Минпромторг намерен установить для ретейлеров квоты на продажу иностранной продукции. Причем происхождение товара будет определяться не только местом производства: владеть мощностями и брендом должны исключительно россияне. Предприниматели попросили чиновников не переборщить с поддержкой. Другие предлагают не ограничиваться полумерами и штрафовать за приобретение «инотоваров» самих покупателей.
О том, что Министерство промышленности и торговли хочет обязать ретейлеров иметь в ассортименте определенное количество товаров российского производства, заявил заместитель министра Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку». По его словам, сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Мера коснется как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Власти Испании не пустили в порт Таррагоны судно Maersk Magellan, которое перевозит дизель. В минтрансе сочли, что танкер использован для обхода санкций.
О решении не пускать в порт танкер под флагом Сингапура 11 февраля сообщают власти страны. Выяснилось, что на Maersk дизель был перелит с судна Elephant вблизи Гибралтарского пролива. На Elephant, в свою очередь, груз перевалили с танкера Nobel.
Последний ходит под камерунским флагом, но до 1 июля 2022 года танкер был российским.