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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3521352235233524
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 03:05

Маразм крепчает:
Минпромторг намерен установить для ретейлеров квоты на продажу иностранной продукции. Причем происхождение товара будет определяться не только местом производства: владеть мощностями и брендом должны исключительно россияне. Предприниматели попросили чиновников не переборщить с поддержкой. Другие предлагают не ограничиваться полумерами и штрафовать за приобретение «инотоваров» самих покупателей.

О том, что Министерство промышленности и торговли хочет обязать ретейлеров иметь в ассортименте определенное количество товаров российского производства, заявил заместитель министра Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку». По его словам, сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Мера коснется как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 03:07

Нефтяные санкции в действии:
Власти Испании не пустили в порт Таррагоны судно Maersk Magellan, которое перевозит дизель. В минтрансе сочли, что танкер использован для обхода санкций.

О решении не пускать в порт танкер под флагом Сингапура 11 февраля сообщают власти страны. Выяснилось, что на Maersk дизель был перелит с судна Elephant вблизи Гибралтарского пролива. На Elephant, в свою очередь, груз перевалили с танкера Nobel.

Последний ходит под камерунским флагом, но до 1 июля 2022 года танкер был российским.

https://www.fontanka.ru/2023/02/11/72053420/
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Военкомы добрались до лыжных курортов Карпат.
Ночные клубы Киева - последний бастион, где фейсконтроль не сдается и держит оборону.
antey1969
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