "ідіть, штурмуйте, відвойовуйте..."



А ще -- це трагедія, коли люди не вкладаючись в перемогу і на десяту-соту частку своєї законної(!) норми, вважають, що можуть диктувати якою та перемога має бути.

.........

О. Супер...

То тепер підете на фронт?

Чи ще щось заважає...?



А от навіщо принижувати маніпулятивні, перекручені питання назвою "прості"?

Ні... Вони не прості...



І я, на жаль, отримую тут трошки іншу інфо про війну, типу "хлопців розбили..., у них перегрілись всі автомати..., лишилась пара гранат..., просили арту на себе..., "

А ще я й розумію, що вони там навіть норм. ямок не мали (див. вище про проблеми ручного копання-накривання), бо тиловий нарід дуже войовничий, і не дав нам, війську, права стояти на місці навіть тут, на цій дирляндії..., де просування вперед не має ж сенсу. Де за нас навіть партизанів нема. А особливо на мізерні відстані (до 10км) І щодо "штурмів".Ви, народ, схоже передивились фільмів і серіалів на цю тему.Напр., і тих, де Шварцнегер в повен зріст щось штурмує (ще до того, як йому зробили сталеве тіло), і поганці падають десятками-сотнями, а от у нього влучити нездатні взагалі...Або фільмачків про Джона Віка.А от коротенька давня (і нетаємна) казочка про штурмові справи в лісосмузі, донбабве 22р, "нуль":Спочатку на світанку броньовичок покатався, постріляв, і поїхав назад.Потім -- тиша.Далі, в обід, звичайним копачам і черговим фронту розповіли по рації, що "там вже наші, йдіть охочі "зачищати..."Кілька людей пішли, розслаблені, але, на щастя, вчасно помітили москвинів в окопі, й відбулись одним легким пораненням...Під вечір рація почала істерити, погрожувати (типу "наступайте, бо поставлю в куток і дам ремня"), а коли це чомусь не подіяло, то ще й почала тиснути на жалість -- "там наші поранені, йдіть рятуйте..."WTF -- звідки вони там? Як то із самого ранку??Але вже почали приходити справжні штурмовики, одна групка, друга... (всі схожі -- в дуже модних шоломах і всякому такому), але от і вони раптом кажуть "та ні, це й справді не треба робити, це самогубчо, ми не будем..."! WTF??І одна групка пішла назад. Друга лишилась. Ще всі разом, в дружному у пориві постріляли в нічний ліс (бідні, бідні сови...) І полягали спатки після цієї милої колисанки. А друга групка ще й спальні місця займала.... А опівночі, в дрімотній тиші, ще й броньовичок без жодного пострілу погудів, ніби хрущ гемеошковий, туди-назад пару хвилин... WTF??? А шо, так можна було...?Завіса.А ще -- це було би смішно, якби написала Астрід Ліндгрен.А так -- ні разу не смішно. Особливо пораненим...А мораль цієї казочки, любі малята, десь отака: не можуть дітки, які не воювали, і не штурмували хоч щось крім пісочниці біля своєї хати -- млосно говорити війську з тилів "ідіть, штурмуйте, відвойовуйте..."А ще -- це трагедія, коли люди не вкладаючись в перемогу і на десяту-соту частку своєї законної(!) норми, вважають, що можуть диктувати якою та перемога має бути..........О. Супер...То тепер підете на фронт?Чи ще щось заважає...?А от навіщо принижувати маніпулятивні, перекручені питання назвою "прості"?Ні... Вони не прості...І я, на жаль, отримую тут трошки іншу інфо про війну, типу "хлопців розбили..., у них перегрілись всі автомати..., лишилась пара гранат..., просили арту на себе..., "А ще я й розумію, що вони там навіть норм. ямок не мали (див. вище про проблеми ручного копання-накривання), бо тиловий нарід дуже войовничий, і не дав нам, війську, права стояти на місці навіть тут, на цій дирляндії..., де просування вперед не має ж сенсу. Де за нас навіть партизанів нема. А особливо на мізерні відстані (до 10км)

Слишком много развелось болтунов.Тут Вы, по-моему, ошибаетесь.Нас поддерживают не из жалости, а исключительно в соответствии со своими интересами.Западные обыватели - те да, из жалости и сочувствия. И их жалость и сочувствие поддерживаются пропагандой. Но политики исходят не из этого, а только из интересов своих государств.Поэтому так, как Вы пишете, не будет. Санкции и наша поддержка будут до тех пор, пока им это нужно и выгодно.Во-первых, горячо желаю Вам обойтись без "додаткових" и очень жаль, что первое Вы уже получили.Санкции, думаю, будут долго. Даже в случае какого-то перемирия они не прекратятся до тех пор, пока не добьются поставленных целей.Ломается в принципе любая оборона. Вопрос, действительно в цене. Но разница в цене между атакой и обороной в десятки раз это очень вряд ли.По "криму та елдеенерії" уже давно писал, что не очень понимаю, как будет выглядеть возврат. Не территории - тут всё понятно, не в первый раз в истории, а именно людей, которые там живут.Мне тут отвечают, что их убьют или сбегут в Россию. Вряд ли все. А дети, которые будут помнить, что их отцов убили?Давить, ссылать? Так у нас и сослать особо некуда, Сибири нет.И практика показывает, что это не очень помогает. Сегодня люди вспоминают о репрессиях, которые испытали даже не деды, а прадеды. Да и наши западные партнёры этого явно не одобрят (и политики, и обыватели). Вот в этом случае мы можем быстро потерять их поддержку.Идти на какие-то уступки? Не вижу такого желания у очень многих. Так что это вряд ли.Согласен, что копать "для кого-то" не хочется.Но иначе не получится.Вы сами хотите ротаций. Устраивать ротации на одном и том же месте? В принципе возможно, но вряд ли разумно. Кто-то будет всё время в относительно спокойных местах, кто-то там, где очень "горячо".С другой стороны (по-моему, уже писал), пример харьковского наступления. Не знаю, конечно, но сильно сомневаюсь, что была 100%-ая уверенность в успехе, тем более, в таком значительном, на глубину в десятки км. А если бы удалось всего на 5-10 км? Вы бы осудили такое и написали бы - зачем это нужно?Согласен с первым абзацем.Со вторым... Возможно, я чего-то не понимаю, но, по-моему, силы на наступление и на "відбиття ракет.атак" нужны сильно разные. А избежать обстрелы городов из арт. орудий или С-300, можно только отодвигая линию фронта подальше от них.Выше уже написал - слишком много развелось болтунов.Конечно, изменит - сбережёт жизни солдат при обстреле.Реально ли выкопать достаточное их количество "на нуле", судить не берусь. Техникой вряд ли. Руками, думаю, никто не запрещает копать и сегодня.Выкопать их в 5-10-? км от нуля и отступить на заранее подготовленные позиции? Может быть можно, но опять же судить не берусь. Это сильно зависит от того, где эти позиции и от дальнейших планов.Если мы не будем серьёзно воевать, а просто "глибоко вкопаємось", сильно сомневаюсь, что нам будут очень уж помогать. См. выше - нам помогают не из жалости, а в своих интересах. Вряд ли в "их" интересах стабилизация фронта в существующем положении. Может получиться та же ситуация - "ми не мали зброї". Длявойны её было как раз достаточно.И это просто даст возможность России хорошо подготовиться к новому этапу войны.Оно-то так, благодаря арте (Херсон). Харьков, насколько понимаю, не так - обычное наступление. Да и Херсон - если бы не опасались попасть в окружение при нашем наступлении благодаря крайне невыгодному положению, никто бы оттуда не ушел. А так отступили, чтобы не иметь за спиной большую реку - значительно лучше и легче организовать оборону по этой реке."Наступати на вже вільну територію" - удаётся достаточно редко. И под Харьковом так не было (во всяком случае, в начале).Не сомневаюсь, что Ваши описания гораздо больше соответствуют реальности, чем писания многих борзописцев. И понимаю Ваше возмущение тыловиками.Пока писал, Харьков обстреляли. Слышал 3 прилёта, громко. Может было больше, не знаю.И выкладывают в телеге видео с подписью: "Вот ребята правильно пересиживают обстрел". На видео 2 молодых парня с девкой пересиживают обстрел по всем правилам - в коридоре (прихожей?) квартиры. Квартира явно тёплая, судя по одежде. И радостно распевают: "Україна-мати, ми за Україну будЕм воювати!"Уж лучше бы такое не выкладывали.P.s. Прошу прощения, в Ваших цитатах убрал много разных смайликов. Не знаю, как Вам удаётся, но мне пишет: "допускается не более 5" и не отправляет.И просьба к Вам - если можно, разбивайте пост на несколько более коротких. Тяжело отвечать.