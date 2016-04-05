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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3522352335243525>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 03:05

Маразм крепчает:
Минпромторг намерен установить для ретейлеров квоты на продажу иностранной продукции. Причем происхождение товара будет определяться не только местом производства: владеть мощностями и брендом должны исключительно россияне. Предприниматели попросили чиновников не переборщить с поддержкой. Другие предлагают не ограничиваться полумерами и штрафовать за приобретение «инотоваров» самих покупателей.

О том, что Министерство промышленности и торговли хочет обязать ретейлеров иметь в ассортименте определенное количество товаров российского производства, заявил заместитель министра Виктор Евтухов 10 февраля в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку». По его словам, сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Мера коснется как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

https://www.fontanka.ru/2023/02/11/72053033/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 03:07

Нефтяные санкции в действии:
Власти Испании не пустили в порт Таррагоны судно Maersk Magellan, которое перевозит дизель. В минтрансе сочли, что танкер использован для обхода санкций.

О решении не пускать в порт танкер под флагом Сингапура 11 февраля сообщают власти страны. Выяснилось, что на Maersk дизель был перелит с судна Elephant вблизи Гибралтарского пролива. На Elephant, в свою очередь, груз перевалили с танкера Nobel.

Последний ходит под камерунским флагом, но до 1 июля 2022 года танкер был российским.

https://www.fontanka.ru/2023/02/11/72053420/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Военкомы добрались до лыжных курортов Карпат.
Ночные клубы Киева - последний бастион, где фейсконтроль не сдается и держит оборону.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:55


Зелені тамади/сексологині - гетьманцеви під шумок війни вирішили добити остатки української економіки.
Такипабидим.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:09

)))

Хто краще знає про партнерів (американців) -- сам американець, екс-посол в Україні чи українець, екс-посол в США:

1. Країни Заходу затягують із військовою допомогою Україні, оскільки побоюються, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю. Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст.
https://glavred.net/world/zhalkaya-robo ... 48336.html

2. Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю. Таку думку висловив український дипломат, колишній постійний представник України при ООН, надзвичайний і повноважний посол України в США у 2020-21 роках Володимир Єльченко в ефірі "Еспресо".
https://glavred.net/world/u-ssha-est-in ... 36885.html

3. Я ж гадав, що є хитрий довгостроковий план Штатів.

При цьому існує сам факт, як воно в дійсності. Що дійсно спроможні партнери і дійсно чому допомога отака повільна.

Але поки є факт -- дійсно серйозні та поважні особи (два посла) протирічать один одному.
На 100% впевнений, що обидва знають, як воно насправді.
Але один з них лукавить... прям в очі))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:25

Партнери: "Навіщо вмирати за Данціг?"

  detroytred написав:Хто краще знає про партнерів (американців) -- сам американець, екс-посол в Україні чи українець, екс-посол в США:

1. Країни Заходу затягують із військовою допомогою Україні, оскільки побоюються, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю. Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст.
https://glavred.net/world/zhalkaya-robo ... 48336.html

2. Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю. Таку думку висловив український дипломат, колишній постійний представник України при ООН, надзвичайний і повноважний посол України в США у 2020-21 роках Володимир Єльченко в ефірі "Еспресо".
https://glavred.net/world/u-ssha-est-in ... 36885.html

3. Я ж гадав, що є хитрий довгостроковий план Штатів.

При цьому існує сам факт, як воно в дійсності. Що дійсно спроможні партнери і дійсно чому допомога отака повільна.

Але поки є факт -- дійсно серйозні та поважні особи (два посла) протирічать один одному.
На 100% впевнений, що обидва знають, як воно насправді.
Але один з них лукавить... прям в очі))

Гасло партнерів: Навіщо вмирати за Данціг?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:25

Зображення


Зневага правил, шикарні авто: у Польщі погіршується ставлення до українських біженців
«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді», – прокоментував виданню Мирослав Скурка, президент Спілки українців у Польщі.

Він додав, що деякі українці привнесли до Польщі:

пережитки «русского мира» – пристрасть до снобізму,
дорогих автомобілів,
недотримання заборон на зразок обмеження швидкості,
паркування у недозволених місцях.

«Ми не приймаємо це», – заявив Скурка.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На 100% впевнений, що обидва знають, як воно насправді.


Тебе наоборот не кажется. что на самом деле вообще никто не знает и не догадывается, как оно насправди.Уже год в головы втирают что попало масса источников и насправди очень малый процент оказывается правдой.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. Прошу прощения, в Ваших цитатах убрал много разных смайликов. Не знаю, как Вам удаётся, но мне пишет: "допускается не более 5" и не отправляет. И просьба к Вам - если можно, разбивайте пост на несколько более коротких. Тяжело отвечать.


Я который раз утверждаю, что Долярчик и Боба никакие не военные.Нужно быть откровенно наивными, чтобы не понять этого.Вы посмотрите на посты Холявы и Фриза, и подумайте есть ли у них возможности строчить днями подобные портянки.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:37

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
й ви маніпулюєте поняттями. для любої держави краще, коли добре розвинуте внутрішнє виробництво. але підтримка виробництва - це не дотування неефективного виробництва аж ніяк.

Простите, но маніпулюєте саме Ви. Капитан Очевидность. :)
Я где-то требовал "дотування неефективного виробництва"?

тоді поясніть, що малося на увазі:
  ЛАД написав:...
А ХТЗ, ХЭМЗ и пр. аналог. могли бы продолжать работать.
Могу допустить, что они должны были бы несколько сократиться. Но ведь не до нуля!

як вони повинні були працювати??? я Вам навів приклад ХТЗ - не подобається. заводи не працюють за помахом чарівної палички. металургійні й так працювали. машинобудівні - на жаль, не витримали...

  ЛАД написав:
два приклади, Польща, в якій загинуло соціалістичне виробництво, але з'явилося нове.

Тяжпром как погиб, так и не возродился, в частности верфи. Но да, ширпотреб делать стали.
тут за війну, як відбудовувати економіку - це в іншому місці :D

Давно предлагал не обсуждать здесь такие вопросы. Но когда регулярно пишут о том, почему не сделали перед войной "тысячи ракет" и "миллионы танков" и объясняют это исключительно нежеланием и дорогами...

особисто вам що дає тяжпром? ;) такий собі радянський міф, що тяжпром - це добре, а ширпотреб погано? тому багато танків та тракторів, а одягти та взути нічого?

Україна не велика країна, тому підтримувати всі галузі тяжпрому не може. є база для металургії - нехай буде металургія. й до речі с/г не обмежується тільки кукурудзою - харчова промисловість дуже різноманітна - теж треба розвивати, а не презирливо казати про с/г (у совку с/г дійсно було .опою)

ви же не запропонуєте жодного методу, як зацікавити побудувати у нас якесь велике підприємство для іноземних корпорацій. думайте над цим. а поки що треба створювати умови для полегшення ведення бізнесу - а там щось проросте.

з іншого боку - полегшення ведення бізнесу - це зменшення податків. що робимо з 10 млн пенсіонерами, у яких взагалі немає накопичень (теж наслідок СРСР)?

отож - немає простих відповідей.
легше зітхати, як добре було у СРСР з тяжпромом... :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 12 лют, 2023 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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